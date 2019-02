Jaké to je, když redaktoři převezmou roli pošťáků a nosí noviny svým předplatitelům? To už po několikátý den zažívá na vlastní kůži více než stovka novinářů i dalších zaměstnanců Deníku.

Redaktorka Anna Zemanová ve Školní ulici v Č. Budějovicích roznáší Deník u schránky společnosti WIP Reklama. | Foto: Deník/Jana Zuziaková

Do nezvyklé role se dostali poté, co Česká pošta Deníku a dalším listům a magazínům vypověděla smlouvu na doručování novin a poté požadovala navýšení ceny za tuto službu.

Noviny tak nyní doručuje nový distributor – MediaServis - a počáteční výpadky dodávek pomáhají minimalizovat i doručovatelé-amatéři. Setkávají se jak se čtenáři zklamanými, tak i těmi, kteří oceňují snahu noviny doručit náhradní cestou.

Svůj silný zážitek se čtenářkou popsal Dalibor Otáhal, šéfredaktor Bruntálského a krnovského Deníku. „Mířil jsem do nejvzdálenějšího místa v okrese, do města Janov. Na silnici sníh, viditelnost špatná, počasí, že by psa nevyhnal. Dojel jsem až k domku po neprohrnuté cestě, vystoupil z auta do větru a sněžení, abych mohl doručit noviny. A v tom z domku vyšla paní, v ruce pomeranč a podávala mi ho za to, že se konečně dočkala svého oblíbeného čtiva. A já si v tu chvíli uvědomil, jak velký závazek a zodpovědnost máme ke čtenářům, pro něž mají naše noviny takovou cenu,“ uvedl Dalibor Otáhal.

Šéfredaktor Deníku na severu Čech Vladimír Mayer také rozvážel noviny. Ve Velkém Březně je předával předplatiteli, když krmil na dvorku slepice. Jeho manželka mu následně řekla: „Byla jsem původně strašně nabroušená, když mi ráno noviny nepřišly. Bez Ústeckého deníku nemůže žít, už ho mám přes 25 let. Ale nyní jsem vychladla, když jste mi ho dovezl. Moc děkujeme, jste bourák.“

Vít Nantl, generální ředitel společnosti Vltava Labe Media, která Deník vydává, uvedl: „Velmi mě nastalá situace mrzí kvůli našim lokálním redakcím – máme v regionech v celkem 70ti redakcích spoustu opravdových srdcařů. Tyto problémy vznikly ne naší vinou a vím, že kolegové v regionech současnou situaci nenesou dobře. Přesto mě kolegové nepřestávají pozitivně překvapovat,“ řekl Nantl a dodal, že je na zaměstnance velmi hrdý. „Vstávají před pátou ráno a dlouho do noci pak dělají noviny. Ukazují velkou loajalitu značce Deník, místu ve kterém žijí a dávají tak pro mě nečekaně úplně jiný smysl našemu claimu: “Jsme tady doma!“. Deník opravdu žije s lidmi po celé republice a dostáváme velké množství pozitivních reakcí od předplatitelů, jimž donesl noviny přímo redaktor nebo šéfredaktor,“ uzavřel Vít Nantl, generální ředitel VLM.

Co dělat, když nepřijdou novinyPokud i přes veškerou snahu nás všech noviny do vašich rukou nedorazily, mrzí nás to a omlouváme se za to. Prosíme vás, abyste nás o výpadku informovali na e-mailu: reklamace@vlmedia.cz. Do e-mailu pro rychlejší zpracování prosíme uveďte: vaše jméno, příjmení, doručovací adresu, název deníku (např. Kladenský Deník). Moc nám tím pomůžete při řešení této situace. Děkujeme za pochopení a trpělivost.