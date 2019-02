Pasov - Zavedení mýta pro cizince na všech silnicích v Německu čeří i domácí scénu. Bavorský ministr vnitra Joachim Herrmann řekl, že „všechny okresy podél hranic, v Bavorsku tedy v Rakousku, Česku a ve Švýcarsku, mohly být z mýta vyňaty". Tím by podle něho zůstal malý pohraniční styk nedotčen. Mýto by se platilo až od následujícího okresu. Neočekává prý žádný dramatický úbytek malého styku, ale aby rozptýlil obavy z hospodářských nevýhod v bavorském příhraničí, chce poprosit spolkového ministra dopravy, aby takovou výjimku zvážil.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Martin Divíšek

Ministr Alexander Dobrindt to v rozhovoru pro PNP odmítl s tím, že podle jeho přesvědčení příhraniční kontakt se sousedy mýtem neutrpí. Lidé, kteří bydlí u hranic, podle něho nejezdí do Německa jen nakupovat, ale také navštívit známé, trávit dovolenou nebo si prohlédnout města, a už jen kvůli takovým cestám se vyplatí zaplatit si roční známku. Bavorský premiér Horst Seehofer rovnou řekl, že není třeba „přidávat do každého rozhovoru dávku osobního kečupu", uvádí pasovský list. Herrmannův nápad nebyl s nikým diskutován, linie CSU je stejně jasná jako kancléřky Merkelové, a on si „dovede představit", že je měřítkem věcí. Vypracování konceptu mýta pak má v kompetenci Alexander Dobrindt.

Herrmann reagoval, že jen navrhl možnost výjimky přezkoumat, nic víc a nic míň. Připomněl, že v EU je obvyklé takové výhody pro občany příhraničí poskytovat. Přemýšlet o tom by mohla i SRN.

Nemohoucích přibývá

Příspěvek na péči pobíralo v červnu v Rakousku 446 844 lidí. Meziročně je to o 1,96 procenta víc. 7146 dalším osobám dávka „odpočívala" vzhledem k jejich pobytu v nemocnicích, píše deník OÖN. Příspěvek tak pobíralo 5,34 procenta obyvatel.

Přilepší maminkám

Rakouská starobní důchodkyně loni pobírala penzi v průměru 834 eur měsíčně. Pokud žije bez partnera, nečeká ji na sklonku života nic radostného, uvedly OÖN. Aktuálně se ale vylepšila situace alespoň pro matky. Po dobu péče o děti se jim zvýší příspěvky státu do důchodového zabezpečení na úroveň odvodu z příjmu 1650 eur. Dosud byly tyto platby orientovány na minimální penzi a činily aktuálně 858 eur. „Protože mnoho žen může o práci za 1650 eur jen snít, může jim takto mateřství vylepšit stáří," komentuje novinku list. Nová dávka nebude ale připisována zpětně.

K důchodům v Rakousku ještě pár čísel. Sociální pojišťovna loni vyplácela důchod 1,17 milionu žen, z toho 354 000 vdovský, a 740 000 mužů. Ženy braly průměrně 834 eur, muži 1359 eur měsíčně. Příjmy z pojistného stouply od roku 2003 ze 12,4 miliardy eur na 22,5 miliardy, výplaty důchodů ze 17,9 na 27,5 miliardy. Počet pojištěnců stoupl u mužů ze 1,46 na 1,65 milionu, u žen z 1,23 na 1,45 milionu. Průměrný nástupní věk do důchodu byl loni u žen 57,3 roku, u mužů 59,3. Zákonná hranice nástupu pro ženy se začne zvyšovat v roce 2024 tak, aby do roku 2033 byla stejná jako u mužů. Muži penzi pobírali průměrně 19,7 roku, ženy 24,6 roku.