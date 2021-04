Od pondělí 19. dubna bude kvůli rekonstrukci křižovatky zcela uzavřena silnice I/3, tedy mezinárodní tah E55 od Českých Budějovic směrem k rakouským hranicím.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Antonín Hříbal

Auta neprojedou v úseku odbočka do Velešína od Holkova až křižovatka u čerpací stanice Velešín. Všechna vozidla do 6 tun tak budou muset projíždět Velešín, a sice ulicemi Budějovická, V Domkách a Kaplická. Uzavřený úsek silnice E55 bude možné přejíždět jen v jednom místě, a sice tam, kde se E55 kříží s výpadovkou z velešína do Velešína Nádraží a Českého Krumlova.