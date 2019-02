Bod jednání nazvaný "Podezření na vyvádění finančních prostředků z krajských nemocnic" byl zařazen původně na dubnové mimořádné jednání zastupitelů. A to na základě žádosti tehdejších představitelů opozice. Jiří Zimola (ČSSD) v dubnu navrhl odložení projednání bodu. S odůvodněním, že zatím nemá k dispozici audit, který měl objasnit financování stavby rekreačních domů ve Slupečné u Lipna. Ty pro exhejtmana a jeho bývalého náměstka Jaromíra Slívu (rovněž ČSSD) stavěl nyní už bývalý šéf Jihočeských nemocnic Martin Bláha.

Audit, který už ve středu představil novinářům, ale Jiří Zimola před zahájením čtvrtečního jednání zastupitelům neukázal. To naštvalo třeba Tomáše Hajduška (ODS): „To není nic jiného než pohrdání zastupiteli jako zástupci občanů Jihočeského kraje. Říkáte, že pro vás jsou novináři důležitější než kolegové v zastupitelstvu. To se za to, co předvádíte, nestydíte?"

Jiří Zimola reagoval: „Nechtěl jsem jako první hovořit k materiálu, který jste nazvali Podezření na vyvádění finančních prostředků z krajských nemocnic. Protože tam žádné podezření není." Výsledky auditu pak okomentoval a doplnil, že jej zveřejní na svých internetových stránkách.



Audit zpracovala pražská společnost NSG Morison, člen mezinárodní asociace poradenských společností Morison KSi. Kromě auditu si Martin Bláha nechal ke kauze zpracovat také stanovisko Ústavu znalectví a oceňování Vysoké školy technické a ekonomické (VŠTE) v Budějovicích.



Z obou dokumentů podle Jiřího Zimoly vyplývá, že cena domů na Lipně nebyla podhodnocená. „Ceny v projektu odpovídají cenám nemovitostí v místě a čase obvyklým. Hodnota mého domu i pozemku je podle znaleckého posudku 4,1 milionu korun. Podle dokladů a faktur přitom skutečná hodnota přesahuje částku 4,5 milionu."



Audit prý také prokazuje, že Martin Bláha měl i bez vysokých odměn čerpaných na postu šéfa nemocnic dostatečné příjmy na to, aby celý projekt financoval. Kontrola dále zjistila, že 85 % vynaložených nákladů se týká společností bez obchodních vztahů s krajem či nemocnicemi. Zbývajících 15 % padá na firmy s krajem a nemocnicemi spolupracujícími. To Jiří Zimola zdůvodnil jejich místním působením a prověřenou kvalitní prací. Zdůraznil, že vztah mezi ním a Martinem Bláhou je v souvislosti se stavbou domů zdokumentován smlouvou o spolupráci z 15. 4. 2015. Na jejím základě do měsíce uhradil 2milionovou zálohu na stavbu domu. „Po kolaudaci doplatím zbývající asi 2,5 milionu z úspor a hypotečního úvěru," popsal.



Na otázku, proč s výsledky auditu seznámil nejdříve veřejnost, přičemž zastupitelé materiál nedostali ani na stůl před jednáním, Jiří Zimola uvedl, že se zodpovídá občanům a voličům, nikoli kolegům zastupitelům. "Ale slíbil jsem, že zastupitele s výsledky auditu seznámím, proto je nyní dostanou předsedové jednotlivých klubů," ukázal exhejtman. Předseda jihočeské ODS Martin Kuba si neodpustil: "Oceňuji vaši strategii, kdy nám hodíte 30 stránek i s titulky v novinách, že se nic nestalo!" Tomáš Hajdušek (ODS) je přesvědčen, že se potvrzuje podezření, že Martin Bláha používal na stavbu čtyř rekreačních domů peníze pocházející z odměn v jihočeských nemocnicích. Sociální demokrat Jaromír Novák prohlásil, že není nemorální postavit si dům či brát odměny. "Nemorální je lhát a krást! I kdyby pan Bláha financoval stavbu z odměn, nedělal nic nemorálního, protože je to jeho příjem, který mu přiznala rada kraje," poučil fórum Jaromír Novák. Podle Martina Kuby (0DS) audit prokazuje, že exhejtman nemluvil pravdu, když se dušoval, že žádné firmy mající spojitost s krajem či nemocnicemi na stavbě nefigurovaly. Ukázalo se, že za práci na Lipně inkasovaly 15 % z celkových nákladů. "U mě žádné pochyby nevyvrátil, ale nastolil další otázky," prohlásil Martin Kuba. Jiří Zimola dlouhou debatu ukončil výzvou, aby se nespokojení zastupitelé se svými připomínkami či otázkami obrátili na Matrina Bláha a zpracovatele auditu.