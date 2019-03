České Budějovice – Vystupování před spolužáky, řečnické souboje s cílem získat hlas. Pěkně rušno bylo v únoru na nejedné českobudějovické střední škole. To kvůli volbě krále školy, která se právě v únoru na středních školách konala. Tisíce studentů spojil v jedno blížící se Budějovický majáles.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Vlastimil Leška

Proč je to takový fenomén? Podle Matěje Frydrycha, který byl zvolený králem českobudějovického Gymnázia Česká, je to tím, že je to studentský festival. „Studenti si to organizují celé sami a to je spojuje,“ říká student septimy.