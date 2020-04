V pondělí 27. dubna od dvanácti hodin se budou moct vodáci začít registrovat ke splouvání Vltavy v šumavském národním parku. Registrační systém bude spuštěn s téměř měsíčním zpožděním kvůli panice z nového respiračního onemocnění.

Ilustrační snímek | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Systém obvykle správa parku spouští na začátku dubna a na začátku května začíná sezóna. Letos ale do tohoto řádu zasáhl chaos covidu-19. Nyní už by mělo být snad vše v pořádku a tak dojde ke spuštění registrací a lodě pak budou moct na Vltavu v úseku od Soumarského mostu do Pěkné od 1. června.