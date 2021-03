Pavel Rybecký, 44 let, Malovice, hudebník, výtvarníkZdroj: Deník/archivPavel Rybecký, 44 let, Malovice, hudebník, výtvarník

Jaro na mě leze stejným způsobem každý rok. Ale prakticky je to tak, že to jaro mám od ledna do prosince každý rok (smích). Ale teď trochu vážněji, vždycky z jara, když se lepší počasí, tak se mi samozřejmě lepší i nálada. Vede to pak k tomu, že i více maluju, mám více nápadů pro svoje obrazy, a také víc hraju. Zrovna teď jsem si koupil nový činel, takže s o to větší radostí cvičím na bicí.