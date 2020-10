Linec – Deník OÖN nechal počtvrté čtenáře hlasovat o tom, kdo má v zemi nejhezčí zahrádku. Za rok 2020 vyhráli Veronika a Johann Schnetzingerovi (na dolním snímku) z Buchkirchenu u Welsu.

Nejkrásnější zahrádka v zemi. | Foto: Deník/OÖN

O titul se ucházelo 159 zahrádkářů. Schnetzingerovi zvítězili jak u odborné poroty, tak v hlasování čtenářů, kteří pořadí „proklikali“ celkem 212 571krát. Jejich „zahrádka“ má 1500 metrů čtverečních a je v ní také 52 metrů velký rybníček, ve kterém si domácí v létě s chutí plavou, píše list. Oba studovali zemědělskou univerzitu ve Vídni a jsou tedy opravdovými profíky co do pěstování, ale i co do zpracovávání plodů. Obdiv sklízejí i jejich květiny – a ptactvo, kterého tu hodně i hnízdí. „Ledňáček, žluna zelená, konipas,“ zmiňuje hosty pan Schnetzinger a jeho manželka nadšeně vypráví o baletu netopýrů nad rybníčkem…