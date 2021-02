Nejslavnostnější průběh s procesím a rozdáváním perníkových srdcí mívá ve Gmundenu, a bude tu podle informací listu OÖN slaven i 14. února.

Jeho historii deník připomíná. V roce 1641 založil pasovský biskup příslušný i pro Gmunden místní svátek lázeňského města na traunském jezeře. Pověřil místního faráře, aby vždycky čtvrtou postní neděli pozval chudé města ke společnému stolu a osobně jim servíroval. „Historicky se jednalo o potvrzení tzv. Bratrstva Těla Kristova. Jeho členy byli zámožní a vlivní měšťané, kteří chudým tímto způsobem vyjadřovali svou lásku. Tak prostřední neděle masopustu dostala své hezké jméno,“ napsaly OÖN.

Letos ve Gmundenu začne v 9.30 venkovskou mší s vystoupením pěveckého sboru, nositelek „zlatých čepic“ a dalších krojů. V 10.30 vyjde průvod starým městem k Radničnímu náměstí. Tam účastníky přivítá starosta Stefan Krapf a zvyk objasní předseda folklorního spolku Franz Wolfsgruber. Stánky ve městě budou prodávat liebstattová srdce. Od 12 do 17 hodin zahraju hudební soubory. Od 14 hodin budou děti zdobit své dárky ve stanu místních cukráren, od 10 do 15 hodin mohou rodiny malovat v místní keramičce, odpoledne se do programu zapojí plavidla a historická tramvaj GM5 s rokem výroby 1911, otevřeny budou obchody centra atd.

Sousedé testují a rozvolňují

Od 8. února nabízí prvních 54 lékáren v Horních Rakousích testování na koronavir zdarma, píší OÖN. Země uvolnila „lockdown“ zákazů – otevřela například kadeřnictví, masáže a další služby s tělesnými kontakty s podmínkou vykázání negativního testu starého nejvýš dva dny. Tato potřeba vyvolala novou vlnu zájmu o vyzkoušení, na neděli se k nim přihlásilo 19 000 Hornorakušanů, dalších 18 000 na pondělí, 14 000 na úterý. „Protože celkově může být provedeno 30 000 testů za den, jsou ještě volná místa, ale ne všude – ze 45 veřejných stanic bylo na pondělí už v neděli před polednem 25 ,vyprodáno´, na úterý nemělo kapacitu patnáct z nich,“ píše list.

Dokladem o překonané infekci může být lékařské potvrzení, pozitivní výsledek testu PCR z příslušného období nebo pozitivní antigenní test z laboratoře, ne starší půl roku (rychlotest nestačí). I tito uzdravení musejí nosit na pracovišti služby respirátor FFP2.

Jak do Rakouska?

Přehlednou informaci zveřejnila v pondělí PNP. I pendleři musejí na vjezdu předkládat výsledek PCR-testu. Nově je uznáván i antigenní test platící sedm dnů od odebrání. Test neopatřený v Rakousku je uznán jen při potvrzení negativního výsledku na předtisku pro lékařské vyšetření, který si lze stáhnout například ze stránek Hospodářské komory news.wko.at . Navíc je nutné se každých sedm dnů registrovat online a doklad mít u sebe při cestě.

Tato registrace je nutná i k představovacímu rozhovoru u potenciálního zaměstnavatele. Kromě ní musí mít uchazeč negativní test ne starší tří dnů se zmíněným potvrzením na předtisku nebo vystavený v Rakousku. Cestující musí věrohodně doložit účel návštěvy, například písemným potvrzením termínu rozhovoru.

Pro případ cesty k pohřbu rodinného příslušníka v Rakousku není test potřeba. PNP cituje z předpisu: „Pro příjezd z nepředvídaných, neodkladných, obzvlášť ohleduplných důvodů v rodinném kruhu jako zvlášť těžká onemocnění, úmrtí, pohřby, porody nebo opatrování potřebných osob v tísni“ není nutný negativní test ani online registrace.

Všichni, na které nedopadají uvedené výjimky včetně „pendlerských“, musejí po příjezdu do Rakouska i s negativním testem do karantény. Od jejího šestého dne se mohou „vykoupit“ novým testem.

Slovák oloupil nevidomého

Krátce po půlnoci na pondělí se 24letý Slovák představil v Korutanské ulici v Linci 32letému nevidomému jako policista a vyzval ho k předložení dokladů. Když ho poslechl, vytrhl mu peněženku a utíkal k nádraží. Alarmovaná policie ho vypátrala v přilehlém parku a zatkla, píší OÖN.

Zastavili pojízdné schody

Poradní sbor pro výstavbu v Linci odmítl plán na vybudování pojízdných schodů na Schlossberg k Zámeckému muzeu nákladem 3,5 milionu eur, o kterém náš web informoval. Měly být dlouhé 50 metrů a překonávat výškový rozdíl 24 metrů. Podle poradců nebylo vyjasněno například hlukové zatížení provozem zařízení, jak by mělo být schodiště zajištěno mimo dobu provozu, atd.