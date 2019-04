Více než tři stovky vodáků několika generací vyrazily v sobotu odstartovat vodácké radovánky na Lužnici. Koho neodradila studená voda, byl odměněn sluníčkem. „Letos odemykáme po čtyřicáté. Slavíme to, jak jinak než splutím a máme upomínková trička,“ řekl před vyplutím jeden z organizátorů vodácké akce Jan Wipplinger. „Teď je tu v Klikově víc lidí než obvykle. Může za to kombinace krásného počasí a dobrého stavu vody. Je tu teď už 160 lodí, tedy přibližně 320 vodáků,“ dodal.

Lužnice byla v zimě v období od Vánoc do března symbolicky zamčená. Od soboty, kdy vodáci vykonali tradiční rituál a řeku odemkli, je provoz obnoven. Už od minulého roku prý Lužnice zažívá návrat jejích milovníků. „Je nový zájemo splouvání Lužnice. Lidé se sem vrací z přeplněných komerčních řek. Loňská sezona to prokázala,“ upozornil Jan Wipplinger.



Sobotní vodácké slavnosti se zúčastnil i Milan Ježek, který si pamatuje i okamžiky, kdy se v Suchdole na Lužnicí zakládal vodácký oddíl. „Bylo nás asi třicet dětí, které se k vodáctví hlásily. Tenkrát byl zakázaný Junák, tak se z něj stal vodácký oddíl, který byl založený v roce 1972. Na zavírání nebo otvírání jsem vždycky,“ zapátral v paměti Milan Ježek. Zato Adélka Prášilová se svým bráškou Matyášem teprve začínají. „Těšíme se moc. Plavat ale neumíme. Když se vykoupeme, máme vesty. Takže ahój,“ loučí se vodácký potěr.