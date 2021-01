Návrh úpravy zákona o ochraně zvířat, který bylo možné podepsat na 2136 místech, získal 416 229 hlasů, tedy 6,52 % oprávněných. Pro normu proti „diskriminaci osob, které se nechtějí nechat očkovat proti covidu“, je 259 150 lidí (4,06 %). Pro vyučovací předmět Etika pro všechny a nejen jako alternativu k náboženskému vyučování se vyslovilo 159 979 voličů (2,51 %).

Ptáky sčínalo rekordně občanů

Sčítání ptactva v rakouských zahradách a na balkonech kolem krmítek se v akci BirdLife OÖ zúčastnilo 21 865 amatérských pozorovatelů, rekordní počet za 12 let trvání akce, píší OÖN. Podle iniciátorů to souvisí s omezením vycházení při pandémii – o to víc se lidé věnují přírodě „za okny“. Na 17 197 místech napočítali 504 268 zpěvných ptáků. Vrabců domácích bylo 71 174, vrabců polních 61 247, sýkor koňader 53 580, kosů 41 147 atd. V Rakousku nabízejí brožuru s radami, jak krmit, zdarma na office@birdlife.at.

Výherní automaty přibývají

„Ani pandémie corony a více zákazů vycházení v roce 2020 nezastavilo trend růstu počtů ilegálních výherních automatů v Rakousku,“ napsal Volksblatt. Finanční policie kontrolovala 637 podniků a stáhla z nich 1463 přístrojů, o stovku víc než v roce 2019. Uložila pokuty celkově za 32,2 milionu eur. Foto: Deník/Volksblatt/Policie Štýrsko

Autoškoly jedou dál

Rakouské ministerstvo zdravotnictví potvrdilo, že jízdní hodiny v autoškolách a praktické zkoušky mohou pokračovat. Nadále jsou zakázány teoretické kurzy skupin, zastavené 17. listopadu; pro jednotlivce mohou být organizovány dál. „Dohnána“ jimi ale může být jen polovina předepsané výuky. „Bere“ to i ministerstvo dopravy – umožní to dosažení minimálního standardu školení.

Testujte lidi doma!

Předsedkyně rakouské SPÖ a bývalá ministryně zdravotnictví Pamela Rendi-Wagnerová je pro spuštění celoplošného testování proti koroně v domácnostech zdarma. „Testy musejí přijít za lidmi, ne naopak,“ říká. Přístup k nim musí být „bezbariérový“. Aktuální testovací byrokracie je podle ní brzdou boje proti virům.

V klášteře kradl mnich?!

Z kláštera v Kremsmünsteru bylo odcizeno 50 uměleckých děl v hodnotě kolem 300 000 eur, napsaly OÖN. Hlavním podezřelým je jeden z mnichů. Na krádež přišel nový kustod při kontrole inventáře v květnu. V depozitu chyběly tři střelné zbraně ze 17. století a 47 obrazů. Jeden z bratří při vyšetřování uvedl, že věci prodal, aby získal peníze pro restaurování jiných děl. 25 prací se už do kláštera vrátilo, po zbývajících pátrá spolková kriminálka. Na snímku je odcizený čestný fenyk císaře Ferdinanda II. Foto: Deník/OÖN/Policie

Ty „staré pořádky“…

Vrchní zemský soud v Linci snížil na šest a půl roku původně osmiletý trest muži z Welsu, který se vydával za „provizorního zástupce Německé říše pro Východní marku,“ „někdejší“ samostatný spolkový stát Rakousko. Shromažďoval dary pro provoz pravicově extremistické webové stránky a zveřejňoval četné nacistické příspěvky. Zbožňoval v nich Hitlera, urážel Židy a popíral holocaust. Při vyšetřování hlásil příslušnost „k nadále trvající Německé říši“. Podpis protokolu doprovodil symbolem SS. Odvolací instance mu ponechala umístění v zařízení pro duševně abnormální pachatele s odůvodněním obavami, že by mohl páchat další závažné trestné činy.