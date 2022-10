Je to něco, o čem už dlouho snil, nastínil tento plán již v O2 aréně a nyní se to stává skutečností. „Neuvěřitelná cesta od malých sálů, kde stálo dvacet lidí, přes čtyři vyprodané O2 areny a další haly a přes dvě “Tour de léta” by měla vyvrcholit právě v pražském Edenu a my doufáme, že to prožijete s námi. Poslední roky jsme jezdili po celé republice my za vámi a teď vás chceme poprosit, jestli byste mohli přijet z celé ČR vy za námi,“ uvedl zpěvák.

Rocková opera Kladivo na pýchu bude mít derniéru v Klatovech

Po tomto sdělení, ale přišlo menší zklamání. „Také byste měli vědět, že tento koncert bude na několik let naším posledním veřejným vystoupením, a ne jen proto do toho dáme úplně všechno,“ oznámil Ztracený s tím, že důvod pauzy prozradí po koncertě a věří, že ho fanoušci pochopí.