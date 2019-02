Linec – Od soboty 27. ledna do 11. března pokvete v linecké Botanické zahradě 1100 druhů orchidejí.

Na snímku jsou zleva místostarosta Bernhard Baier, specialista Johann Kienbichl a vedoucí zahrady Friedrich Schwarz. | Foto: Deník/repro: Stadt Linz

Ve skleníku bude možné obdivovat především 70 různých asijských a jihoamerických střevíčníkovců (Paphiopedilum), kterých je ve světě známo asi 150 divoce rostoucích druhů. Linec se tak může chlubit polovinou z nich – jeho zahrada patří k těm, které jich v Evropě nashromáždily nejvíc.

„Proč právě střevíčníkovců soustředili v této zahradě tolik, to má historické důvody,“ uvádí zpravodaj magistrátu. „Bývalý zahradník sekce orchidejí Franz Fuchs měl k této skupině zvláštní vztah, zdejší sbírku v tom podstatném založil a rozvinul. Když to ještě bylo možné, podnikal sběratelské cesty do zemí, kde tyto rostliny volně rostou, a vozill je do Lince. Dnes je to přísně zakázáno, protože všechny druhy podléhají mezinárodní ochraně. Momentálně je naše sbírka doplňována jen výměnami s jinými zahradami nebo s privátními sbírkami.“

Podle listu je mimořádnou zvláštností červený střevíčníkovec z Peru (Phragmipedium besseae). Mělo se dlouho zato, že v této barvě se nevyskytuje. V roce 1981 se pak zrodila senzace – při túře zvané Inka-trail byl nalezen první exemplář. Také střevíčníkovec delenatii z jižního Vietnamu byl ve volné přírodě pokládán za vyhynulý a znovu jej objevili až v roce 1993. Botanická zahrada v Linci vlastní několik kusů. Raritou jsou i střevíčníkovec kolopakingii z Bornea, kultivovaný v Linci od roku 1986, a Mexipedium xerophyticum – v botanických zahradách roste asi deset kusů a v mexické vlasti .kolem padesáti na dvou místech.

V prvním víkendu budou v rámci výstavy prodávat orchideje partnerské specializované firmy z Deggendorfu a z Gramastettenu. Expozice bude otevřena denně od 9 do 16 hodin, od 1. března od 9 do 17 h.

Odpolední školky dál zdarma

Městská rada Lince rozhodla ve čtvrtek poměrem hlasů 31:30 o tom, že rodiče ve městě budou platit za odpolední opatrování dětí ve školkách výrazně méně, než chtěla prosadit zemská vláda. Rozhodla Elisabeth Leitner-Rauchdoblerová (NEOS), která se údajně na poslední chvíli rozhodla hlasovat se 20 zastupiteli SPÖ, devíti Zelenými a radní za KPÖ Gerlinde Grünnovou. Rauchdoblerová tak „zradila“ dva stranické kolegy, kteří hlasovali proti úlevám s 18 členy FPÖ a 12 členy ÖVP. Lidovci argumentovali, že náklady města na toto řešení, tři miliony eur, nejsou „trvale udržitelné“, píší OÖN.

Od 1. února tak bude odpolední provoz v městských i privátních školkách nadále pro rodiny s hrubým měsíčním příjmem do 1471 eur hrubého zdarma. Podle zjištění města se to bude týkat třetiny lineckých rodin. Při vyšším výdělku budou rodiče platit za jedno dítě dvě procenta částky, která limit přesahuje, přičemž poplatek nesmí být vyšší než 54 eur měsíčně. Při příjmu rodiny 3000 eur je to například 32 eur

Rekordně hostů v Linci

Ubytovací kapacity v Linci s celkovým počtem 4749 lůžek zaznamenaly loni rekordní počet hostů – na 490 000, píše Volksblatt. Návštěvníci v hotelích a penzionech strávili 785 000 nocí. Postele měly „obložnost“ 45,3 procenta, ve špičkových termínech po asi 50 dnů téměř stoprocentní. Opět vzrostl počet turistů z Číny – těch přijelo přes 26 100, o 43,8 procenta víc než předloni. Absolutně nejvíc bylo opět Němců.

Jak přežíval bez jídla

Pasovský deník PNP se vrací k případu Marco Braunera (44), pečovatele o seniroy z Traunreitu, který přežil devět nocí v „krabičce“ nouzového bivaku ve výši přes 1800 metrů nad mořem v horách u Loferu (náš web informoval 25. ledna).

„Teď si chci odpočinout a zase docela normálně jíst,“ řekl „poustevník“ deníku Salzburger Nachrichten. Cítí se prý slabý, ale vlastně docela okay. „Šest dní jsem nic nesnědl, z lezení po horách jsem ale zvyklý moc nejíst,“ uvedl a na otázku, co snědl jako první po snesení z hory vrtulníkem, prozradil, že se okamžitě vydal do supermarketu a koupil si housku se salámem. „Když se někdo tak dlouho ,postí´, neměl by se zase hned ,přecpat´,“ dodal.

Znovu popisoval, že šlo o docela normální trekingovou túru, jaké absolvoval už často a nikdy se při nich nic nepřihodilo. Z Loferu přešel do Maria Kirchentalu, kde přespal v klášteře, jinak často na výpravách přenocoval v přírodě. Pokračoval na sněžnicích k bivaku Prax, kde plánoval strávit jednu noc a druhý den se vrátit. Původní chatka pod Velkým Ochsenhornem už byla „v letech“, proto tam loni postavili novou, což prý bylo jeho štěstím – jako zkušený horolezec takové bivaky dobře zná.

Jak jsme uvedli, jeho aplikace počasí na mobilu ukazovala dobrou prognózu, ale už při výstupu ho zastihla sněhová bouře a ke „krabičce“ se horkotěžko probíjel dvoumetrovou vrstvou sněhu. Chatka byla téměř celá zapadaná.

Pro solnohradský deník uvedl, že měl s sebou dva balíčky nudlí, čokoládu, kousek chleba a sýra. Také polévku v sáčku, kterou si rozdělil na více porcí. Na chatě našel tabulku čokolády a mošt. Za tři dny byly ale všechny zásoby pryč. K pití si pak rozpouštěl sníh a jednou denně si zatápěl v kamnech. Nevěděl, jak dlouho tam bude muset být. Párkrát za noc se přístřešek pod náporem větru roztřásl a on měl strach, aby vichr neutrhl čelo chatky.

Volat o pomoc nechtěl, myslel si, že se počasí uklidní, známým také o místě, kde chce přespat, řekl. „Po šesti dnech beze stravy už jsem byl ale příliš slabý. Cítil jsem při odhazování sněhu od vchodu, že bych už do údolí nedošel…“

Od návratu je jeho dobrodružství medializováno, ale dělá si prý starosti, že by tento rozruch a možný příliv nových turistů mohly zase víc ohrozit samotu a klid v jeho oblíbených horách, řekl rakouské televizi ORF. Deník PNP pak ještě telefonicky poprosil, aby nezveřejňoval jeho fotografie, končí list.

Na mše už moc nechodí

Institut výzkumu veřejného mínění BCI v dotazníkové akci pro rozhlas Antenne Bayern zjistil, že návštěva kostela je pevnou součástí nedělního programu už jen pro 5,5 procenta bavorského obyvatelstva, uvádí PNP. Pilnějšími návštěvníky bohoslužeb jsou muži, kterých chodí každou neděli 6,9 procenta, zatím co žen jen čtyři procenta. V online-průzkumu odpovídalo 2011 osob od 20 do 49 let. „Nejlínější“ jsou v tomto ohledu lidé Horního Francka, z nichž do kostela chodí každou neděli jen jeden ze sta, nejpilnější jsou naopak Švábové se sedmi procenty.

Statisíce proti změkčení nekouření

Onlinovou petici Rakouské protirakovinové pomoci proti plánům nové vládní koalice lidovců a Svobodných změkčit už uzavřený absolutní zákaz kouření v gastronomických podnicích podepsalo k pátku 26. ledna rekordních přes 450 000 občanů, píší OÖN. Akce běží dál do 10. února. Na rozdíl od parlamentem iniciovaných zadání nemá internetová platforma openPetition, která tuto akci vyhlásila, rozhodovací pravomoc – identita hlasujících se neprověřuje, stačí e-mailová adresa. Koalice má v úmyslu dál umožnit kouřit v oddělených prostorách restaurací.

Padělků eur přibylo

Policie, obchod a banky stáhly loni celosvětově kolem 694 000 falšovaných eurobankovek, uvedly OÖN. To je o 1,5 procenta víc než předloni. Evropská centrální banka oznámila, že penězokazci tak způsobili škodu za 36 milionů eur (předloni kvůli „oblibě“ pětistovkové bankovky dokonce 40 milionů). V Rakousku byl trend opačný – loni objem padělků poklesl meziročně o 19,1 procenta na 9892 bankovek (předloni 12 234) a škody se snížily o 26,2 procenta. Nejvíc byly pozměňovány 50- a 20eurové bankovky, v europrostoru na ně připadlo téměř 88 procent útoků.

Víc utrácejí

Bavoři utratili loni v maloobchodech o 5,5 procenta víc než předloni, napsala PNP ze sdělení zemského statistického úřadu. Při očištění o inflaci to byl nárůst o 3,7 procenta. Lví podíl přírůstku „ukořistili“ internetoví online-obchodníci, jejichž obrat vzrostl po očistění o inflaci o 9,1 procenta. V „kamenných“ obchodech to bylo „jen“ 2,1 procenta.