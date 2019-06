Český Krumlov – Ilustrátor dětských knih a malíř Jindra Čapek nedávno ilustroval třeba novinku pro děti Davida Jana Žáka a dostal nabídku na Pinocchia. Na čem pracovat, si může vybrat. „Už se navíc ví, co rád dělám, a to mi také nabízejí,“ libuje si rodák z Českých Budějovic, který momentálně žije v Českém Krumlově.

Ilustrátor Jindra Čapek žije v Českém Krumlově. | Foto: Deník / Kamila Dufková

Když mu bylo 15 let, emigroval s matkou do Švýcarska. V Německu studoval Akademii výtvarných umění. Na první knihu, kterou ozdobil svými obrázky, si vzpomíná dobře. Bylo to v roce 1981 v nakladatelství Bohem Press v Curychu ve 28 letech. Začínal na bilderbuchách. „To byly knihy pro děti s mnoha obrázky a málem textu,“ vysvětluje. Titul se jmenoval Nejkrásnější píseň. „Bylo to o ptáčníkovi, který hraje na flétnu zpěvy ptáků a chytá je do klecí. Pak si ho zavolá král, aby mu chytil ptáka, jehož zpěv slyšel ve snu,“ vypráví Jindra Čapek. Kniha měla velký úspěch a vyšla v 15 jazycích. „Bylo to krásné ilustrování, ptáčci a přírodní prostředí,“ vzpomíná. Sám si dokonce některé tituly k ilustraci napsal. „Rád vařím, tak jsem vymyslel pohádku o kuchařích,“ říká.