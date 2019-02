České Budějovice /VIDEO/ – Zřejmě nejdříve v roce 2019 začne stavba dálničního obchvatu Českých Budějovic. Jak uvedl při úterní návštěvě ministra dopravy Dana Ťoka na jihu Čech šéf Ředitelství silnic a dálnic Jan Kroupa, úsek patrně bude potřebovat nový posudek vlivu na životní prostředí.

„Stanovisko evropské komise stále není jednoznačné," vysvětlil ministr Dan Ťok ke snaze českých politiků vyjednat v unii výjimku. Tu by potřebovala celá řada dopravních staveb, které mají posudek vypracovaný ještě podle starých pravidel.



„Na úřednické úrovni není mnoho vůle našim požadavkům ustoupit. Rozhodli jsme se proto nečekat a u prioritních staveb, mezi které D3 patří, chystat materiály k opakování procesu EIA," nastínil ministr při besedě s občany.



Zároveň ale všechny ubezpečil, že by takový postup neměl přinést velké zdržení. „Trváme na takzvaném invariantním řešení, tedy že se v posudku nebudou brát v úvahu různé možnosti, ale bude se vyhodnocovat jen ta trasa, která je dnes v územním plánu," zdůrazňuje Dan Ťok.



Podle takového scénáře by se paralelně s procesem EIA, který navíc může využít některé prvky již hotové dokumentace, mohlo pokračovat v započatých pracích na územním a stavebním řízení. „Zpoždění nebude dlouhé, podle typu stavby je odhaduji na šest měsíců až jeden a půl roku," dodal.



V současnosti jsou na Českobudějovicku rozestavěné tři úseky dálnice mezi Veselím a Českými Budějovicemi, poslední zbývající mezi Ševětínem a Borkem by se měl začít stavět ještě letos. Ministr si v úterý osobně prohlédl, jak pokračují práce v úseku Borek – Úsilné. „Intenzivně se staví a předpokládám, že tato část by mohla být otevřena na podzim příštího roku," konstatoval Dan Ťok.