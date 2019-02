Linec - Čtvrtá postní neděle, tedy ta nadcházející, je v Horních Rakousích tzv. „liebstattsonntagem", nedělí stvrzující lásku.

Ve Gmundenu už se chystají. | Foto: Deník/repro

V roce 1641 potvrdil pasovský biskup Leopold Wilhelm Rakouský, příslušný pro Gmunden, v tomto městečku tzv. Bratrstvo těla Kristova a pověřil je, aby o čtvrté postní neděli pozvali chudé ke společnému stolu a přísaze věrnosti víře a bratrské lásce. V průběhu staletí se zvyk proměnil a místo jídla pro chudé si tu lidé dávají sladká srdíčka jako poděkování za trvající lásku. Svobodní mládenci pak jimi vyjadřují svým děvčatům ochotu k zásnubám.

Na svátek, který do Gmundenu na Traunsee láká tisíce turistů, se už měsíce připravují čtyři zdejší cukrárny, píše linecký deník OÖN. Letos upekly už kolem 20 000 srdíček a opatřily je milostnými výrazy. „Mistr Ronald Baumgartner například favorizuje nápis: Dělej co chceš, ale dělej to se mnou – heslo prý pochází od přítelkyně jeho syna," uvádí list. Samozřejmě nějaké srdíčko dostane i jeho manželka, ale s jakým nápisem, to prý rozhodne až na poslední chvíli.

Čtyři provozovny si údajně nekonkurují. „Neděle stvrzení lásky" je pro všechny hospodářsky silně důležitá – srdíčka se dají připravovat měsíce dopředu a cukráři tak mohou personál celoročně zaměstnat.

Svátek začne mší v 9 hodin. V 10.30 dorazí slavnostní průvod s městskou kapelou na náměstí, kde po poledni začnou koncerty.

Běženci míří do Německa i přes Česko

Přes zpřísněné hraniční kontroly v Evropě přecházejí denně tucty uprchlíků ilegálně do Německa. Policie zaznamenala za dva měsíce roku 8758 nedovolených vstupů. Mnoha dalším běžencům se ovšem podařilo orgánům uniknout.

Nejvíc cizinců přišlo přes rakouské hranice – 3080, přes švýcarské 1356. Letadly přilétlo nedovoleně 1658 osob. Na hranici s Francií bylo dopadeno 643 ilegálů, na české 533, na polské 357, na dánské 315 a na holandské 314. Celkově bylo 742 Afghánců, 656 Syřanů a 529 Nigerijců.

Uprchlíků tedy přibývá a evropské země se jich pokoušejí zbavit. Rakousko by podle představ ministra vnitra Wolfganga Sobotky mělo do roku 2019 opustit 50 000 běženců bez perspektivy dostat azyl. Ŕada se vrací domů dobrovolně – loni 5800 z celkových odešlých 10 700. Nyní ministerstvo rozhodlo, že prvních tisíc migrantů, kteří se rozhodnou pro cestu domů, podpoří tisícovkou eur. Dosud to byla pětistovka. Dotace se bude týkat jen těch, kteří byli v řízení do 15. března a kteří přišli ze vzdálených zemí, nikoliv z Balkánu. U každého bude ministerstvo zkoumat, zda takovou podporu potřebuje.

Zaměstnanci bank chtějí brát víc

V úterý ve Vídni a v Linci demonstrovali na ulicích zaměstnanci bank a požadovali výrazně vyšší platy, než navrhují zaměstnavatelé v nových kolektivních smlouvách. Chtějí plus 1,6 procenta, vedení bank nabízejí průměrně 1,03 procenta, píší OÖN.

Předseda podnikové rady Bank Austria Adolf Lehner argumentuje, že „explozivně rostoucí pracovní zatížení musí být férově ohodnoceno". Od doby vrcholící finanční krize poklesl počet zaměstnanců bank o 5000 na 75 000 a současný propad úroků a rostoucí online-banking signalizují další propouštění. Guvernér Národní banky Ewald Nowotny loni řekl, že v příštích pěti letech bude ohroženo dalších 25 000 pracovních míst v peněžních ústavech.

Linecký list dodává, že podle studie z roku 2013 dostávají tzv. privátní bankéři či poradci 26 000 až 70 900 eur ročně hrubého, „normální" zaměstnanci až 57 700 eur plus až 6300 eur zvláštních odměn. Pracovníci starající se o firmy nebo výše postavené soukromé osoby berou až 87 500 eur ročně.

Štrúdl je věda



V odborné škole v rakouském Bergheimu se žákyně k mezinárodnímu dnu prací v domácnosti, který byl v úterý, vydaly na kulinářskou cestu za štrúdlem kolem Rakouska, píší OÖN. „Dědictví někdejší habsburské říše totiž převzalo mnoho národních kuchyní. Žákyně tak zaznamenaly maďarský zelný závin, italský závin se špenátem a sýrem ricotta, masový závin z Chorvatska, český štrúdl s mákem, „powidly" a tvarohem a samozřejmě vídeňský jablečný štrúdl. Ještě než ale mohly den domácích prací slavnostně celebrovat, měly školačky na programu tahání štrúdlu jako za časů babiček – opravdové umění, které už není praktikováno všude. Prvačky do tohoto řemesla zasvětily učitelky vaření Elisabeth Pointerová a Margit Kepplingerová."

„Záleží už na těstu, jak dobře vytahování půjde," prozradila Pointerová. Nesmí být moc měkké a lepkavé, má se jenom „táhnout jako štrúdl"… Obě učitelky řekly, že těsto připravují podle pocitu, ale že to vyžaduje taky určitý cvik. Jednou z nejdůležitějších „přísad" je trpělivost, kterou kuchařka potřebuje nejen při vytahování těsta. To totiž po zhotovení musí zrát, a čím déle, o to bude lepší. Klidně to může být půl hodiny.

Vyučeným hospodyním prý není jasné, proč mnohé kuchařky sahají po hotových baleních závinů, když prý jeho domácí příprava je tak jednoduchá: dvacet dekagramů hladké mouky, špetka soli, dvě polévkové lžíce řepkového nebo slunečnicového oleje, čajová lžička citronové šťávy nebo jablečného octa a deci vody, popisuje Pointerová. Nejlépe to prý funguje, když se vezme správně teplá voda. Pro samotné vytahování jsou různé techniky – lze těsto například nejprve rozválcovat na tenko a pak je střídavě vytahovat přes hřbety ruky po vzoru pekařů pizzy. Pak se těsto položí na pomoučený stůl, přidají se náplně a produkt se zavine pomocí šátku…

Kdo si prý není jist, že je těsto dost vytažené, má pod ně položit výtisk OÖN – články prý mají být skrze těsto dobře čitelné.,,Dříve musela umění tahání štrúdlu ovládat každá dívka ve věku na vdávání. Lidová moudrost říká, že když se v těstě objeví díra, musí se svatební termín odložit," tvrdí ředitelka školy Rosa Felhoferová a ujišťuje, že často nevěsta musela ve svatební den sama svou dovednost v tomto směru prokazovat…

Zřizovatelem školy v Bergheimu, která poskytuje odborné vzdělání během tří let, je země Horní Rakousy. Nepřipravuje na práce v domácnosti jen dívky, ale i chlapce, a nabízí i večerní ročník pro dospělé. Informační večer bude 6. dubna, bližší na www.ooe-landwirtschaftsschulen.at/bergheim.

Češi v akci za humny

V pondělí v 10.15 hodiny dopravní hlídka linecké policie kontrolovala na dálnici A7 ve městě české nákladní auto. „Tahač a dvouosý návěs byly v mimořádně dezolátním stavu," uvedly OÖN. Zkušebna zemské vlády mimo jiné zjistila prorezivění tlumičů, brzdy tahače a návěsu byly nedostatečně účinné, 400litrová palivová nádrž byla prázdná, přičemž z ní pomalu vytékala nafta, líčí list. Protože hrozilo nebezpečí z prodlení, hlídka odebrala autu se dvanácti zásadními nedostatky poznávací značky a až do odstranění závad vozidlo zadržela. 42letý řidič a provozovatel automobilu musejí počítat s řízením za dvacet přestupků, končí OÖN.

V úterý odpoledne přepadl ozbrojený lupič banku v Haidmühle na české hranici, uvedla PNP. „Vešel do banky v 15.15 hodiny, hrozil pokladní tmavou pistolí před obličejem a požadoval peníze," cituje list z policejní zprávy. Podle popisu je mu 20-25 let, je vysoký asi 175 centimetrů, mluví cizím dialektem a byl oblečen do modrých džínsů a černé bundy s kapucí. Při přepadení měl černou masku. Když se pracovnice zdráhala mu peníze vydat, utekl pěšky neznámým směrem. „Pátrání po něm i za pomoci vrtulníku je v plném proudu, v nasazení jsou i čeští kolegové se psem. Dolnobavorské policejní prezídium varuje občany, aby kolem Haidmühle nebrali stopaře. Pasovská kriminálka prosí o případné informace na číslo 0851/9511−0," uzavřela odpoledne PNP.

Do třetího aktuálního případu je Česko „namočeno" jen zprostředkovaně. Při dopravní kontrole na dálnici A9 v Horním Francku zastavila hlídka u Bergu v okrese Hof auto, při jehož kontrole našla ve více taškách a bednách pašované zboží z Čech, uvedla PNP. Zajistila přes 70 000 nedovoleně provážených cigaret. Řidiči a spolujezdci byl vystaven doměrek daně ve výši přes 11 000 eur. Než mohli pokračovat v jízdě, museli složit kauci 3000 eur. Oba jsou trestně stíháni pro podezření z krácení daně, napsala PNP.

Automobilky rozdělily část zisku

Sourozenci Stefan Quandt a Susanne Klattenová dostanou od BMW více než miliardu eur. Automobilový koncern loni dosáhl zisku 6,9 miliardy eur a třetina této sumy má být na návrh představenstva a dozorčí rady rozdělena akcionářům na dividendách, píše PNP. Rodina Quandtových vlastní 46,7 procenta akcií, připadne jí tedy 1,074 miliardy – o 93 milionů víc než loni. Předseda představenstva Harald Krüger dostane 7,6 milionu eur, o 1,4 milionu víc než v roce 2016. „Také 88 000 zaměstnanců BMW v Německu dostane pořádný bonus," dodává list. „Odborný pracovník může očekávat navíc zhruba 9000 eur."

Polepší si i němečtí zaměstnanci Porsche. Každý dostane zvláštní prémii 9111 eur (číslo je odvozeno od sportovního modelu 911, přibližuje PNP). Loni to bylo 8911 eur. „Stejnou částku dostane každý z 21 000 zaměstnanců německých provozů, ať jde o inženýry, dělniky u pásu, hlídače, personál kantýn nebo uklízečky," uvádí pasovský list. Dodává, že minulý rok byl nejlepší v historii automobilky – profit jí stoupl o zhruba deset procent.

Rakouská televize bude dražší

Poplatky za sledování rakouské veřejnoprávní televize ORF se od dubna zvednou o 6,5 procenta – průměrně z nynějších 16,16 eura měsíčně na 17,20 eura (v Horních Rakousích z 19,78 na 20,93 eura). Nejvíc zaplatí diváci ve Štýrsku – 25,18 eura. Celkově 3,3 milionu rakouských rodin „přisype" ORF ročně o 42 milionů eur víc.