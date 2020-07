Linec - Julia Fiechtlová (22) z Lichtenbergu a Laura Maissová (23) z města Haagu, studentky sportu, přešly za 28 dnů Rakousko, píší OÖN.

Na velké procházce. | Foto: Deník/OÖN

Túru neplánovaly, protože v tuto dobu chtěly být v Austrálii za odměnu po dokončení bakalářského studia. Korona jim cestu zhatila. Chtěly tedy prožít něco „cooles“ doma, a řekly si, že někam půjdou. Postupně myšlenku specifikovaly na trasu od nejnižšího po nejvyšší bod země. Tedy od Neusiedlersee po Großglockner.

Jsou sice vysportované, ale dlouhé túry jejich hobby dosud nebyly, hlavně s těžkými batohy na zádech, uvádí list. S těmi o váze 15 kilogramů nyní chodily denně 25 až 30 kilometrů. Přiznávají, že nohy bolely, a puchýře to potvrzují. Použily prý všechno, co nesly, ale do taštičky první pomoci sahat nemusely.