Na zavedení nejvyšší dovolené rychlosti 110 kilometrů za hodinu už se připravuje zhruba sedm kilometrů dlouhý úsek silnice I. třídy od Českých Budějovic směrem na Lišov. Komunikace získá status silnice pro motorová vozidla. Investorem akce je Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD).

Řidiči, kteří v současnosti jedou od Lišova k jihočeské metropoli nebo opačným směrem, se musejí v úseku dlouhém několik set metrů vejít jen do jednoho pruhu místo dvou. Odstraňují se zde železné sloupky a dřevěné zábrany proti pádu kamenů do vozovky, které dosud lemovaly komunikaci poblíž samoty Na Klaudě. Na místo přijdou betonová svodidla.

Bagry čistí prostor i do hloubky, kvůli usazení nových svodidel. Podle Stanislava Vorla z odboru služby dopravní policie krajského policejního ředitelství je nové řešení bezpečnější. Dřevěné fošny by totiž auto při havárii snadno prorazilo a pak by narazilo na železnou opěru jako na pevnou překážku. Betonová svodidla by spíše měla vozidlo postupně zbrzdit.

Podle Tomáše Voráčka, vedoucího budějovického provozního úseku ŘSD, vyjde zakázka na deset milionů korun. Potřebná administrativní jednání, aby se v uvedeném úseku zvedla nejvyšší dovolená rychlost z 90 na 110 kilometrů v hodině, se vedla od začátku roku. Mimo jiné to obsahovalo třeba i hluková měření.

Tomáš Voráček, provozní vedoucí budějovického střediska ŘSD, říká: „Hotovo by mělo být do konce května.“

Všechna potřebná povolení už má ŘSD v ruce. Stavební práce na lišovské silnici, včetně menších úprav středových svodidel, mají být hotové do konce května. Měnit se bude i dopravní značení. Pak už nebude zavedení nejvyšší dovolené rychlosti 110 kilometrů v hodině nic bránit.

Na křížení s přivaděči od dálnice D3 možná zůstane lišovské silnici omezení nejvyšší dovolené rychlosti i nadále na devadesát kilometrů v hodině.