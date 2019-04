Nedaleko Plané u Českých Budějovic se pokládají nové asfaltové vrstvy na mostě přes Vltavu. Práce by měly skončit do středy, ale zatím musejí řidiči počítat s kolonami a zdržením na hlavním tahu I/3 z Českých Budějovic do Rakouska nebo do Českého Krumlova.