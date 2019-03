Rekonstrukce depozitárního objektu muzea v Ledenicích, která začala v květnu 2017, byla totiž zdárně dokončena. Projekt byl financován z evropských zdrojů, uspěl totiž ve 21. výzvě IROP „Muzea“. Práce provedla firma Vidox za nabídkovou cenu 16 105 660 Kč.

Spodní část objektu prošla rekonstrukcí už v roce 2004. Dokončené práce se týkaly větší části budovy do ulice.

Podle ředitele muzea Františka Štangla byl depozitář v havarijním stavu a úložné prostory zoufale chyběly. „Byly tu propadlé stropy, zatékalo sem, nevyplatilo se do budovy nějak masivně investovat formou běžné údržby,“ vysvětluje a dodává: „Ten stavební stav byl natolik zoufalý, že bylo zjevné, že se to musí zrekonstruovat z gruntu.“ Přední část domu čekala demolice do základů. „Podmínkou bylo, abychom zachovali čelní zdobnou stěnu. Ostatní jsou vesměs nové konstrukce,“ říká ředitel.

Součástí projektu bylo také vybavení. Nachází se zde 350 m² regálů, 15 ks tzv. mapovek na uchování map, listin a drobných předmětů a 12 ks speciálních šatních skříní na kroje a dobové oblečení.

Zaplní je národopisná sbírka, tj. kroje a ošacení, dobové zemědělské stroje z 50. až 80. let, mapy a listiny atd. V přízemí budou předměty nových a nejnovějších dějin od 60. let po revoluci, jako například vybavení domácností. Podle vedoucího provozně-technického oddělení muzea Jana Pelecha by mělo stěhování předmětů začít v květnu. „Máme je zatím všude možně,“ směje se. „Tohle je novostavba, intenzivně jsme tu větrali a odvlhčovali. Začneme materiálem, který netrpí,“ dodává s tím, že prostory by měly být zaplněné do podzimu.

Z depozitářů se národopisné předměty vyndavají podle Františka Štangla na vánoční a velikonoční výstavy či jako zápůjčky jiným organizacím. „Část se stane i součástí národopisné stálé expozice, kterou budeme budovat v letošním roce,“ uvedl.

Muzeum má několik depozitářů, např. v Netolicích či v Dukelské ulici.