Pasov - „Černou skříňku“, v níž bylo možné si postěžovat na cokoliv, co se týká ochrany životního prostředí, provozovali o víkendu na náměstí v dolnobavorském Viechtachu Andrea Altmann-Herbstová a Anatol Donkan (na snímku vlevo).

U boxu reptalů. | Foto: Deník/PNP

„Během jedné minuty, odměřované přesýpacími hodinami, se zájemci mohli v ústraní, chráněni před zraky veřejnosti, vypovídat z toho, co se jim na zacházení s přírodou nelíbí,“ píše PNP. Jejich stanoviska nahrával diktafon, který byl po každém diskutujícím dezinfikován. Účastníky pořadatelé poprosili, aby na vnitřní stěny Black Boxu uvedli své křestní jméno a datum. „Jako malé poděkování – s trochou ironie – dostali odznáček s nápisem Jammerer (tedy něco jako bědovatel, reptal, žalobníček – pozn. Deníku).“ Nahrávky budou zpracovány s podporou Technické vysoké školy v Deggendorfu, řekl Anatol Donkan. Individuální hlasové stopy nebudou řazeny za sebou, ale poskládány do "koberce nářků". V následné "mediálnětechnicky" zpracované zvukové instalaci ("Jammer-Sound") pak bude vyvolán efekt pravidelných nádechů a výdechů coby hlasu přírody. Výstup bude částí Donkanova projektu „Cestující duchové“, kterým se chce podílet na výstavě „Joseph Beuys a šamani“ od 2. května do 29. srpna příštího roku na zámku Moyland v Kleve. Foto: Deník/PNP/E. Bauernfeind