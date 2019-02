Jižní Čechy – Přelom roku je okamžikem bilancování pojišťoven. K největším kuriozitám loňského roku patří listopadový nájezd divočáka na obchod v centru Českých Budějovic.

Strážníci městské policie prase z města vyhnali směrem k Roudnému. | Foto: Deník / Zuzana Gabajová

Podle Václava Bálka z Allianz pojišťovny kryje pojištění třeba poškození plotu zvěří. Vniknutí zvěře přímo do bytu však krytí škod výslovně neobsahuje. Částečná šance na náhradu je ale u rozbitého skla, protože v rámci těchto událostí u Allianz nerozhoduje příčina. Ani u Kooperativa pojišťovny běžné pojištění nekryje útok volně žijícího zvířete na vnitřek provozovny.



Kuriózní škody i pokusy o podvod řeší každý rok pojišťovny. Přehledy, které se nyní dokončují, ukazují, že třeba detektivové České pojišťovny odhalili v loňském roce v Jihočeském kraji podvody za 54,5 milionu korun.



Podle Ivany Buriánkové, tiskové mluvčí České pojišťovny, byl jako pojistný podvod zaznamenán i případ podnapilého řidiče. „Muž uvedl, že v autě převážel víno v PET lahvích. Poté, co nezvládl řízení a vletěl do příkopu, potřeboval si kvůli zranění vypláchnout ústní dutinu. V šoku sáhl po první láhvi a nevšiml si, že se nejedná o vodu, ale o víno a ústa si vypláchl zhruba litrem vína,“ cituje výmluvu řidiče Ivana Buriánková. Připojuje, že se stanou i události, které vypadají neuvěřitelně.



V podkrovním bytě například nůž ze sekačky na trávu poškodil okno. Šetření ukázalo, že nůž zřejmě odlétl ze stroje, který žal louku pod bytem. Ke kuriozitám zaznamenaným Českou pojišťovnou patřilo i vloupání, při kterém zloději vnikli do objektu suchým WC…



A nejde jen o škody a kuriozity, které se udály v tuzemsku. Například mluvčí Allianz pojišťovny Václav Bálek připomíná v ročním ohlédnutí turistu, který si při dovolené u moře na pokoj přinesl chobotnici. V pojišťovně pak chtěl náhradu malování, protože chobotnice na stěny stříkla barvivo, které vylučuje, když se cítí ohrožena. Telefonické hlášení škody ovšem začínalo realistickým konstatováním. „Já bych chtěl nahlásit, že jsem úplně blbej,“ uvedl na úvod klient…



I obyčejných pojistných událostí ale za rok řeší firmy v jižních Čechách tisíce ročně. U Kooperativa pojišťovny to bylo podle mluvčího Milana Káni loni 7888 událostí za 190 milionů korun. Takové kuriozity, jako byl třeba listopadový útok divočáka na prodejnu v centru Budějovic, sice Kooperativa loni neřešila. Ale hradila klientovi například následky požáru štěpkovače, což vyšlo na deset milionů korun.