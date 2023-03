Jan Štifter, budějovický autor knih Café Groll nebo Paví hody, si vyzkoušel práci herce v televizním seriálu.

V seriálu Ulice si epizodní roli pacienta zahrál budějovický spisovatel Jan Štifter. | Foto: Archiv TV Nova

Spisovatel Jan Štifter si vyzkoušel působení mimo literární a historické pole a stal se na několik minut pacientem v televizním seriálu Ulice. Jak ale říká, raději zůstane u psaní. Natáčení pro něj bylo moc ve stresu na to, aby to byla ta správná zábava.

Jan Štifter se mihne v pátečním díle seriálu Ulice. "Je to tak malá role, že nevím, jestli má cenu o tom psát," upozorňuje s úsměvem Jan Štifter. V seriálu se stane pacientem zubařky Lindy Rybové. Varianty na výběr nedostal. Jeho úkoly před kamerou byly předem určeny. "Přicházím do záběru a řešíme, kdy půjdu na pravidelnou prohlídku," popisuje spisovatel své televizní vystoupení.

Do televize se dostal díky tomu, že nakladatelství Vyšehrad, kde publikuje, patří do skupiny Albatros media. A ta má dohodu o propagaci s televizí Nova. V záběru Ulice už se tak objevila třeba detektivka jiného Jihočecha Jiřího Březiny nebo ženský román od Jany Poncarové. "Dostal jsem scénář a byl jsem tam ve třech obrazech. Dohromady osm slov," říká Jan Štifter s tím, že víc času trvalo čekání na záběr než samotné natáčení. Přibližuje i systém přípravy a práce. Nejdříve se vše jednou přečetlo podle scénáře, pak se jednou "jelo" bez kamery a následně dvakrát na kameru. Záběr byl snímaný několika kamerami, což příležitostného herce překvapilo. Myslel, že se snímají postavy postupně.

Zůstane u psaní

Zkušenost s vystupováním v divadle nebo filmu zatím Jan Štifter neměl a další rozšíření v tomto směru neplánuje. "Úplně se v tom nevidím. Mě baví psát," zdůrazňuje Jan Štifter a připojuje, že byl při natáčení moc ve stresu, takže si to úplně neužíval. "Někdo se v tom najde," uznává spisovatel, ale sám to udělal proto, že se to nabídlo. Jeho děti se ovšem na tatínka v televizi těší. Už předem také jde vidět díl na stanici Voyo.

Zcela bez zkušeností s vystupováním na veřejnosti ovšem Jan Štifter nebyl. V Trhových Svinech pořádá naučné vycházky po městě a okolí mimo jiné s odkazem na své knihy, čtenáři si také mohou poslechnout jeho veřejná čtení. Vycházku po Budějovicích vede ve stopách knihy Café Groll, která se věnuje městu na přelomu 19. a 20. století. Jihočeské divadlo hru inspirovanou touto knihou hraje několik sezon. Vycházky jsou tedy podle spisovatele jako doplněk pro ty, kteří titul četli nebo byli na představení.

Paví hody

Poslední kniha Paví hody, vydaná loni v srpnu, popisuje zčásti rodinnou historii. Děj se odehrává na Pardubicku. "V Horním Jelení. Je to venkovská románová kronika," říká Jan Štifter a doplňuje, že se čtenáři dočtou třeba o tom, jak tatínek spisovatelovy babičky přepral cirkusového medvěda. S knihou Paví hody se Jan Štifter fotil i s Lindou Rybovou. I při tom, jak šlo natáčení rychle kupředu, byl čas na přátelské popovídání o knížkách a na společná fota.

V tiskárně už je další kniha Jana Štiftera nazvaná Svinenské století. Deset pamětníků v ní vzpomíná na život v Trhových Svinech ve 20. století. Doplněna bude nejen historickými snímky, ale i portréty vypravěčů od fotografa Milana Havlíka.

Díl seriálu Ulice, ve kterém Jan Štifter ztvární pacienta, budou diváci moci sledovat v televizi Nova v pátek 24. března.