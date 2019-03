Mirovicko – O zviditelnění zajímavé historie, přírodních zajímavostí a krás Mirovicka se snaží mišovický kronikář Pavel Suček už od roku 2013 a díky podpoře vedení Mišovic se mu to daří.

Ilustrační foto. Muzeum Mirovicka. | Foto: Jan Hrdina

V Pohoří se v posledních letech povedlo vybudovatv budově bývalé obecné školy Muzeum Mirovicka. Teď přistoupili mirovičtí radní na původní nápad Pavla Sučka, aby se zatraktivnila pro lidi i další místa na Mirovicku. „Jedná se o to, že tu máme mirovický geologický metamorfovaný ostrov, který je zakreslený na světových mapách,“ uvedl starosta Mirovic Josef Vejšický. Dodal, že v blízkosti města jsou tři zaniklé lomy nad sebou. Zastupitelé se shodli na tom, že by bylo dobré jeden z nich vyčistit od nepovolených skládek a udělat tam geopark. „Pavel Suček, který s nápadem přišel, nám slíbil najít vhodné horniny, které tam pak vystavíme,“ dodal Josef Vejšický. S tím souvisí i úprava cesty k lomu. Dále se uvažuje o zpřístupnění jedné ze starých štol na zlato, která je také v těsné blízkosti města. Lidé by tak mohli vidět v reálu to, co jev muzeu na fotografiích nebo ve sbírce nerostů.