Pasov - Hudební skupina "Unterwegs" (Na cestě) z Moosthenningu v Dolním Bavorsku je výjimečné těleso, píše PNP.

Hrají pro radost, za jídlo a stravu... | Foto: Deník/repro PP

Když vyrážejí na zájezd, nemají v kapse jediný cent. „Už deset let organizují čtyři mladé ženy společně pravidelné koncertní turné. Pěšky, bez peněz, bez mobilů, v batohu jen to nejnutnější a hudební nástroje,“ uvádí list.

Na myšlenku toulat se pár dnů společně a nosit lidem hudbu přišla sopranistka Barbara Schachtnerová z Dornwangu (okr. Dingolfing-Landau). Na stravu a ubytování si vyhrávají písněmi – přenocování a jídlo přijímají jako protihodnotu za své malé spontánní koncerty, napsal deník. Že za zaopatření nic neplatí, je cílená a důležitá součást jejich uměleckého projektu. „Tak se dostáváme do rozhovorů s lidmi,“ prohlašuje Barbara Schachtnerová. „Tak vznikají báječná setkání…“ Aby potenciální hostitele poznaly, ale také aby potěšily lidi, vystupují rády na tržnicích a náměstích a spontánně tam, kde se to nabízí. Hrají za svačinku v hostincích, vystupují na přání v domovech seniorů… Se Schachtnerovou hrají houslitka Annette Waltherová, violistka Friederike Imhorstová a cellistka Anna Betzl-Reitmeierová. I v nošení jejího těžšího nástroje se ženy střídají…

Začalo to na cestě skupiny z Essenu do Kolína. Jedno ráno si udělaly pauzičku bez snídaně. Anna sundala cello ze zad a sedla si na zem. Místní kolemjdoucí se zastavil a ptal se, jestli je všechno v pořádku. Daly se s ním do řeči, on sedl na kolo, jel domů a vrátil se k nim s kávou a chlebíčky… „Snídaně byla zajištěna, včetně pár lekcí ,kölnštiny´ k opravě místních písní, které hostovi zahrály,“ líčí PNP. Pak si „vydělaly“ na přívoz do Kolína. Kapitán je nechtěl vzít zadarmo, ale na molu se zjevil dědeček s vnoučetem a byl tak nadšen, když se ženy shromáždily kolem ke spontánnímu koncertu, že jim cestu zaplatil a jel s nimi, i když přiznal, že do Kölnu vlastně nechtěli…

K deseti letům trvání chystají dva koncerty – 2. února od 20 hodin v hostinci na hoře Nejsvětější trojice ve Spaichingenu, 3. února v 19 hodin v Trostbergu.

Synci přebírají kormidlo

Vydavatelský dům Wimmer v Linci nasazuje novou směnu, píší OÖN. Vydavatel Rudolf Andreas Cuturi (75), s nímž „koketovala“ o případné společné budoucnosti deníků sousedních zemí po převratu 1989 také někdejší Jihočeská pravda, se letos stahuje z vedení obchodní operativy. Rodinný podnik už v šesté generaci přebírají jeho synové. Gino je mluvčím nového vedení a odpovídá za trh, tisk a distribuci. Lorenz má na starost inzertní trh a elektronická média, Paolo je odpovědný za obchod s nemovitostmi. Na snímku jsou zleva Paolo, Gino a Lorenz Cuturiovi. Foto: Deník/repro

Uvidíme zatmění?

Také Rakousko čeká na totální zatmění Měsíce – bude-li v pondělí 21. ledna dobré počasí, informují OÖN. Ve 4.34 hodiny vstoupí Měsíc do jádra stínu Země, v 5.41 nastane zhruba jednohodinové úplné zatmění. „V Rakousku je to na skoro deset let poslední šance tento jev vidět,“ uvádí list. První další má přijít o silvestru 2028. Částečné zatmění bude už v noci na 17. červenec.

Nevěrnice vrátí výživné?

Podvedený exmanžel jedné rakouské učitelky dostane zpátky výživné, které zaplatil na nemanželské dítě, informuje Volksblatt. Rozhodl to v poslední instanci Nejvyšší soud. Matka dítěte tvrdila, že jí „okolnost otcovství jiného muže jí nebyla známa“. Připustila, že jako učitelka se v rozhodném období účastnila více akcí dalšího vzdělávání, v jejichž rámci – vždycky pod vlivem alkoholu – docházelo k nemanželskému styku.

„Během manželství žena přivedla na svět dítě, které manžel považoval za své a po rozvodu mu platil výživné. Když bylo soudně zjištěno, že není jeho otcem, požadoval po žalované tyto peníze zpátky z titulu náhrady škody způsobené protiprávním jejím jednáním, řekl soud.

První instance vyhověla exmanželovu nároku, druhá ženě, dovolací orgán se přiklonil k prvnímu řešení. „I když ideální zájmy manželství stojí v popředí, jsou povinností manželské věrnosti spoluchráněny i majetkové zájmy manžela, které mohly být významné pro materiálový základ rodiny. Z porušení této povinnosti věrnosti mohou být odvozeny i nároky na náhradu škody, i když nebyla způsobena žádným úskočným, lstivým jednáním, řekl soud. Dodal, že ani zrušení stíhatelné trestnosti „rozbití“ manželství v Rakousku v roce 1997, ani aktuální, v „převratu“ se nacházející pojem manželství, nemají vliv na povinnost manželské věrnosti. Na adresu exmanželky dodal, že neuvedla žádné okolnosti, za nichž by se rozbití manželství mohlo zdát nezavrženíhodným…

Domácí násilí přitvrzuje

Od roku 2014 se v Rakousku více než zdvojnásobil počet děvčat a mladých žen, které se staly obětí útoků proti životu, informuje Volksblatt ze zprávy spolku autonomních domovů žen. Loni podle spolkové kriminálky přišlo 41 žen o život. Začátkem letošního roku došlo během čtrnácti dnů k vraždám tří žen v Dolních Rakousích. V pondělí zemřela ve Vídni žena po útoku nožem a v Attnangu-Pucheimu byla zraněna žena z Kosova.

„Mladí násilníci mají patriarchální a k ženám nepřátelský vzorec myšlení, sklony k manipulaci s nimi a snahu o nich rozhodovat, ponižovat je. Začínají své přítelkyně izolovat, kontrolovat je, neakceptují jejich přání a potřeby a jsou extrémně žárliví,“ říká ředitelka organizace Maria Rösslhumerová. „Když dojde k rozchodu, začínají vyhrožovat, že zabijí je nebo sebe, pokud od nich odejdou. Je to třeba brát bezpodmínečně vážně – jsou to alarmující znamení, která mohou ohlašovat těžké násilí…“

Sněhové rekordy v Rakousku

Množství sněhu, které napadalo od 1. do 15. ledna, se v Rakousku opakuje jen každých deset až sto let, píší OÖN. Rekordy už padly například v Seefeldu se 283 centimetry (měří tu od roku 1964), v Bad Mitterndorfu se 270 cm (od roku 1971). Letošních 310 cm nového sněhu ve Schröckenu je nejvíc za posledních pět let, 170 cm v údolí Lechu nenaměřili už deset roků, 152 cm mají v Bad Ischlu jen každých dvacet let, 300 cm v Bad Aussee každých 30-50 let…

Minimální mzda 11,72 eura?

Vzhledem k vyšším životním nákladům v zemi požaduje klub SPD v bavorském sněmu o nejméně dvě eura vyšší minimální hodinovou mzdu, než je v jiných spolkových zemích, tedy od 11,72 eura, uvedla PNP. Minimální mzda je v Německu od ledna tohoto roku 9,19 eura a k 1. lednu 2020 stoupne na 9,35 eura. „Bavorské“ minimum by mělo platit pro všechny podnikatele a firmy, které dostávají veřejné zakázky nebo dotace.