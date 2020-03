Hana Franceschetto žije se svou rodinou v Eracley, v malé obci vzdálené jen pětatřicet kilometrů od Benátek. „V celé Itálii jsou otevřené jen potraviny a lékárny, do kterých mohou vejít maximálně dva tři lidé. Minulý týden zavřeli už i kostel a tento týden i hřbitov. Nedělají se mše, poslední rodinná cesta z kostela není,“ přiblížila 63letá žena dění v Itálii, která má dnes již více zemřelých než v Číně. „Něco tu nefunguje,“ řekla smutně Hana Franceschetto. „Lidem tady to nějak nedochází. Školy jsou zavřené, maminky jsou ale s dětmi v parku. Roušky se tu nenosí, jenže ony se nedají ani koupit. Není tu disciplína,“ dodala.

Současně s tím přiznala, že všechna zavedená opatření už se začínají projevovat na její psychice. „Leze to na mozek. Křičím na syna, na muže. Jsem ráda, že mám internet a facebook. A myslím, že jsem nikdy neměla takhle vygruntováno,“ řekla se smíchem.

Trochu jinou situaci zažívá teď Kateřina Váchová z Hluboké nad Vltavou, která žije v Londýně. Ta stejně, jako spousta zdejších lidí, zvolila dobrovolně samo izolaci. „Byla jsem v posledním měsíci několikrát na velkém letišti, a i když vždy dodržuji pravidla hygieny, tak mi připadalo na místě limitovat svůj styk s ostatními,“ nastínila svůj důvod. „A pak, nebudu lhát sobě ani vám, mám strach - z neznámého, asi jako většina lidí, proto chci limitovat risk a zbytečně se nevystavuji situacím, kdy bych byla mezi velkým počtem lidí,“ uvedla s tím, že situace ve Velké Británii se neustále mění.

„V Londýně je situace velmi, velmi napjatá. Nikdo neví, co se bude dít. Na začátku března se začaly pomalu vyprazdňovat regály s těstovinami a rýží, následovala mouka, vajíčka, toaletní papír, mýdla a další hygienické, dezinfekční a zdravotní předměty. Bohužel, od té doby nebyl nikdo schopný do obchodů zboží doplnit a tím pádem byla vytvořena další vlna paniky, kdy lidé začali ve velkém kupovat i další zboží jako konzervované pokrmy, trvanlivé omáčky na těstoviny, instantní polévky,“ vyprávěla Kateřina Váchová s tím, že čekací doba na doručení potravin objednaných online je až týden.

Co je podle ní také velmi zarážející, je přístup vlády. „Přijde mi, že se od nastalé situace tak nějak distancuje. Do prvního tisíce nakažených bylo jediné, co jsme slyšeli: ‚Myjte se ruce po dobu minimálně dvaceti sekund, nejlépe po dobu dvakrát zazpívání písničky Happy Birthday.‘ Do sedmnáctého března nám nebylo nic zakázáno. Všechno je jen doporučení,“ řekla rozladěně a pokračovala: "Na začátku uplynulého týdne začal být tlak na zdravotní zařízení moc velký, v pátek už se dokonce psalo, že nemocnice po Londýně nepřijímají nové pacienty s koronavirem, jelikož nemají kapacity. To je poněkud děsivá situace, poněvadž je tu čím dál tím víc případů s tím, že Londýn je označován ze britské epicentrum nákazy."

O to víc pozitivně oceňuje jednání vlády v České republice. „Podle mého názoru se k situaci postavili velmi zodpovědně od samého začátku a v rychlosti zavedli potřebná opatření, aby se nákazu podařilo co nejvíce zpomalit,“ myslí si rodačka z jižních Čech.

A jaké jsou zatím poslední výsledky jednání britské vlády? „Ta nás nyní mentálně připravuje na to, že situace bude trvat několik měsíců, nejspíše celý rok. Žádá seniory, aby se izolovali od lidí a nestýkali se ani s rodinou. Údajně požádala firmu Rolls Royce o výrobu plicních ventilátorů. Připravují se lůžka na jednotkách intenzivní péče a v plánu je použít prázdné hotely jako provizorní nemocnice. Národní zdravotnická služba nás prosí, abychom nechodili do nemocnice, pokud nejsme v životě ohrožující situaci. Začínají se odkládat plánované operace. Systém se připravuje na nápor nemocných. V posledních dnech mi přijde, že se začíná opravdu schylovat k chaosu, myslím, že k uzavření Londýna dojde," dodala na závěr.