V nižších polohách rekord roku nepadl. Z obývaných míst zůstává nejméně od 11. ledna v St. Jakobu -24,2, do 1000 m nadmořské výšky téhož dne -23,5 v Lienzu.

Přibývá zneužívání dětí

Ohlašovna případů dětské pornografie a sexturismu rakouské kriminálky loni zaznamenala 520 upozornění od veřejnosti včetně informací o nálezu sexuálního zneužívání na sociálních sítích. Rok předtím jich bylo „jen“ 411, píší OÖN. Pornografických zobrazení nezletilých bylo v roce 2017 na internetu zachyceno 733, rok nato 1161 a předloni 1666. Roku 2019 se podařilo v Rakousku vypátrat 468 podezřelých.

Uzavřená hranice

V noci na neděli začaly na německé hranici do Čech a Tyrol stacionární kontroly. Do SRN jsou pouštěni němečtí občané s partnerkami a nezletilými dětmi, také všichni, kdo mají bydliště v Německu, řidiči nákladních aut, lékaři, zdravotní sestry, pečovatelky a sezónní zemědělští pracovníci, „protože budou v Německu naléhavě třeba k zásobování obyvatelstva,“ jak píše PNP. Do země také mohou lidé na pohřeb člena rodiny, otcové k narození svého dítěte, a na základě lékařského dobrozdání i pacienti k naléhavému zákroku. Všichni musejí předložit negativní koronatest a v Německu nastoupit desetidenní karanténu. Opatření platí zatím do 23. února.

Informaci doplňuje list údajem, že koncem června bylo v Německu regulérně zaměstnáno 33 800 Čechů, většina ve zpracovatelském průmyslu, v dopravě a skladování. Jen v Bavorsku bylo zaměstnáno 22 000 Čechů a 9600 Rakušanů.

Nová pravidla kritizuje například okresní hejtmanka z Řezna Rita Röhrlová, která se obává negativních dopadů na svůj okres: „Pro naše podniky je to další zatížení. Musejí počítat s tím, že české pracovní síly už od příštího týdne nebudou mít k dispozici,“ říká v PNP.

Čtyřicet let Wetten, dass…

Před 40 lety, 14. února 1981, vysílaly ZDF, ORF a SF poprvé eurovizní zábavní show Wetten, das…?, v níž lidé nabízeli předvést něco obzvláštního nebo skurilního. V první tak třeba kandidát Hans Oßner nafoukl ohřívací flašku k prasknutí… Přímým přenosem vysílaný pořad oblíbený i v Čechách se většinou protahoval, napoprvé o 43 minuty. Výjimečně ale třeba 18. února 1984 skončil o dvanáct minut před plánem.

V pořadech vystoupili například Vicky Leandros, Gilbert Bécaud, Anthony Quinn, Daliah Lavi, René Kollo, Roland Kaiser, Mireille Mathieu, Adriano Celentano, Julio Iglesias, Johnny Cash, Udo Jürgens, také Karel Gott (prosinec 1983 mj. s Frankem Stallonem), Caterina Valente, José Carreras, Peter Alexander, Tina Turner, Paul McCartney, Elton John, Olivia Newton-John, Tom Jones, Liza Minnelli, Michael Jackson, v posledním vydání Helene Fischer…

První moderátor Frank Elstner uváděl pořad šest let. 9. února 1985 sledovalo show jen v Německu rekordních 23,42 milionu diváků. Po rekordu bylo nejvíc diváků – 20,95 milionu – 6. února 1990. 4. dubna 1987 převzal „Wetten“ na 36 dílů Thomas Gottschalk, 26. září 1992 Wolfgang Lippert. Po roce a půl se k moderování vrátil Gottschalk a v prosinci v Hannoveru přetáhl vysílání o rekordních 73 minut. Minusový rekord byl zapsán 4. října 2014 se 5,48 milionu diváků, což pořád ještě 19,8 % podílu na trhu.

Ilustračně z atmosféry pořadu.Zdroj: Deník/repro ZDF

Do historie vešlo vysílání ze 4. prosince 2010, kdy se těžce zranil 23letý student herectví Samuel Koch při sázce přeskočit na skákacích holích proti němu jedoucí auto řízené otcem. Po kolizi byl pořad poprvé za 29 let přerušen. Koch ochrnul. Biomechanik Gert-Peter Brüggemann z Vysoké školy sportu v Kölnu podal znalecký posudek, kde uvedl: „Při nehodě se jednalo o zřetězení nešťastných okolností, přičemž její příčinou byla jednoznačně pohybová chyba kandidáta…“ Náš web o události i dalším osudu mladíka exkluzívně informoval.

V následujícím vysílání Wetten v únoru 2011 ohlásil Gottschalk, že v létě s moderováním pořadu skončí, protože nehoda je pro něho „stínem na vysílání“ a on se nemůže znovu dostat do dobré nálady, kterou veřejnost od něho právem očekává. Vedl program 151krát. Za každý díl bral honorář 100 000 eur.

Poslední Wetten, dass… byl na pořadu 13. prosince 2014. Moderátor Lanz jej přetáhl o 65 minut, u televizorů sedělo 9,27 milionu lidí.

Do soutěžení se zapojovalo i publikum. 16. května 1981 byla přijata sázka rakouského herce Karlheinze Böhma, že třetina diváků by nevěnovala ani jednu marku na postižené suchem v Etiopii. Böhm vyhrál, ale i tak diváci dali pro potřebné 1,2 milionu marek. Podobně v červnu 2013 moderátor Lanz vsadil, že diváci do konce vysílání nevěnují půl milionu eur pro oběti povodní ve střední Evropě. Prohrál – vybralo se 552 882 eur.

Na 7. listopad 2020 plánovala ZDF zvláštní „retro“ vydání Wetten s Gottschalkem, ale situace si vyžádala jeho přesunutí na rok 2021.