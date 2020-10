Gmundenský historik, publicista a také místostarosta Gmundenu Christian Dickinger popisuje, že to bylo nejstarší nádraží na evropské pevnině, které bylo a je „přes památkovou ochranu trestuhodně zanedbáváno“. V roce 1836 přibylo nádraží v "Plassauerhofu" v Traundorfu se skladem a kovárnou. Odtud vedla kolej také na náměstí, na radnici. O roku 1856 na této trati začaly jezdit parní lokomotivy. Nádraží ve Gmundenu přibývalo – v roce 1871 Seebahnhof, hlavní nádraží korunního prince Rudolfa v roce 1877, vorchdorfská dráha v letech 1911/12. Její cílový „přístav“ byl opuštěn roku 1990. Město mělo kdysi pět nádraží, píší OÖN. Patřily k nim ještě „U Koňské Dráhy“ a „Hlavní nádraží“ v Altmünsteru. I to je dnes podle Dickingera „pustou betonovou krajinou“.

Na svém facebooku zveřejnil Christian Dickinger obrazovou galerii a věnoval ji zesnulému kolegovi z městské rady Manfredu Reingruberovi, podle něho největšímu znalci „koňky“. Jeho publikaci ke 175 letům této dráhy vydalo jako brožuru město Gmunden. Na snímku je budova nádraží Engelhof. Foto: Deník/OÖN/ebra

Dětem „do kapsiček“

V Rakousku dostává podle online platformy durchblicker.at kapesné každé druhé dítě. Obvykle je vypláceno měsíčně: žákům národní školy průměrně 17 eur, zhruba od páté třídy 34 eura, mladiství ve věku 15-18 let dostávají průměrně 63 eura. Na „shopping“ je prioritně vydává 72 procent dětí – hlavně za ošacení, knihy a elektropřístroje. Následují volnočasové aktivity jako kino a herny. Čtvrtina vydává kapesné také za appy, online hry nebo e-knihy. Studie ukazuje, že korona ovlivňuje i hospodaření mladých – podle 30 procent rodičů děti víc spoří než před krizí.

Řídili bez volantu

Zdroj: Deník/OÖN

„Dvaačtyřicetiletý muž z Pergu nebo jeho partnerka (39) jeli v pondělí večer z Lince do Pergu autem bez volantu,“ napsal linecký Volksblatt. Když je v hlavním městě kontrolovala hlídka, řídila žena, které naměřili 1,6 promile. Protože jim dvojice nevydala klíčky, policisté jim uzamkli volant. Krátce nato zjistili, že auto zmizelo. Vyrozuměli kolegy v bydlišti páru, ti vozidlo našli a při jeho zastavování málem došlo ke srážce. Osádka pak utekla. V autě chyběl volant – muž jej před odjezdem vytrhl i s uzamčením… Kdo poté řídil, pravděpodobně jen „zbývající“ tyčí oje, nebylo jasné. Dechovou zkoušku odmítli oba. Muž poté skočil na policejní vůz a poškodil jej. Policistům tvrdil, že je nemocný, a poplival je, hrozil jim a zadržení se bránil kopy a údery, popisuje Volksblatt. Byl dodán do věznice v Linci. Oba jsou stíháni za víc přestupků. Foto: Deník/OÖN/Polizei

Strom od Šumavy pro Vídeň

Zdroj: Deník/OÖN

Vánoční strom pro Radniční náměstí ve Vídni letos bude ze Šumavy, z obce Klaffer na Smrčině, píší OÖN. Ve středu tu v revíru premonstrátského kláštera Schlägl „položili“ v přítomnosti zástupkyně zemského hejtmana Christine Haberlanderové 33 metry vysoký a více než 200 let starý smrk, zavázali jej a v pondělí jej přivezou do Vídně. „V plné kráse se rozzáří 14. listopadu, kdy jej hornorakouský hejtman Thomas Stelzer společně s vídeňským starostou Michaelem Ludwigem rozsvítí,“ uvádí list a připomíná, že Radniční náměstí zdobí od roku 1959 vždy vánoční strom z jiné spolkové země. Loni byl z obce Lend ze salcburského regionu Zell am See, předtím jej dodaly Korutany. Ke stromu list dodává, že nebude jen ozdobou, dolní část kmene poslouží k výrobě hudebních nástrojů. Na snímku z „místa činu“ jsou Christine Haberlanderová, nadlesní Schläglu Johannes Wohlmacher a starosta Klafferu Franz Wagner. Foto: Deník/OÖN/Land OÖ

Připlatí na umělé oplodnění

Jak sdělila bavorská ministryně pro rodinu Carolina Trautnerová, stát pomůže párům s nesplněným přáním mít děti, píše PNP. Společně se spolkovou vládou země Bavorsko podpoří od 1. listopadu první až čtvrtou in-vitro-fertilizaci (IVF, tedy oplodnění „ze zkumavky“) a náklady na intracytoplazmatické injekce spermií (ICSI) manželským i nesezdaným párům se společným hlavním bydlištěm v Bavorsku – IVF třikrát po 800 eurech, počtvrté až 1600, ICSI třikrát po 900 a napočtvrté až 1800 eur. Bavorsko je desátou spolkovou zemí, která státní podporu umělého oplodnění zavedla. „Téměř každý desátý pár mezi 25 a 59 lety je nechtěně bezdětný,“ poznamenává list.

České umění končí

Zdroj: Deník/PNP

Tedy alespoň jeho prezentace ve výstavní síni Kuns(t)räume na nádraží v Bavorské Železné Rudě, napsala PNP. Výstava českého umění se tu koná k 30. výročí pádu železné opony. Pro velký zájem byla prodloužena přes léto, nadcházející neděli skončí. Paleta prací zahrnuje klasická díla, ale i moderní digitální tvorbu, takže podává hluboký vhled do šíře výtvarného umění v Česku, uvedl list. Výstava je otevřena denně od 10.30 do 17 hodin. Na snímku jsou portréty Jimi Hendrixe a mexické malířky Fridy Kahlo od Lenky Floreové (Lenny Florea). Foto: Deník/PNP/Bauer