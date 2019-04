Akce proběhla za podpory společnosti Kovářovskétradice.cz.

Děti s figurínou (symbolikou zimy) zhotovenou z proutí, oblečenou do staré sukně s hlavou zahalenou do bílého šátku cestou v průvodu tradičně odříkávaly: „Smrt chodí po vsi, má dlouhý vousy, už nemůže choditi, musíme ji nositi. Od města k městu, nesem nevěstu, jestli nám nic nedáte, tak vám ji tu necháme.“

Figurínu odnesly za ves a tam ji odhodily z meze se slovy „Utíkejte, Smrt nás honí!“ a rychle utíkaly co nejdál od místa, kam dopadla. Kdo by se opozdil a doběhl poslední, provázela by jej po celý letošní rok smůla. Zpátky do vesnice děti přinesly „líto“, symbol jara, ozdobené lískové větvičky s vyfouknutými vajíčky a barevnými pentlemi.

Součástí celé akce byla i jarní hra Škatulata hejbejte se, následné kreslení obrázků, znázorňující tento obyčej a výstavka výtvarných prací v kovářovské škole.

Vynesením Smrtky si tak žáci druhé třídy připomněli pátou neděli postní (letos připadá na 7. dubna) před Velikonocemi, která má název Smrtná.

Základní škola v Kovářově má jako jeden z okruhů ve schváleném školním vzdělávacím programu rozvoj folklorních tradic regionu a tak připomínka této jarní tradice byla vhodným a praktickým naplňováním uvedeného programu.

