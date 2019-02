Linec – 12letý Tobias Flachner z obce Hochburg-Ach (okr. Braunau) zapálil v Betlémě, v „jeskyní narození Páně“, tzv. mírové světlo rakouské televize ORF.

Tobias s ortodoxním farářem. | Foto: Deník/repro ORF

Její hornorakouská stanice tímto vánočním zvykem už 31 let připomíná Evropě poselství míru, vyhlášené narozením Krista. „Chceme tak říci, že věříme v mír a přejeme jej lidem na celém světě,“ řekl zemský ředitel ORF Kurt Rammerstorfer.

O cestě malého hasiče z Innviertlu a okolnosti jeho vybrání jsme na webu Deníku už informovali. K zapálení v jeskyni ho doprovodil řecko-ortodoxní páter. „Bylo to velmi vzrušující. Kromě toho jsem si jeskyni zrození představoval mnohem větší,“ svěřil se posel s bezprostředními dojmy. Při zpátečním letu s podporou Austrian Airlines byl oheň uložen ve speciální schránce. 2. prosince jej bude Tobias prezentovat milionovému publiku při eurovizním vysílání pořadu Adventní slavnost tisíce světel s Florianem Silbereisenem. „Vrcholem pro něho ale bude předání světýlka z Betléma papeži Františkovi 13. prosince v rámci generální audience na Petrském náměstí,“ dodávají OÖN.

Zaplatí za odpolední péči

Horní Rakousy stanovily výši poplatku rodičů za odpolední opatrování dětí ve školkách od 1. února. Za děti starší 30 měsíců se budou od 13 hodin platit tři procenta čistého příjmu rodiny, za pět odpolední v týdnu minimálně 42 eur pro rodiny s čistým příjmem do 1400 eur měsíčně, nejvýš ale celkem do výše 110 eur za měsíc. Maximální platba 110 eur měsíčně bude vyžadována od rodin s čistými příjmy od 3700 eur. Tarif dvoudenního opatrování je poloviční, tedy 21 eur, třídenního 70procentní. Snížit částky v sociálních případech mohou obce. Ty by na reformě měly získat 13 až 15 milionů – a ušetřil by tak stát, který hodlá zkrátit dosavadní podpory zhruba v této výši. „Kolik rodičů děti ze školek odhlásí kvůli vysokým nákladům, zatím nelze odhadovat,“ píší OÖN.

Stíhaný konzul

Honorární konzul České republiky v Horních Rakousích Sch. je s bývalým ministrem financí G. a dalšími třinácti osobami obžalován ze zpronevěry, eventuálně z účasti na ní, a z podplácení, napsal linecký Volksblatt. Jen v případě provizí z privatizaci společnosti bytové výstavby Buwog mělo jít o zpronevěří skoro deseti milionů eur, obviněným hrozí až deset let vězení. Všichni trestné jednání popírají.

Sch. podle nového znaleckého posudku není schopen účasti na procesu pro následky těžkých zranění při pádu ze schodů na zájezdu do Ruska v roce 2013 (náš list informoval). Rok nato jeho účast na hlavním líčení vyloučily dva znalecké posudky, podle dalšího, z podzimu 2015, byl opět zdráv a schopen výslechu. To rozporuje nová lékařská zpráva.

Kastrovat tulačky!

Protože se toulavé kočky mohou nekontrolovaně množit, stávají se rychle problémem, píše pasovská PNP. Jen útulek pro zvířata v Jandelsbrunnu (okr. Freyung) letos přijal už 300 koček, z nichž většina se toulala. Jejich majitele se nepodařilo dohledat, zvířata byla zpustošená a nemocná, a útulek se ocitl na hranici kapacity. Okresní radní Halo Saiboldová (Zelení) požaduje povinnou sterilizaci těchto tulaček. „To ale okres nechce zavést, protože důvod k ní prý není přezkoumatelný a vyhláška by tedy byla neúčinná,“ poznamenává list. Okresní rada proto sází na osvětu a na rozum vlastníků.

Ochrana zvířat je záležitostí obcí, ale v pasovském okrese se dohodli, že ji koncentrují do útulku v Jandelsbrunnu. Okres jej dotuje 10 500 eury ročně. Přijímají tu i psy a malá zvířata, ošetří a vykrmí je a dále je zprostředkovávají. Vedoucí zařízení Vanessa Otto-Piecková říká, že roční „příliv“ asi 300 koček je bohužel relativně stálý – mnohé vrhají až třikrát ročně i šest, sedm koťat. Momentálně je u nich 80 koček. Čtyři týdny jsou pokládány za nalezence a majitelé si je mohou vyzvednout. Když se o ně nikdo nepřihlásí, jsou očipovány, naočkovány a sterilizovány nebo kastrovány. To stojí u koček kolem 120 eur, u kocourů 90. Pak jsou uvolněny pro další zájemce, ale těch moc není. Skutečně divoká zvířata jsou udávána jiným domovům s volnými výběhy, cituje list Pieckovou. Nebo je útulek vrací na statky, pokud se zjistí jejich domov. Když zemědělec nemá dost peněz na zaplacení kastrace, náklady přebírá útulek.

Mobily i ve škole?

Od roku 2006 je v Bavorsku zákonem zakázáno zapínat ve školních budovách a dvorech mobily, pokud jejich provoz neslouží k výuce. Zemský svaz rodičů žádá uvolnění pravidla – podle místopředsedkyně Henrike Paedeové už neodpovídá době. Ministerstvo by místo toho mělo nařídit školám, aby společně se žáky našly vlastní, přiměřené řešení. „Pokud žáci něco spolurozhodnou, musejí pak za tím stát,“ popsala místopředsedkyně výhodu demokratického rozhodnutí. Předsedkyně Simone Fleischmannová dodává, že jedno je jasné – filmování a fotografování musí zůstat nadále tabu. Kontrola je těžká, ale ona nevěří, že by řešením mohlo být mobily totálně ze škol vykázat.

Bavorské ministerstvo školství žádné změny v tomto směru neplánuje, zákon z roku 2006 se osvědčil, oznámilo. Je prý účinnou ochranou proti rozšiřování násilných a pornografických videí a pomáhá i proti dodávání materiálů k tzv. cybermobbingu. Nejde ale o všeobecný zákaz provozu mobilů ve škole, ten prý je dokonce žádoucí i „ve smyslu mediálního vzdělávání“, a výjimky z normy pro přesně vymezené prostory telefonování jsou možné.

„Diskusi rozpoutalo zavedení zákazu mobilů ve škole novou ředitelkou gymnázia v Dolním Francku – předtím tam bylo telefonování v určité době a čase povoleno, žáci nesměli telefon používat jen o hodinách a malých přestávkách. Tak si to dohodli učitelé, rodiče a žáci. Ředitelka to zrušila s odkazem na bavorský zákon,“ píše PNP.

Christmas Swing v divadle

V lineckém Hudebním divadle bude 29. listopadu od 20 hodin koncertovat Flo's Jazz Casino s programem Christmas Swing, píše deník OÖN. Kapela bubeníka Flo Baumgartnera hraje swing, ragtime, blues a další žánry amerických klubů, kasín a barů dvacátých až padesátých let včetně časů prohibice, kdy elektrizující swing beat nahrazoval zákaz alkoholu. Zpěváci jako Frank Sinatra, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Nat King Cole, Bing Crosby, Sammy Davis Jr., Louis Armstrong, Louis Prima nebo Dean Martin tehdejší velkolepé kompozice zvěčnili.

Parky dál srůstají

Národní parky Bavorský les a Šumava postupně stále více spolupracují. „Novinkou je, že mají pracovníka, kterého zaměstnávají společně a kterému je svěřena jejich kooperace,“ napsala PNP. „Biolog Pavel Beka je ,prolínacím místem´ managementů,“ říká ředitel bavorského parku Franz Leibl. Protože mluví oběma řečmi, může pomoci překonat jednu z velkých bariér – jazykovou.

K financování společných projektů výzkumu, turistiky a pedagogiky ochrany životního prostředí letos parkům povolila Evropská unie do roku 2019 celkem šest milionů eur. S jejich pomocí mohou být podle Leitla financovány mimo jiné dvojjazyčné brožury a tabule, školní výměny, vědecké projekty a anketa návštěvníků, uvádí list. Leitl dále zdůraznil důležitost upozorňování turistů na existenci druhého parku – mnoho jich podle něho vůbec neví, že chráněný prostor vede dál i na druhé straně hranice. Ještě před třemi a půl rokem byly vztahy parků „spíše chladné“, jejich vedení měla obsahově zcela odlišné představy, ale s nynějším ředitelem Pavlem Hubeným ho spojuje nejen krajina a příroda, ale i filozofie, řekl Leitl.

Obě území ze spolupráce mohou profitovat. Bavorský ředitel uvádí například větší zkušenosti českých kolegů s péčí o horské mokřiny, ředitel NP Šumava Pavel Hubený říká, že se mohou nechat inspirovat od německých sousedů třeba uspořádáním návštěvnických center. Parky podle něho sledují společný cíl – na převážné většině území nechat přírodu být přírodou a lidem umožnit, aby ji viděli

Jak Leibl uvedl, oba parky tvoří celkově největší souvislý les střední Evropy. Na bavorské straně je od roku 1970 chráněna plocha asi 24 000 hektarů, na české od roku 1991 kolem 68 000 hektarů. „Lidé chtějí přírodu,“ řekl. To se odráží i v počtu návštěvníků. Jen do Bavorského lesa přichází ročně asi 1,3 milionu lidí, na „prominentní“ zámek Neuschwanstein 1,5 milionu, uzavírá list.

Chtějí druhý povinný rok ve školkách

Rakouská koalice lidovců a Svobodných se shodla na jednotném standardu všech školek ve státě, píší OÖN. Kromě více kontrol má být zaveden druhý rok povinné docházky „těm, kteří jej potřebují“, stojí v prohlášení. Rozhodnutí má předcházet zjištění a vyhodnocení jazykové vybavenosti předškoláka a zohlednění dalších faktorů relevantních pro jeho vývoj. Pro docházku do školky je u dětí, které špatně hovoří německy, předpokládána povinná jazyková podpora.

Je Miss 50plus

Spisovatelka Manuela Thoma-Adofová (50) z Kirchheimu u Mnichova je „Miss 50plus Germany 2018", napsala PNP. Ve volbě na zámku v Oldenburgu se prosadila proti 19 konkurentkám vybraným z více než 7500 přihlášených z celého Německa. "Je příkladem jedné generace žen, které přesvědčují sebevědomím, šarmem, chytrostí a přirozeně krásou. Fascinuje stejnou měrou muže i ženy,“ řekl Ralf Klemmer, ředitel pořádají MGC-Miss Germany Corporation. V porotě byli letos mimo jiné princ Anhaltský, úřadující Miss Germany Soraya Kohlmannová a také farář Jürgen Schwartz, dodává list. Vítězka je na snímku pořádající agentury.

Na dolním snímku je třetí největší fešák Bavorska Marvin Herkenroth z Burghausenu. 26letý student tělovýchovné pedagogiky v Pasově, 185 cm vysoký nováček scény, se kvalifikoval den předtím, když při svém prvním Mr.-startu byl druhý ve volbě Mister Augsburg, píše PNP. Několik hodin nato začala celozemská soutěž v Mühldorfu. K účasti ho přesvědčila přítelkyně Madeleine Hofbauerová, která se před několika týdny stala Miss Rottal.

Troubilo rekodních 179 rohů

Hudební spolek z Diersbachu (okr. Schärding) se 7. července v rámci hudební slavnosti okresu pokusil zapsat se do Guinnessovy knihy rekordů jako největší soubor lesních rohů na světě. Dal dohromady 179 hráčů a hráček. Pak manažeři londýnské centrály tři měsíce detailně studovali zaslané podklady a teď poslali zprávu, že kapela vytvořila nový Guinnessův rekord, píší OÖN. Ten starý, který vydržel deset let, skoro zdvojnásobili, pochlubil se Roland Hauzinger, který měl pokus na starost.

„Kabaretili“ přes 106 hodin

Ve Würzburgu vytvořilo odhadem 2000 kabaretních umělců, z toho asi 80 procent z okolí města, světový rekord v délce produkovaného varieté. Starý výkon 100:49 hodiny, dosažený asi 4000 Indy v roce 2015, překonali v sobotu ve 22.50 hodiny a v akci nazvané Würvar pokračovali do nedělního rána. Jejich rekord tak je 106:33 hodiny, píše PNP.

Teď bude město čekat, zda Guinnessova kniha tento výkon uzná. Oficiální jury do Würzburgu neposlala údajně pro vysoké náklady cesty a dlouhého pobytu, proto organizátoři detailně průběh pokusu zaznamenali. „Vedle tance, muziky a akrobatiky nabídli návštěvníkům také jógu, moderní taneční disciplínu nazývanou pole dance, tvorbu graffiti atd. Pojem varieté znamená podle pořadatelů různost, čímž je dovoleno všechno, co lze zařadit pod umění. Výstupy ovšem musejí být dostatečně nastudovány.,“ uvedl list.

Každý účinkující mohl na scénu jít na dvě až deset minut. Vedle amatérů vystoupili i profesionálové, například německý mistr v disciplíně jojo či muzikálový zpěvák z Berlína.