To je o 5,5 procenta víc než dosud. Lidé si uložili i vzhledem k omezení možnosti nakupování a k vytváření rezerv zhruba o 17 miliard eur víc než dříve, napsal Volksblatt. Privátní konzum se zmenšil o 8,8 %.

Pohyblivé schody do muzea

Linecké Zámecké muzeum chce za tři a půl milionu eur vybudovat 50 m dlouhé pohyblivé schody na Schlossberg. Projekt, jehož výhodou je, že nepotřebuje větší přesuny půdy ani betonování, uvítali i zemský hejtman Thomas Stelzer a starosta Lince Klaus Luger. Největší pohyblivé schody Rakouska bude možné jednoduše přidat jako „městský nábytek“, píší OÖN.

Taxi ke službám zdarma

V hornorakouském Gmundenu si budou lidé starší 70 let zajet ke koronatestu, ale také k holiči či k dalším službám, od 8. února do 12. března taxíkem zdarma. Je to součást balíčku služeb připravených městem pro seniory, obchodníky a poskytovatele. Do 7. dubna bude Gmunden také hradit „zásilkovné“ zboží objednaného při online nákupu u místního prodejce, uvedl Volksblatt.

Pandémie loni snížila obrat rakouského obchodu se základními prostředky v průměru o 3,9 procenta, ačkoliv segmentu potravin tržby zvýšila o sedm procent. Těžce ale zasáhla zejména prodej oděvů a obuvi, kde obrat poklesl průměrně o 22,4 procenta. Rok 2020 měl sice kalendářně 303 prodejních dnů, o jeden víc než předloni, ale korona z nich 73 dnů ubrala.

Internetový zasilatelský obchod utržil o skoro 17 procent víc.

Bavoři přitvrzují

Jak náš web informoval, bavorské okresy přiléhající k Česku vykazují největší sedmidenní incidenci v celém Německu (Tirschenreuth 363,7 nákaz na 100000 obyvatel, Hof 327,3, dále Wunsiedel ve Smrčinách 287,7). Hornofalcká policie zpřísnila opatření, například přísnějšími kontrolami českých pendlerů, povinnými otestováním. V souvislosti s nimi orgány upozorňují, že těmto pracovníkům jsou povoleny i nákupy v Německu, ale jen na cestě do práce nebo zpět. Krátkodobá cesta v opačném směru – Němců do ČR za nákupem nebo natankováním – je ale „vykoupena“ minimálně desetidenní následnou karanténou v SRN. Přestupky jsou ve správním řízení pokutovány až 25 000 eury.

Testování v lékárnách

První rakouské lékárny začnou v pondělí dělat antigenní rychlotesty na covid zdarma. Přehled poskytovatelů bude na webu Lékárnické komory od pondělka a postupně bude rozšiřován, řekla prezidentka komory Ulrike Mursch-Edlmayrová. Podle ní nyní nabízí rychlotest 20 procent lékáren, ten je ale placený. Lékárny budou vystavovat potvrzení o výsledku testů, což vyžadují například kadeřnictví a další kontaktní služby.