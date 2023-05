Ze tří na dva dny, na pátek a sobotu 16. a 17. června, zkrátilo město Český Krumlov letošní Slavnosti pětilisté růže. Jednou z novinek je zvýhodněné rodinné vstupné jak pro místní, tak přespolní návštěvníky. GW Train navíc vypraví i zvláštní noční vlaky do Budějovic, aby nikomu neutekl noční program.

Ředitel krumlovského divadla Jan Vozábal představil letošní Slavnosti pětilisté růže. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

Slavnosti růže se tentokrát ponesou v duchu oslav 770 let od první zmínky jména Krumlov, a to na listině budoucího českého krále Přemysla Otakara II., na níž je mezi svědky uveden Witigo De Chrumbenowe čili Vítek z Krumlova. Návštěvníky kromě tradičních průvodů (ten hlavní vyjde v sobotu v 15 h od divadla) čeká i průvod „vormo“ na řece Vltavě, jehož přípravy se chopilo krumlovské sdružení hrajících neherců Proradost.

Podívejte se, jak si město užívalo slavnosti v 90. letech:

„Po historickém centru města bude rozmístěna řada scén, ta hlavní na náměstí Svornosti bude tentokrát čistě hudební,“ nastínil na tiskové konferenci na téma slavností Jan Vozábal, ředitel krumlovského Městského divadla, jež slavnosti pořádá. „Co se náměstí týká, letos jsem sáhli do nových vod, vystoupí Vesna a Deloraine, tedy kapely s originální autorskou tvorbou. Od nich si slibuji velký zážitek.“

V Pivovarské zahradě, která v těchto dnech ještě prochází revitalizací, bude historická scéna Petra Voka s koňskou arénou, zabaví se v ní také děti, pro než jsou připraveny různé hry. „V pátek i v sobotu večer hosty čeká komponovaný program Hospoda Petra Voka, tj. kejklíři, tanečníci, muzikanti v duchu veselice na počest Rožmberků,“ přidal další lákadlo Jan Vozábal.

Vypraví zvláštní vlakové spoje:

GW Train, provozovatel vlaků na Krumlovsku, pro návštěvníky vypraví v pátek a v sobotu po půlnoci zvláštní spoje, které budou odjíždět v 0.40 ve směru na České Budějovice.

Město bude zavřeno pro vjezd motorových vozidel v pátek od 12 do 24 hodin a v sobotu od 8 do 1 hodiny v noci. Vedení města zároveň žádá občany, aby neparkovali v centru, zejména na trase historického průvodu.

Bohatý program bude i v klášterní řemeslné uličce, vč. Klášterního kabinetu múz, kam si své známe z oboru pozve kejklíř Vojta Vrtek. Chybět nebude ani oblíbená degustace vín v klášterní zahradě.

Velkou novinkou je využití městského parku. „Tentokrát ho zaplníme víc než jen vojenským ležením, bude tam i historický program s workshopy, Víťa Marčík nebo Legrando, sdružení z Brna zaměřené na cirkusová umění,“ zve ředitel divadla. „A také drobné občerstvení, aby se návštěvníci mohli osvěžit.“

Slavnosti v sobotu o půlnoci zakončí ohňostroj na jižních zámeckých terasách a nad zámkem Český Krumlov. Podrobný program bude během několika dnů zveřejněn na webu www.slavnostipetilisteruze.cz.

Novinky ve vstupném: výhodné hlavně pro rodiny s dětmi

Loni město zavedlo on-line předprodej zvýhodněných vstupenek a letos ho ještě rozšířilo. „A osvědčilo se to, 64 % lidí si vstupenku minulý rok koupilo z pohodlí domova,“ připomněl Jan Vozábal. „Letos máme nové kategorie: poprvé rodinné vstupné, pro dva dospělé a maximálně tři děti, které je finančně velmi dostupné. Pro místní 500 korun a pro přespolní 700 korun na oba dny,“ upozornil Jan Vozábal.

Nabídku na zvýhodněné vstupné dostali i hoteloví hosté z centra, přihlásilo se o ni na čtyřicet podniků. Vlastní vstupenky budou mít také organizované skupiny nad 10 osob, po 250 Kč. A občané města mají také tradičně zvýhodněné vstupné, 175 korun v předprodeji on-line nebo v Infocentru. Děti do 6 let, návštěvníci v historických kostýmech a ZTP mají vstup zdarma.

Všichni návštěvníci v době slavností u bran do města dostanou pásku na ruku, i po předložení zakoupené on-line vstupenky (v mobilu nebo na papíře). Vstupenku bude možné koupit i přímo na místě, bude ale o něco dražší a bez možnosti získat slevu pro občany města. Tu dostanou pouze v předprodeji.

Slavnosti pětilisté růže v číslech

V letech 1990 až 2022 na slavnosti do Krumlova přijelo 534 tisíc návštěvníků, průměrná roční návštěvnosti je 22 783 lidí. Vůbec nejvyšší byla v roce 2016, kdy přijelo 27 807 návštěvníků. „Loni byla nižší výrazně, v době po covidu, vstupenku si pořídilo 16 514 lidí (vč. volných vstupenek pro občany nebo pracující z centra). To bylo méně, než jsme čekali. Pro letošek jsme optimističtí, do Krumlova se začali vracet i návštěvníci z Rakouska a Německa, odhadujeme návštěvnost na zhruba 18 400 lidí,“ doufá Jan Vozábal.

Rozpočet pro letošek je zhruba o milion korun nižší než loni, dělá 4 600 000 korun. Asi 80 % všech příjmů tvoří vstupné.