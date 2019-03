Zahájení prací se posunulo o několik dní, protože se hledalo nové řešení objízdných tras. To původní se starostům dotčených obcí nelíbilo. Objízdné trasy jsou teď naplánovány ve směru od Prahy pro auta do 7,5 tuny od letovské křižovatky přes Mirovice, Slavkovice, Rakovicea za Čimelicemi zpátky na hlavní tah. Nákladní auta nad 7,5 tuny pojedou od letovské křižovatky na Milevsko a odtud pak na Zvíkovské Podhradí a u Mirotic se zase napojí na hlavní trasu.



„Toto řešení je pro nás mnohem lepší, protože vyloučení těžké nákladní dopravy nám hodně pomůže,“ uvedl starosta Mirovic Josef Vejšický. Ve směru od Písku pojedou řidiči aut s hmotností do 3,5 tuny přes starý nerestecký most, který je vedle opravovaného mostu, a za ním se hned napojí na původní trasu. Nákladní doprava nad 3,5 tuny povede po trase od Mirotic na Zvíkovské Podhradí, k Milevsku a odtud přes Orlík nad Vltavou a k letovské křižovatce. Původní objízdné trasy nerozlišovaly nákladnía osobní dopravu.



Podle ředitelky českobudějovické správy ŘSD ČR Vladimíry Hruškové se jedná o celkovou rekonstrukci celé konstrukce mostu, který je vlivem stáří a zatékání do mostních závěrů ve špatném technickém stavu. Oprava musí být provedena za úplné uzavírky.