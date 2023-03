Se zástupci společností, které podnikají v Tovární ulici, se setkalo vedení krumlovské radnice. „Chtěli jsme s vedením krumlovských podniků navázat komunikaci, abychom o sobě věděli a nastínili si problémy, které chceme řešit,“ vysvětlil důvod schůzky místostarosta Zbyněk Toman (ODS). I tam se debata hodně točila kolem dopravy ve městě, neboť zejména právě v dobách, kdy lidé míří do zaměstnání nebo ze zaměstnání v Tovární ulici, vzniká na silnicích v Krumlově špička a zácpy. „Shodli jsme se, že zkusíme lépe vyřešit městskou hromadnou dopravu tak, aby do domoradické průmyslové zóny jezdily přímé spoje na základě vyhodnocení dat, která nám podniky poskytnou,“ řekl Zbyněk Toman. „To znamená, odkud kam lidi jezdí, kolik jich je z Plešivce, z Větřní, z jednotlivých fabrik. A na základě toho vytvořit nějaké řešení s pomocí hromadné dopravy, které by umožnilo lidem omezit automobilovou dopravu.“

S tím ruku v ruce souvisí plány a úvahy na vybudování severního obchvatu Krumlova. „Zahájili jsme kroky, aby se tento dlouhodobý problém začal řešit,“ řekl Zbyněk Toman. „V novém územním plánu Krumlova je návrh takzvané severní tangenty od minulého vedení města. Ten územní plán se bude teprve schvalovat. Severní trasa má vést zhruba od Domoradic do Vyšného. Nemůže to však být pouze tato spojka, ale skutečně plnohodnotný obchvat, který zamíří až dolů na Chvalšinskou ulici. Samozřejmě je to hrozně náročné vyřešit ekonomicky a realizačně, nicméně musíme do toho nějakým způsobem šlápnout, protože jiné řešení v Krumlově moc reálné není.“

Všichni si od obchvatu slibují, že by měl ulevit dopravně přetížené silnici I/39. K jeho obchvatu tlačí současné vedení města i občané, kteří kvůli tomu zastupitelům předali petici, jelikož dopravní zatížení hlavních tahů městem a Chvalšinské ulice je již neúnosné. Nejprve ale město musí určit, kudy povede koridor pro severní obchvat v územním plánu, což bude oříšek. „Chceme mít v územním plánu územní rezervu na celý obchvat,“ řekl Zbyněk Toman. „Zlepšení průjezdnosti samotné silnice I/39 přes Krumlov řeší Ředitelství silnic a dálnic formou změny kruhových křižovatek na světelné a ještě nějakých dalších úprav. To by pomohlo, ale jenom částečně. Severní obchvat by tedy do budoucna byl klíčovým faktorem pro řešení dopravy v Českém Krumlově. Je to velké téma, možná kvůli tomu nový územní plán ještě trochu pozdržíme. Ty kroky nebudou jednoduché a nebude to hned.“ Nicméně zastupitelé obchvat ještě neschválili. Radní mají pouze tuto variantu prošetřit, jako jednu z možností řešení tranzitní dopravy ve městě.

Kromě toho podnikatelé na setkání nadhodili i problematiku odvodu dešťových vod z průmyslové zóny přes areály společností Zambelli i Larson-Juhl (bývalé Liry). „Chceme nastartovat pravidelná setkání s námi, ale i firem mezi sebou,“ dodal místostarosta Zbyněk Toman. „Záleží nám na součinnosti, podniky zaměstnávají spoustu lidí a chceme, aby měly co nejméně problémů.“