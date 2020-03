Spoléhají na pozůstalé

České Budějovice - Bezpečnostní opatření museli v úterý po nařízení vlády o zákazu pořádání akcí s více než stovkou lidí přijmout také v Pohřebním ústavu v Českých Budějovicích. Ten pořádá poslední rozloučení nejen v obřadní síni českobudějovického krematoria, ale také v kapli sv. Otýlie a kapli sv. Karolíny v Mladém.

Kateřina Vrbová, ředitelka Pohřebního ústavu města České Budějovice, k tomu řekla: "Našimi největšími objednavateli jsou přímí pozůstalí. Když u nás podepisují smlouvu, tak jim říkáme, že ten pohřeb může mít maximálně sto osob," uvedla s tím, že zveřejněno je to i na jejich webových stránkách. "V divadle ten počet lidí odhadnout, ale tady to tak snadné není. Spoléháme tak na pozůstalé," uvedla Kateřina Vrbová.

Současně s tím dodala, že jsou s Krajskou hygienickou stanicí Jihočeského kraje, domluveni, že budou informováni o tom, že někdo ze zemřelých podlehl komplikacím spojených s koronavirem.

Písecké Divadlo Pod čarou nezavírá, ale omezuje kapacitu

Zatímco kulturní instituce spravované městem mají v Písku bez výjimky zavřeno, Divadlo Pod čarou se snaží provoz udržet, byť s omezením. Páteční koncert kapely minus123minus se uskuteční, avšak s kapacitou omezenou na osmdesát lidí. Ve čtvrtek 19. března zde vystoupí humorista a básník Petr Soukup v rámci svého turné Srdce v kalhotách. I tady bude kapacita omezena na 80 lidí.

Odkládá se koncert kapely Gaia Mesiah, který se měl konat v pátek 20. března. Nový termín je 3. října. Přeložen bude také Heavy Metal Thunder festival, který měl být v sobotu 21. března. Nový termín zatím není určený. Jako náhradní program bude připraven koncert kapely Sabire, na kterou ale může přijít maximálně 70 lidí.

V úterý 24. března nabídne Podčára představení Iluze v podání Divadla Kašpar, kde bude kapacita 60 lidí. Koncert United Flavour, který měl být v pátek 27. března, se přesouvá na 24. dubna. Konat se budou tradiční Černý desky jsou dobrý v sobotu 28. března. Kapacita bude omezena na 80 lidí. Veškeré zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. "Komu nevyhovuje nový termín, může vstupenky vrátit na baru Divadla Pod čarou vždy po původním plánovaném termínu," uvádí Podčára s tím, že o dubnovém programu bude informovat dle aktuálního vývoje situace.

Kina budou stále promítat

V souvislosti s vydáním mimořádných opatření, která zakazují konání kulturních akcí pro více než 100 lidí, nepřestanou kina v Jindřichově Hradci, Dačicích nebo v Třeboni promítat. Omezí ale kapacitu prodeje vstupenek pouze do povoleného limitu. Ruší se jen premiéra filmu 3Bobule, na které se očekává větší množství diváků.

V Nové Včelnici také ruší všechny kulturní akce

"Kvůli mimořádnému opatření jsme se rozhodli zrušit čtvrteční preventivní představení Mě neoklameš, šmejde, dále pak nedělní besedu Afghánistán očima Markéty, i Čaje nejen z čaje, to je beseda, která se měla konat 30. března. I když nepředpokládáme, že by na tyto akce přišlo víc jak sto lidí, rušíme je z preventivních důvodů, protože je navštěvují převážně senioři, kteří jsou nejohroženější skupinou," uvedla odborná referentka městského úřadu v Nové Včelnici Marie Davidová. Místní Sbor dobrovolných hasičů také zrušil tradiční Hasičský bál, který se měl konat v sobotu 21. března.

Kvůli nařízení vlády přesouvají představení a zavírají jídelny

I v Bechyni přistoupili ke krokům respektujícím nařízení vlády o omezení konání akcí nad 100 návštěvníků. Ve Veselí nad Lužnicí do odvolání zavřeli dům dětí a mládeže.

Komediální představení Cavewoman se mělo hrát v úterý 17. března ve velkém sále bechyňského kulturního domu. "Na základě nařízení vlády se představení překládá na náhradní termín," informoval za kulturní středisko města ředitel Štěpán Ondřich. Vstupenky zůstávají nadále v platnosti, hrát se bude až v úterý 19. května od 19 hodin.

Od středy 11. března je také uzavřen Dům dětí a mládeže Veselí nad Lužnicí na Blatském sídlišti. Došlo také k omezení provozu školní jídelny. Žákům a studentům ve Veselí nad Lužnicí byla objednaná strava ve školní jídelně automaticky odhlášena. "Školní jídelna bude fungovat v omezeném provozu a to pouze pro dospělé strávníky. Nezletilým osobám nebude vstup do jídelny umožněn," informuje oznámení na městském webu.

Vernisáž v Jistebnici zrušena

Ve čtvrtek 12. března v 16.30 hodin měla být vernisáží zahájena prodejní výstava prací dětí z Dětského domova Radenín a klientů stacionáře Klíček Záluží v galerii U Kostela v Jistebnici. Jak oznámil ve středu dopoledne ředitel stacionáře Petr Brázda, akce se kvůli opatření vlády nekoná. "Starosta Jistebnice mě informoval, že se slavnostní zahájení výstavy neuskuteční," sdělil.

Pokud nemusíte, na radnici nechoďte, vzkazuje strakonická tajemnice

Můžete-li, v těchto dnech návštěvy městského úřadu omezte na nejnutnější minimum. "V souvislosti s opatřením vlády České republiky o šíření koronavirové nákazy prosíme o zvážení nutnosti návštěvy a jednání na městském úřadu. Je-li možnost vaše požadavky vyřídit elektronickou cestou či telefonicky, využijte ji. Chráníte tím nejen sami sebe, ale i naše zaměstnance, před šířící se nákazou koronavirem COVID-19. Část pracovníků je nucena, po zavedení opatření související s uzavřením základních škol, zůstat doma. Přesto se snažíme, aby městský úřad fungoval bez většího omezení, které byste, jako klienti pocítili. Věříme, že opatření je časově omezené a celá situace bude stabilizovaná. Děkujeme za pochopení," uvedla tajemnice MěÚ Strakonice Martina Kotrchová.

Pedagogové si žádné volno neužívají

Zatím co se školní lavice vyprázdnily, pedagogové si volno neužívají. Podle Hany Bolkové, ředitelky Základní školy Národní v Prachaticích, ve dnech, kdy děti nemohou do školy, budou učitelé procházet potřebnými školeními. "Navíc, rodiče dětí dostávají úkoly, které by měly děti doma vypracovat," uvedla. První e-maily s úkoly dostávali například rodiče dětí z montessori tříd ze zmíněné školy už v úterý odpoledne.

Táborský festival vína zatím koronavirus neohrozil

Mimořádné nařízení vlády ohledně bezpečnostních opatření koronaviru se dotkne Táborského festivalu vína pouze částečně. Pořadatelé jsou nuceni přesunout pouze Velkou ochutnávku vín z Moravy, Čech a zahraničí a premiéru a setkání s herci filmu Bobule 3. Všechny ostatní akce festivalu, jako jsou dílčí degustace vína či snoubení vín a pokrmů, se zatím uskuteční.

"Předně bychom chtěli upozornit, že nechceme šířit žádnou paniku ohledně aktuální situace koronaviru. Jde pouze o to, že do odvolání každá veřejná akce nad 100 lidí v ČR musí být zrušena z bezpečnostních důvodů. My žádné akce prozatím nerušíme, jen jsme dvě přesunuli. To se bohužel týká Velké ochutnávky vín, která se měla konat 21. března, a slavnostní premiéry a promítání komedie Bobule 3. Ta se měla uskutečnit ve čtvrtek 12. března, ale je přesunuta na pozdější jaro. Degustace s producentem filmu, Vinařstvím Vican, se koná. O novém termínu Velké ochutnávky nyní jednáme s vinaři a Hotelem Palcát," sdělil Jiří Blafka, ředitel Táborského festivalu vína. Vstupenky na všechny akce zůstávají nadále v platnosti a lidé o gastrozážitky nepřijdou.

Nařízení vlády se snad už nedotkne dubnových akcí, včetně druhého Putování po táborských sklepech, koncertů Pokáče a Dana Bárty nebo divadel s Jaroslavem Duškem. O dalším průběhu bude Táborský festival vína informovat na jeho sociálních sítích, webu a přes newslettery.

Zákaz návštěv v domovech pro seniory

„V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR Mimořádné opatření, kterým všem zařízením sociálních služeb v pobytové formě s účinností od 10. března do odvolání nařizuje zákaz návštěv osob,“ uvedla Mgr. Dagmar Prokopiusová, ředitelka MěÚSS Strakonice. Z tohoto důvodu jsou všechny domovy MěÚSS Strakonice, tedy Domov pro seniory v Lidické ulici a Domov pro seniory v Rybniční ulici včetně Domova se zvláštním režimem uzavřeny. Stejná situace platí také v Centru sociální pomoci Vodňany či Domově pro seniory v Blatné.

Gymnázium v Hradci zavedlo on-line výuku

"Z důvodů nastalé situace, kdy se od 11. března zakazuje osobní přítomnost žáků na naší škole, jsme se rozhodli pro tzv. on-line výuku, kdy žákům budou studijní materiály poskytovány dálkovým přístupem, přes školní e-mail. Žáci budou ve spojení se svými vyučujícími a bude tak zajištěna výuka v domácím prostředí. Dále jsme se rozhodli v současné chvíli zrušit všechny plánované výjezdy do zahraničí (Německo, Rumunsko, Velká Británie) a snažíme se najít náhradní termíny pro jejich uskutečnění. Pevně věříme, že situace se brzy dostane do běžného režimu. O vývoji situace budeme studenty i rodiče průběžně informovat," uvedla ředitelka jindřichohradeckého gymnázia Lenka Vetýšková.

Zápis na nečisto, který se měl konat ve středu 11. března od 15.30 hodin na 1. ZŠ v Jindřichově Hradci, je kvůli uzavření školy zrušený. O náhradním termínu bude vedení školy včas informovat.

Trhy se ruší, MHD jezdí jako o prázdninách

Od středy 11. března se v souvislosti s opatřeními týkajícími se šíření koronaviru ruší oblíbené trhy na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích. Informovala o tom mluvčí magistrátu Jitka Welzlová. Trhy se běžně konají každý čtvrtek a sobotu. Rovněž od středy začíná platit prázdninový jízdní řád českobudějovické městské hromadné dopravy. Potvrdila to mluvčí dopravního podniku Barbora Bláhová. Doplnila, že toto opatření umožní efektivněji zajistit čištění a hygienu vozů MHD a zároveň je v souladu s očekávanou sníženou poptávkou po přepravě z důvodu uzavření škol a zrušení hromadný akcí.

Jízdní řády jsou ve formátu PDF k nalezení na stránkách https://www.dpmcb.cz/cestovani-mhd/jizdni-rady.html.

Výstaviště odložilo oblastní výstavu psů

Kvůli mimořádným opatřením vlády a zákazu pořádání hromadných akcí odložilo Výstaviště České Budějovice oblastní výstavu psů. Podle Michaely Čeňkové, tiskové mluvčí výstaviště, se měla konat 14. března 2020 a přesouvá se. "O náhradním termínu budeme návštěvníky informovat," dodala Michaela Čeňková.

"O náhradních termínech dalších akcí, které Výstaviště České Budějovice realizuje jako pronajímatel, jednáme s jejich organizátory," připojila Michaela Čeňková. Příprava výstavy HOBBY, Stavebního veletrhu, Konference pro samosprávu a Stavební konference, které se konají 13. – 17. května 2020, probíhá i nadále bez jakéhokoli omezení. "Situaci ohledně šíření koronaviru sledujeme, o realizaci květnových akcí budeme informovat v příštím týdnu," doplnila za výstaviště Michaela Čeňková.