Lenka Horejsková z infocentra se ujala druhého moderátorského postu a s Markem Cihlářem tvořili sehranou dvojici. Všichni účastníci se snažili oslnit pětičlennou porotou ve složení starosta Vít Rada, místostarosta Ladislav Sýkora, členka Českého červeného kříže a radní Monika Škrdlová, ekonomka společnosti Efko Dagmar Sobotková a Miloš Chlaň. Ti během hodnocení zažili hned několik těžkých chvilek. Neměli totiž vůbec jednoduché rozhodování, každé zúčastněné družstvo projevilo kreativitu i velkou fantazii, nešlo jen o styl jízdy z kopce a technickou stránku, ale i choreografii či smysl pro detail.

ZÁCHRANA ŽIVĚ

Oddíl nohejbalu TJ Lokomotiva a Jana Nešpolová sehrál dokonce scénku v podobě záchrany zraněné motorkářky. Za zvuků hudby ze seriálu Sanitka vskutku téměř reálně zasahovali u dopravní nehody, kde místo krve stříkal kečup. Jejich jezdidlo pod názvem Záchrana získalo 22 bodů, ani moderátor Marek Cihlář si nenechal ujít návštěvu sanitky. „Jen doufám, že ji nebudu později doopravdy potřebovat,“ zavtipkoval.

PUNK NENÍ ZELENINA

Druhé, třetí a čtvrté závodní přibližovadlo se vydala z kopce současně a byla hodnocena společně. Za vznikem strojů pod jmény Little punk, Punk není mrkev a Marihuana and rock´n´roll stála Romana Urbanová a posádka se skládala z Karla Dlouhého, Veroniky Peškové, Zdeňka a Terezy Urbanové. Od poroty v součtu obdrželi 18 bodů.

Pátým účastníkem byl se svou raketou sám Vladimír Remek v podání starosty SDH Veselí nad Lužnicí Stanislava Kaislera. „Jedu jako náhradník. Miloš Průcha, který to má všechno na svědomí, se bohužel nemohl zúčastnit. Chtěl bych mu tímto alespoň poděkovat, že to všechno tak pěkně připravil,“ nechal se slyšet.

SVOLALY SABAT

A to nejlepší přišlo na závěr, šestým a posledním soutěžním vozem oslnily čarodějnice. Osádka dobrovolných hasiček přestrojených za ježibaby seděla na obřím koštěti a z kopce téměř letěla. Ženy měly autentické masky i zuby, nechyběla košťata, elixíry či lexikon kouzel. Uprostřed silnice začaly čarovat a k tanci přizvaly i děti. „Takový smysl pro detail bych chtěl mít a ta choreografie neměla chybu,“ vyzdvihl Marek Cihlář. „Každý rok navíc říkají, to už bylo naposled, to už nejde překonat a každý rok to poskládají a soutěží znovu,“ dodal. Ani porotu nenechaly babice chladnou a vyčarovaly si plný počet bodů, tedy 25.