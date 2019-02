Pasov – „Zatím se ví, že se jmenuje Oscar," představuje PNP hosta, který se v pondělí vynořil u apartmánů v Sonnenwaldu. Pochází ze stáje v Osterhofenu. To se dalo vyčíst z jeho známky v uchu.

Najde majitele? | Foto: Deník/repro PNP

Původní majitel ho prodal, ale neví komu. U apartmánů se kozel zdržoval celý den, nechal se krmit, ale prozatím ne chytit. „Aby se mohl vrátit zpátky do domovské stáje, prosíme, aby se jeho pán ozval," uvádí Petra Ammonová, majitelka rekreačního zařízení, do něhož „rohatý" zabloudil. Než se prý tak stane, pokusí se kozla chytit a dočasně umístit u místní chovatelky, která sama drží kozy, uvádí list.

Drahý špás

Kolem deseti tisíc eur stál jen zemskou policii „špás" 16letého mladíka z Allgäu, který zavolal na pasovskou kliniku a tvrdil, že je od policie a že zakrátko bude do nemocnice s těžkými řeznými ranami převezeno více obětí útoku na univerzitu, píše PNP.

Policie ještě před zjištěním pachatele uvedla, že náklady svého nasazení bude chtít uhradit, a podle mluvčího Michaela Emmera už to také udělala. „Účet ovšem nešel chlapci, ale jeho rodičům, jak je v takových případech obvyklé," dodává pasovský list.

Při únorové akci v okolí univerzity bylo nasazeno na 80 zemských a spolkových policistů a vrtulník. Zemské policejní správě a klinice falešným poplachem vznikly náklady vždy v pětimístné výši. „Podle informací PNP bylo ve prospěch mladistvého vyúčtováno nasazení vrtulníku nakonec nižší, než se původně předpokládalo, ale celkový součet je i tak vysoký," pokračuje deník.

Připomíná, že pachatel není co do takových volání „pro legraci" nepopsaným listem. Zhruba desetkrát už telefonoval na privátní tísňové číslo jedné firmy a sděloval smyšlenou nehodu.

„Rodiče pachatele na účet, který z Pasova krátce po dopadení viníka dostali, dosud nereagovali," uvedl mluvčí Emmer s tím, že pokud se neozvou, bude částku policejní správa vymáhat soudně. „Trestní následky svého činu nicméně ponese pachatel osobně – protože je starší čtrnácti let, je podle zákona trestně odpovědný," uzavírá list.

Trochu auto přetížil

V pátek kolem 6.50 hodiny vzbudil pozornost hlídky policejní inspekce z Regenu ve stoupání od Deggendorfu český kamion se dřevem. Kontrola posílila podezření, že je značně přetížen, a policisté jej doprovodili k váze. Tam bylo zjištěno, že vozidlo je přetíženo o osm tun, sděluje PNP. „Český řidič proto musel část kmenů na místě složit a za přestupek zaplatit kauci 220 eur. Pak mohl v jízdě pokračovat," dodal list.

Horou povede výtah



Od loňského června budují v Pasově výtah na tzv. Oberhaus, známý kopec s pevností, hvězdárnou, muzeem a krásnou vyhlídkou na město. Zdviž vede vnitřkem hory, což v pondělí při návštěvě místa ocenil i bavorský generální konzervátor Mathias Pfeil jako překrásné a trvalé řešení především proto, že výtah není z venku vidět, píše PNP. Hotovo by mohlo být letos v červnu. Město původně navrhovalo prosklenou zdviž vedoucí po svahu kopce, ale s novým řešením, podpořeným dotací 1,6 milionu eur od zemské vlády, je velmi spokojeno.

Žáci reálky v Africe

Sedm žáků reálky v dolnobavorském Schweiklbergu, dva z Fürstenzellu a jeden z Pasova strávili týden masopustních prázdnin v malé vesničce v Senegalu. Podíleli se na projektu pomoci Rotary klubu Pasov, podpořeném rotariány z Vilshofenu. „Poznali, jak horko může ochromovat jak při tahání pytlů s rýží, tak ve školních lavicích, vnímali radost místních dětí z každého darovaného balonku, obdivovali, jak šťastní tu lidé jsou, ačkoliv ve srovnání s návštěvníky mají tak málo, a ještě se o to dělí," cituje PNP 17letého Johannese Maidla.

Díky řadě drobných darů mohli mladí Bavoři opatřit v místě 240 padesátikilových pytlů rýže a rozdělit je rodinám.

Kriminalita u sousedů vzrostla

Kriminalita v Horních Rakousích se loni zvýšila o 5,7 procenta, uvedl zemský policejní ředitel Andreas Pilsl. Policie řešila 66 241 trestních deliktů.

„Přes markantní vzestup je kvóta objasnění ,tak dobrá jako nikdy´," píše deník OÖN. Objasněno bylo 54,4 procenta případů. Ve srovnání zemí Rakouska je to nejvíc po Vorarlbersku se 61,7 procenta, kde ovšem loni registrovali jen 20 000 deliktů. Pilsla potěšilo, že počet vloupání do bytů a domů meziročně poklesl o více než 30 procent, z 1814 na 1262, a že počet krádeží aut se zvýšil jen lehce, o 1,1 procenta na 268.

Stop cenám piva na festu?

Druhý starosta Mnichova Josef Schmid (CSU), mj. šéf odpovědný za Oktoberfest, největší slavnost piva na světě, chce úředně stanovit strop cen na tomto festivalu, což se v minulých desetiletích ještě nestalo, píše PNP. Každoročně rostoucí ceny za tuplák chce Schmid zakonzervovatna tři roky na 10,70 eura, což byla loni nejvyšší cena. Plán by musel ještě schválit hospodářský výbor města, ale téma už dlouho budí emoce - „pění" především hospodští, uvádí list.

Jejich mluvčí Toni Roiderer říká, že pro něho to nemá co společného se svobodnou tržní ekonomikou, je to prý jen populismus. Mluví o diktátu moci a varuje, že by takové nařízení posloužilo jen pijanům. Rodiny by naopak musely sáhnout hlouběji do kapes, protože by za této situace mohly stoupnout ceny kuřat, klobás a preclíků: „Hospodští přece musejí pokrýt své náklady…"

Strop cen piva patří do balíčku Schmidem navrhovaných opatření. Zvýšené nájemné míst má pokrýt dodatečné milionové náklady města mimo jiné na bezpečnostní personál kvůli nebezpečí terorismu. Schmid by rád místo dosavadních 3,5 milionu od hospodských dostal 8,5 milionu. „Pivní strop" má pak zabránit tomu, aby hospodští přenesli tyto zvýšené náklady na ceny piva, s nímž dělají 75 až 80 procent obratu. Provozovatelům pivních stanů chce místostarosta vyjít naproti prodloužením Oktoberfestu o den, do pondělí, ale Roiderer tvrdí, že to nechtějí. Tvrdí, že jejich ceny nikdy nebyly zvyšovány přehnaně. Daleko spíš prý jsou nižší než ceny různých lokálů ve vnitřním městě, které se každoročně snaží „Wies´n" dohnat. Přitom je podle Roiderera pivo pro slavnosti vyráběno s vyšším procentem obsahu chmele a sladu, takže je zákonitě dražší.