Na konci prvního červencového týdne chtělo Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) zahájit velkou rekonstrukci budějovické ulice Na Dlouhé louce. Vybrán je už i dodavatel akce. Jenže radnice měla velké výhrady k plánované organizaci dopravy při chystaných pracích. Především ke způsobu průjezdu městské hromadné dopravy staveništěm. Vyjednávání nakonec skončilo nečekaným řešením. Akce se posune na září.

Podle vedoucího budějovického provozního úseku ŘSD Tomáše Voráčka se technické parametry rekonstrukce nijak měnit nebudou. Pracovat se má jen o víkendech a pořád zůstane v provozu v obou směrech alespoň jeden pruh ulice Na Dlouhé louce.

Odklad akce chtěla radnice podle náměstka primátora Viktora Lavičky z několika důvodů. „Bude více času na přípravu změněných signálních plánů křižovatky,“ uvádí jeden z příkladů Viktor Lavička.

Více než dvacet milionů korun by měla stát rekonstrukce ulice Na Dlouhé louce u budějovického Dlouhého mostu. Komunikace s největší intenzitou provozu ve městě má dostat nový asfalt, vylepšený systém řízení křižovatky s Husovou třídou a také jeden odbočovací pruh navíc, ve směru od Českého Krumlova na sídliště. Akce bude investicí Ředitelství silnic a dálnic ČR, město bude platit nový systém řízení křižovatky. Denně tudy projedou desítky tisíc vozidel s příslušným vlivem na vozovku.

Jednání o organizaci dopravy při rekonstrukci ale nakonec posunula termín realizace z července na září.

Hlavním zádrhelem je pohyb městské hromadné dopravy (MHD) přes staveniště. Práce jsou totiž naplánované tak, že se napřed celý úsek od Kauflandu k centru zdravotně postižených zfrézuje do hloubky asi pěti centimetrů. Postupně se pak o víkendech odfrézují i hlubší vrstvy vozovky ale hned se za ně položí vrstvy nové. Rekonstrukce vozovky půjde do hloubky asi 20 centimetrů.

Pro ŘSD by bylo ideální vyloučit o víkendu průjezd všech automobilů, tedy i vozů MHD přes staveniště. Pro město to ale znamená najít náhradní trasy za klíčový úsek v Husově třídě u Dlouhého mostu a vše připravit. Proto město podle náměstka primátora Viktora Lavičky vítá, že se s ŘSD dohodlo na odkladu akce. Dopravní podnik bude nyní hledat pro MHD nejlepší objízdné trasy. O detailech se ještě bude jednat.

Dalším argumentem pro odklad byla skutečnost, že o prázdninách je Dlouhá louka jediným tranzitním místem ve směru Tábor – Český Krumlov nebo rakouská hranice a dopravní zatížení ještě narůstá oproti běžnému režimu. Zúžení vozovky kvůli rekonstrukci by tedy mohlo znamenat velké kolony a zřejmě i příslušné komplikace všude ve městě na klíčových tazích. „Obávali jsme se jaký by to mělo dopad na celé město,“ říká Viktor Lavička.

Třetím důvodem odkladu je podle Viktora Lavičky předpoklad, že v září už bude možné část provozu odklonit na opravenou Mánesovu třídu, v současnosti z větší části uzavřenou.

O přesnějších podmínkách organizace dopravy se ještě bude mezi městem a ŘSD jednat.