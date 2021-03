Místnost na skočické faře byla přes 70 let zazděná. Teď odkryla své tajemství

Jana Urbanová Jana Urbanová





/FOTO, VIDEO/ Objekt u kostela Navštívení Panny Marie ve Skočicích na Strakonicku byl postaven v roce 1703 a dlouhou dobu fungoval jako nemocnice. V roce 1787 bylo přistavěno další patro, které sloužilo pro farní účely. Fara je ale posledních 50 let opuštěná a postupně začala chátrat. Budova měla až do soboty také své tajemství v podobě desítky let zazděné místnosti.

Vchod do tajemné místnosti fary těsně po otevření | Foto: Deník/Jana Urbanová

I její otevření pomohlo získat prostředky na rozsáhlou rekonstrukci, kterou památkově chráněný objekt prochází. "Prvním impulzem bylo, že začala padat střecha. Stála zhruba kolem milionu a získali jsme na ni více než dvousettisícovou dotaci," uvedl za farnost Jaroslav Šídlo. Obec dokonce na opravu střechy vypsala také internetovou sbírku a připravila spolu s dětmi přímo na faře vtipné video. "Podařilo se nám na projekt vybrat prostřednictvím dárců na internetu více než 220 tisíc. Aby byla oprava střechy co nejlevnější, pomáhali nám místní lidé i dobrovolnici," řekl Jaroslav Šídlo. Zmiňovanou místnost skrývaly přes 70 let ve spodní části objektu zazděné dveře a ani nikdo z pamětníků netušil, k čemu sloužila a co uvnitř mohlo být. "Panovaly různé teorie. Říká se například, že ji zazdili pravděpodobně někdy po válce, protože se celý objekt nedal vytopit, ale pravý důvod opravdu nevíme," vysvětlil starosta Skočic Jan Šídlo. Jak jsme žili: Besídka v Panské zahradě ve Strakonicích Přečíst článek › Obec se proto rozhodla v sobotu dveře vybourat a podívat se, co je za nimi. Přestože teorie byly různé, nakonec se žádný šokující objev nekonal. "Místnost byla prázdná, byly v ní pouze dva věšáky na stěnách, dvě prázdné plechovky, jedna skleněná láhev a spousta pavučin," komentoval nález starosta. Prostory tak mohly sloužit například jako šatna nebo sklad. Video z otevírání zazděné místnosti obec živě vysílala na kanálu YouTube a během přenosu se vybralo dalších více než 20 tisíc korun. Zdroj: Youtube V budově v současné době probíhá rekonstrukce vrchního patra. Po jejím dokončení tu vzniknou dvě bytové jednotky. Fara by pak měla fungovat jako rekreační zařízení pro víkendové nebo týdenní pobyty, ale i jako klubovna pro obecní spolky. "Horní patro bychom chtěli opravit co nejrychleji, aby se dalo obývat už koncem tohoto léta. Spodní patro je na delší dobu, budeme zkoušet žádat o dotace," uzavřel Jan Šídlo.



Investujte do svého zdraví. Předplaťte si Deník.cz a získejte neomezený přístup k seriálu Předsevzetí 2021. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu