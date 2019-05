„Naši sousedé s hlavním městem Budějovice zvou k poznávací cestě plné ,šťavnatých´ kulinářských nabídek, hudby a kultury, tradičních řemesel a mnoha tipů na výlety. Program doplňuje dlouhá nákupní noc v pátek 17. května, při níž budou mít obchody otevřeno do 21 hodin a postarají se mnoha akcemi a zvláštními nabídkami o večerní nákupní chuťovku v nesrovnatelném prostředí starého města,“ láká list.

Podle něj se v Linci představí české obce, moderní gastronomie, ale také malí lokální producenti. „Hlavní náměstí se promění ve správnou jihočeskou ves s návsí obklopenou tradičními stavbami ve stylu selského baroka,“ pokračuje deník. „Tady bude možné vychutnávat tradiční jihočeskou kuchyni v přiměřeném prostředí a obdivovat umění řemeslníků. Na jevišti se budou denně střídat jihočeské hudební skupiny, od tradičního folkloru po modernu… Třída Promenade se oblékne do středověkého hávu. Tradiční řemesla nabídkou svého zboží a nejrůznější lahůdky čekají jen na to, až je návštěvníci ochutnají. Rytířské turnaje, akrobati a mnoho středověkých herců nadchnou mladé i starší…“

Landstrasse přinese pestrou směsici atraktivních turistických míst jižních Čech a regionálních produktů z keramiky a skla, různých suvernýrů, pro zemi typických specialit a nápojů. Jihočeští pouliční umělci se postarají o veselou a živou atmosféru, líčí OÖN. Náměstí Martina Luthera bude centrem odpočinku, uvolnění – bude tu zóna osvěžení s lehkými zákusky, kavárnou a čajovnou. Zazní tu jazz, funk a soul…

Jako zvláštní vyvrcholení list zmiňuje tisícihlasý sbor, který v pátek 17. května v 11 hodin zazpívá na Hlavním náměstí v rámci hornorakouského dne dětské písně.

Z předběžného programu – 16. května: 10 h společné vystoupení škol Českých Budějovic a Freistadtu, 10.45 dvojčata Aleš a Maxim Šestákovi z Českých Budějovic, 12 Malý furiant, 12.45 sbor ZŠ E. Beneše v Písku, 13.15 školní studentská kapela Nepresso z Týna nad Vltavou, 14.30 kapela Epydemye, 16 Jižani, 17.30 Malý furiant, 18.30 taneční soubor ze Strakonic, 20.30 Kontušovka, 17. května: 10 muzika Cink, 11.15 Libín-S, 12.30 Tilia Trio, 13.30 pěvecký sbor Mendík, 14.45 Beltina Prachatice, 16 Jihočeský symfonický bigband, 18 foklorní Javor a Javoráček z Lomnice nad Lužnicí, 20 Podhoranka, 18. května: 10 Soběslavská chasa mladá, 10.45 Kovářovan, 11.30 pěvecký sbor Sborissimo z Písku, 13.30 krojovaná skupina z Jarošova, 14.30 Baráčníci, 15 Šumavská osmička z Trhových Svinů, 17 Jihočeská filharmonie.

Linecké trhy otevírají

Od 11. do 25. května budou 22. linecké jarní trhy. Letos mají heslo „Přines domů čerstvost“. Zahájí je v sobotu v 9 hodin tržnice Südbahnhofmarkt, dalších devět míst bude následovat. Nabídku trhovců doprovodí živá muzika.

Na Südbahnhofu budou prodejní kóje otevřeny denně od 6 do 20 hodin (v sobotu do 18), volná stanoviště v úterý, v pátek a v sobotu od 6 do 19 hodin. 11. května bude prodej od 9 do 12. Bindermichl má trhové dny každé úterý, pátek a sobotu od 6.30 do 13, tržnice Neue Heimat na Náměstí ptáčníků o sobotách od 6.30 do 13, Markt Spallerhof v pátek 12-17, Dornach/Auhof v sobotu 6.30-13, městský trh na Hlavním náměstí bude každý pátek 7-14, Zelený trh na Urfahru v kójích od pondělí do pátku od 6 do 20 hodin, v sobotu od 7 do 17, stánky v úterý, pátek a sobotu 6-13, na trhu Oed budou prodávat každou sobotu od 6.30 do 13, tržnice na Vídeňské ulici otevře každé úterý od 14 do 18 hodin. Tržnice Kleinmünchen v Zeppelinstraße bude v provozu vždy ve čtvrtek od 6.30 do 13 hodin.

Radnice připravila pro nakupující ekologické bavlněné tašky, na čtyřech místech si mohou zákazníci zatočit kolem štěstí o regionální produkty atd.

Srdíčko pro zvířata

„Srdíčko pro zvířata prokázali policisté a hasiči v pondělí ve švábském Erkheimu,“ napsala PNP. Jak policie sdělila na facebooku, dvě dospělé labutě vedly pět mláďat ještě neschopných letu na „poznávací procházku“ kolem dálnice A96. V nebezpečí se ocitla nejen rodinka, ale i účastníci dopravního provozu. Obě bezpečnostní složky doprovodily labutě přes silnici k nedaleké vodní ploše.

Lipicánský smír

Rakousko a Slovinsko se celá desetiletí přely o lipicány, až teď uzavřely smír – obě země ohlásí společně do konce března 2020 u UNESCO žádost o zanesení chovu těchto koní na seznam nemateriálního světového kulturního dědictví, napsaly OÖN.

Uvedli to v úterý ministři zahraničí Karin Kneisslová a Miro Cerar v tyrolském Goingu. Multinárodní kulturní dědictví slavného chovu se má vztahovat i na Bosnu-Hercegovinu, Itálii, Chorvatsko, Slovensko a Maďarsko, dodává list.

Bonzaje na výstavě

V linecké Botanické zahradě bude 17.-19. května od 9 do 18 hodin prodejní výstava bonzají s poradenstvím.