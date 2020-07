ON-LINE REPORTÁŽ

„Od čtvrtečního do pátečního večera vyšetřily laboratoře v regionu 125 suspektních vzorků a 8 vzorků od samoplátců. Pozitivní byly tři. Ve dvou případech šlo o muže z Jindřichohradecka, kteří se nakazili ze zatím neznámého zdroje pravděpodobně při práci mimo region na Kutnohorsku či na Vysočině. Okamžitě jsme zajistili kontakty a informace jsme předali i kolegům z KHS v dotčených krajích. Ve třetím případě šlo o muže z Ukrajiny, který se už nacházel v karanténě kvůli kontaktu s již dříve pozitivně testovanou osobou. Z karantény se tedy nyní přesunul do domácí izolace,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová. „V této souvislosti si dovolím upozornit zaměstnavatele, aby věnovali pozornost odpoledne medializované informaci, týkající se povinnosti vyžadovat od pondělí 20. července po zahraničních pracovnících ze zemí mimo EU a dalších méně bezpečných zemí, například Rumunska, Švédska, Bulharska a Portugalska, platné negativní vyšetření,“ doplnila Kvetoslava Kotrbová.

Ze stávajících 15 aktivních případů COVID-19 na jihu Čech je jich aktuálně evidováno šest na Jindřichohradecku, čtyři na Prachaticku, tři na Táborsku a dva na Písecku. Českobudějovicko a Českokrumlovsko nadále hlásí aktuální nulu. V pátek se těmto okresům přidalo také Strakonicko, kde se uzdravila zatím poslední pozitivně testovaná osoba. V porovnání s ostatními kraji z hlediska relativního výskytu COVID-19, tedy v počtu pozitivních případů přepočtených na 100 tisíc obyvatel regionu, si však jižní Čechy udržují s 33,22 nemocnými na 100 tisíc obyvatel (k páteční 18. hodině) i nadále pozici regionu s absolutně nejnižším výskytem COVID-19 v ČR a to v absolutních i relativních číslech.

„V souvislosti s narůstajícím počtem případů onemocnění COVID-19 v okrese Jindřichův Hradec a s tím spojeným zvýšeným rizikem nákazy pro ohrožené skupiny obyvatel budou od pondělí 20. července až do odvolání pro návštěvy znovu uzavřena všechna oddělení následné péče jindřichohradecké nemocnice,“ doplnila Kvetoslava Kotrbová.

Od pondělí 20. července dochází v J. Hradci také ke změně provozu odběrového místa. Stan v nemocnici bude v provozu v pondělí, ve středu a ve čtvrtek vždy od 8 do 12 hodin. Objednací doba odběrového místa pro indikované i hospitalizované pacienty a samoplátce na telefonním čísle 728 230 031 je pondělí, středa čtvrtek od 7 do 12 hodin. V úterý a v pátek od 11 do 13 hodin.

„Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech dosud indikováno k vyšetření celkem 19 317 osob. V povinné karanténě se k páteční 18. hodině nacházelo 51 Jihočechů. Počet vyšetřených samoplátců se v regionu v pátek zvýšil o 8 na celkových 4 397,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková. V jižních Čechách se v současné době mohou samoplátci nechat testovat v odběrových místech všech jihočeských nemocnic s výjimkou českobudějovické. V krajském městě najdou odběrové místo v laboratořích Synlab v ulici U Tří lvů. Laboratoř Next clinics zajišťuje odběry pro samoplátce pouze po předchozím objednání na telefonní lince 385 524 217 v českobudějovickém Géčku vždy v době od 6.30 do 7 hodin.

Podle verifikovaných dat KHS bylo v pátek večer na jihu Čech pozitivních od začátku epidemie 117 žen a 97 mužů. Z celkových 214 dosud potvrzených případů je 45 z Prachaticka, 43 z Českobudějovicka, 41 ze Strakonicka, 24 z Jindřichohradecka, 23 z Českokrumlovska, 23 z Táborska a 15 z Písecka. Mezi pozitivně testovanými v kraji je kumulativně třináct dětí ve věku do 14 let. Dvaadvacet nemocných je v kategorii od 15 do 24 let, jednačtyřicet v kategorii od 25 až 34 let, třiatřicet v kategorii od 35 do 44 let, třiatřicet v kategorii od 45 do 54 let a třiatřicet v kategorii od 55 do 64 let. Celkem 39 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.