Celkem na 168 milionů korun vyšla modernizace Jihočeské vědecké knihovny. Díky přístavbě a rekonstrukci vzniknou nové prostory o ploše téměř dva tisíce metrů čtverečních pro více než 100 tisíc titulů knih ve volném výběru. Instituce sídlí v Českých Budějovicích na Lidické třídě a jejím zřizovatelem je kraj.

„Modernizace je prakticky u konce. Momentálně probíhá kolaudační řízení," sdělil náměstek hejtmana pro kulturu Pavel Hroch s tím, že vzhledem k opatřením proti pandemii koronaviru si vnitřní prostory knihovny budou muset na první zákazníky teprve počkat. Své služby pro veřejnost tu v současné době poskytují pouze on-line.

Hroch připomněl, že modernizace odstartovala v dubnu 2019. „Do rekonstrukce a přístavby jsme se pustili proto, že dosavadní knihovna nenabízela dostatek prostoru pro volný výběr literatury. Naším cílem bylo pustit čtenáře mezi regály, kde si budou moct sami vybrat požadované tituly tak, jak je to běžné ve všech moderních knihovnách. Navíc tím už nebudou odkázáni pouze na výběr přes elektronický katalog," vysvětlil náměstek hejtmana pro kulturu.

Oficiálně by měla knihovna být uvedena do provozu kolem poloviny února. „Finišujeme s dokončovacími pracemi, stěhováním knih či přípravou IT technologií. Otevření pro čtenářskou veřejnost ovšem záleží na tom, jaká budou v zemi panovat protiepidemická opatření. Předpokládáme tudíž, že ze začátku by bylo zprovozněno pouze výdejní okénko. Ostatní vývoj nechci zatím předjímat," nastínil Hroch.

Na realizaci projektu v celkové ceně 168 milionů korun byla získána dotace EU ve výši 105 milionů, 5,8 milionu šlo ze státního rozpočtu a více než 57 miliony se podílel Jihočeský kraj.