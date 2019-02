František Niedl, spisovatel

Musím přiznat, že jsem volil kandidáta, tak jako i v prvním kole, který nevyhrál. Jsem smutný z toho, že voliči dali přednost člověku minulosti a neměli odvahu podívat se do budoucnosti. A na Pražském hradě nechali sedět někoho, kdo nebývalým způsobem rozdělil společnost místo toho, aby se ji pokoušel stmelovat. Ale každá země má takovou budoucnost, jakou si zaslouží. Vyšší účast vyplývá právě z té rozjitřené společnosti. Více lidí chtělo rozhodovat o tom, jakou budoucnost si představují, a v demokratických volbách rozhodli.

Jan Vondrouš, bývalý první porevoluční starosta Českého Krumlova

Já k tomu mám jenom jednu větu: Jsem z výsledku voleb těžce zklamaný, s velmi pesimistickými vyhlídkami do budoucna.



Stanislav Mrvka, starosta Jindřichova Hradce

Volby dopadly podle mého tipu. Souhlasím s tím, že výsledek je velmi těsný, potvrdilo se, jak je společnost rozdělená. A co bych vítězi prezidentské volby popřál? Především hodně zdraví, které je pro ty v našich letech, ano, už tam počítám i sebe, snad to nejdůležitější.

Dana Preslová, lékařka

Nemyslím si, že Zemanovo vítězství je vítězstvím pro Českou republiku. Měli jsme šanci mít slušného a důstojného prezidenta. Národ však svobodně rozhodl jinak.

Václav Vostradovský, starosta Kvildy

Ve Kvildě byl rekordní zájem o druhé kolo prezidentských voleb, jak u místních voličů, tak i u voličů na průkaz. V naši obci drtivě vyhrál zájem o změnu, která by přinesla důstojnost a slušnost, ale na celkové vítězství to nestačilo. Ctím vítěze a doufám, že se v dalším období alespoň trochu bude snažit, aby se za něj polovina národa nemusela stydět.

Břetislav Hrdlička, starosta Strakonic

Vítězství Miloše Zemana mne ani moc nepřekvapuje. Cením si na něm, jak bojuje v zahraniční za Českou republiku, a jen osobně doufám, že mu zdraví vydrží co nejdéle.

Jiří Fišer, starosta Tábora

Na Facebook jsem pověsil jednu písničku od Jasný páky, která se jmenuje Je to zlý. To je nejdepresivnější písnička české tvorby, kterou znám a tím jsem vyjádřil svoje pocity. Vážně si ale myslím, že musíme respektovat skutečnost, že nadpoloviční většina této země se rozhodla pro plíživý návrat před rok 1989, to je z výsledku zcela zřejmé.

František Kouba, ředitel Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj

Myslím, že v těchto volbách není poraženého, výsledek je těsný a vyhrál Miloš Zeman, je vhodné mu popřát k vítězství a popřát mu i nám, aby v dalším období v naší společnosti vládla spravedlnost, korektní vztahy a slušnost. Profesor Drahoš v podobě rovnocenného kandidáta čestně uspěl a přinesl do společnosti nový náboj v podobě více než 48 % voličů, kteří nesouhlasí s dosavadní politikou a žádají změnu přinejmenším v politické kultuře, popřejme tedy i jemu do budoucna hodně sil a úspěchů. Dle mého názoru přišlo k urnám více voličů než před pěti lety, protože začíná ze společnosti odcházet lhostejnost.

Karel Macků, starosta Dačic:

Vyhrál bývalý a současný prezident Miloš Zeman. I když to nebyl můj kandidát, je to můj prezident. Těsný výsledek naznačuje, že společnost je skutečně rozdělená. Je na prezidentovi, aby ji sjednocoval. Netvrdím, že mají mít všichni stejné názory, ale prezident by měl být tím, kdo ukazuje, že názor druhého je třeba respektovat.

Jaromír Hlaváč, starosta Protivína

Byl to vyrovnaný boj a nezbývá než respektovat jeho výsledek. Jiřímu Drahošovi podle mého ublížila debata na Primě a to, že nedokáže v lidech vyvolat větší emoce než Miloš Zeman. Čekal jsem těsný výsledek, dokonce ještě těsnější. Tipoval jsem, že rozhodne 50 tisíc hlasů.

Luděk Sáska, ředitel Lyžařského areálu Zadov

Předpokládal jsem, že bude druhé kolo prezidentské volby hodně vyrovnané, což se nakonec také vyplnilo. Bylo to opravdu hodně těsné.

Miloslav Pikolon, ochotník a režisér PIKI Volyně

Výhra Miloše Zemana je podle mne dobrá volba, i když některé jeho výroky či postoje jsou diskutabilní. I když Jiřího Drahoše považuji za velmi silného protivníka a inteligentního člověka, bojím se, že by ho lidé, kteří mu poskytovali podporu a peníze, ovládali.

Eva Emingerová, jazzová zpěvačka

Výsledek není podle mého gusta, ale máme, co si zasloužíme. Na druhou stranu jsem ráda, že jsme volbu zvládli demokraticky a život jde dál, to se nedá nic dělat.

Petr Podhola, náměstek primátora města České Budějovice

Za sebe říkám, že jsem si netroufal odhadnout výsledek voleb. Bavil jsem se minulý týden se spoustou známých a podle atmosféry jsem cítil, že to bude hodně vyrovnané. V jednu chvíli jsme si myslel, že vyhraje pan prezident Zeman, v jinou chvíli jsem si myslel, že vyhraje pan Drahoš.



Výsledek je poměrně těsný, z mého pohledu. Mapa výsledků hlasování se od 1. kola výrazně proměnila. V 1. kole pan Drahoš dokázal zvítězit jedině v Praze, teď je řada míst, kde vyhrál.



Když jsem sedíval na televizní debaty před druhým kolem, zejména debata na ČT byla kultivovaná, takže za sebe jsem to neviděl v kampani tak vyhrocené. Účast byla poměrně vysoká.



Já jsem volil ve 2. kole, jako jsem volil v rámci 1. kola. Byť mám vůči panu prezidentovi řadu výhrad, tak při mém rozhodování ve volbách zvítězil u mě ten levicový směr.

Radim Staněk, jindřichohradecký zastupitel za ODS

Jsem výsledkem voleb zklamaný. Podle mého názoru vyhrála arogance a hulvátství nad pokorou a respektem. Výsledek voleb respektuji. Je to pro mě trochu záhadou, asi to tedy zřejmě tak nebylo, že by ti, co podpořili Pavla Fischera, Marka Hilšera a Michala Horáčka šli a volili pana profesora Drahoše. Za rozdělení společnosti může Miloš Zeman. Jeho bonmoty, mnohdy za hranou, nerespektování ústavy, to jsou věci, které společnost rozdělují. Při prvním zvolení tvrdil, že bude prezidentem všech obyvatel, a to nesplnil. Jsem zklamaný, očekával jsem změnu. Bohužel nepřišla.

Luboš Průša, radní města Písku

Z výsledků voleb radost nemám. Volil jsem Jiřího Drahoše. Výsledek je velmi těsný. Česká republika je hluboce rozpolcená. Miloš Zeman není osoba, která by zemi sjednotila. Složitá je i situace v Poslanecké sněmovně a okolo vzniku nové vlády. Čeká nás nyní v oblasti politické velmi komplikované období.

Jiří Mánek, manažer, kandidát ODS do Parlamentu, bývalý ředitel NP Šumava

Bylo evidentní, že druhé kolo bude o spojení nenávisti vůči Miloši Zemanovi a bylo. Já jsem měl u Zemana jediný problém, a to jeho těsné, i když evidentně strategické spojení s Babišem a myslel jsem, že ve druhém kole kvůli tomu ani nepůjdu volit. Síla nenávisti vůči Zemanovi byla natolik silná, že se k ní přidal i pan Drahoš, a to mu vůbec neslušelo, v mých očích mu to velmi uškodilo. Zejména nefér praktiky mnohých podporovatelů Drahoše mě přiměly k volbám jít a volit Zemana. A potom se vůči Zemanovi z alibistických důvodů vymezil i Babiš, protože co kdyby Zeman nevyhrál. Na to Zeman kontroval, a to mi dává naději, že to nyní Babiš u Zemana nebude mít tak růžové, jak si asi myslel. Takže nakonec jsem k volbám šel velmi rád a volil Zemana. A doufám, že Babišovi jeho chování pan prezident nyní důrazně připomene. Považuji pana Zemana za zkušeného politického pragmatika a určitě mu jeho závěr politické kariéry v průběhu příštích 5 let v křesle prezidenta přeji. Také mu přeji, aby se fyzicky i psychicky zotavil z náročné kampaně a užil si těch pět let ve zdraví.

Josef Kalbáč, emeritní senátor

Už před prvním kolem jsem říkal, že vyhraje Miloš Zeman, což se potvrdilo. Pro post hlavy státu je to člověk na úrovni. Jediné riziko, které vidím, je jeho zdravotní stav. Pět let je hodně dlouhá doba.

Jakub Smrčka, ředitel Husitského muzea Tábor

Je to špatný, zoufalý a já jsem z celé řady lidí zklamaný, ale nedá se s tím nic dělat. Vidím, že to povede ještě k další polarizaci a z Hradu nás čekají orgie samolibosti, protože tomu zlému pánovi teď už o nic nejde a už se nebude potřebovat někomu zalíbit. Pro zemi je výsledek velice negativním signálem, že se nám vrací manýry z doby normalizace a hlavně pokrytectví, kdy se věci nesmějí nazývat pravými jmény. To se u nás posledních deset let začíná stávat normou, ale zřejmě mnoha lidem imponuje nečestnost, hrubost, agresivita, neupřímnost a nepravdomluvnost. To mě na nich zklamalo.

Jiří Šesták, senátor za obvod České Budějovice

Účast je vysoká. Je dobře, že lidé přišli k volbám ve větší míře, než v 1. kole prezidentských voleb. Je důležité, aby si lidé uvědomovali svoji odpovědnost za veřejné dění a účastnili se voleb.



Já jsem volil pana Jiřího Drahoše. Čekal jsem, že vyhraje, asi v obráceném poměru hlasů, pan Drahoš, protože si myslím, že nabízel změnu a možnost vrátit prezidentskému úřadu slušnost a respekt k ústavě, což jsou věci, které se panu prezidentu Zemanovi nedařily.



Rozhodovala bohužel i témata, která nesouvisí s pravomocemi prezidenta. Bohužel jsme doplatili na to, že se veřejnost nechala vystrašit problémem migrace, který pro nás není takovým problémem, jak to v prezidentské kampani prezentoval pan prezident Zeman. A veřejnost ovlivnily i další podobné věci.

Vladislav Burian, radní Jindřichova Hradce (SNK-ED)

Očekával jsem těsný výsledek, ale až takhle těsný tedy opravdu ne. Dokazuje to, že země je rozdělená na dvě poloviny - možná je to tak, že pana profesora Drahoše volili mladší a pana prezidenta Zemana zase starší. Určitě je potřeba společnost uklidnit a zase spojit. Podle mého názoru si pan profesor Drahoš ublížil neúčastí ve všech televizních debatách, kterých se účastnil Miloš Zeman. Mám za to, že právě tam se ten jazýček na vahách převážil."

Vladimír Šindelář, spisovatel a ředitel Milevského muzea

Jsem zklamán. Šlo o souboj mezi slušností a vychytralostí a slušnost z toho klání vyšla poražena. Příštích pět let bude ve státě asi dosti obtížných.

Jan Bauer, poslanec Parlamentu ČR (ODS), Prachatice

Gratuluji prezidentu Miloši Zemanovi ke znovuzvolení. On nebyl, není a nikdy nebude mou krevní skupinou. V uplynulém volebním období posunul hranici hrubosti a klientelismu na úroveň, která je pro mě nepřijatelná. Jiří Drahoš mluvil paradoxně nejlépe až po volbách, což ovšem na vítězství většinou nestačí. Jak jsou politické a zájmové karty v naší zemi rozdané snad pochopil i laik podle skladby podporovatelů, kteří seděli za prezidentem na tiskové konferenci.



Karel Dubský, ředitel Střední rybářské školy

Mým favoritem byl Jiří Drahoš. Přál jsem si na hradě změnu. Prohrál velice těsně a se ctí. Milošovi Zemanovi bych přál, aby ho nezradilo zdraví a aby lidi stmeloval a nerozděloval.

Jan Bauer, spisovatel

To se dalo čekat a nejsem z toho zklamaný. Tahle funkce je pro politika. Pana Jiřího Drahoše si mohu vážit jako vědce, ale v politice je amatérem. To se přesně projevilo v předvolebních debatách.

Michal Madar, ředitel Městského kulturního střediska

Čas ukáže, zda to byla dobrá volba. Nezbývá než pogratulovat vítězi.

Pavel Eybert, starosta Chýnova a exsenátor za ODS

Bylo to velmi vyrovnané a těsné. Zvítězil současný prezident, což se dalo v podstatě očekávat. Miloš Zeman měl šanci dělat volební kampaň celých pět let, na rozdíl od Jiřího Drahoše, který k tomu měl poměrně krátkou dobu. Nicméně i tak se svého úkolu zhostil velmi slušně.



Petr Šalda, ředitel Grand hotelu Zvon

Výsledek voleb je pro mne velké zklamání. Mrzí mne, že tolika lidem v naší zemi nevadí hulvátství nejvyššího ústavního činitele, špatný příklad jejich dětem, i poškozování naší pozice u nejtěsnějších spojenců na Západě výroky za hranou přijatelnosti. Zároveň výsledek voleb ukazuje nedostatek výrazných politických osobností, které by generovaly politické strany. Jiří Drahoš byl velmi málo známý člověk a měl to těžké. Nám všem, co se snažíme o slušnost, přeji hodně trpělivosti.

Tomáš Machula, rektor Jihočeské univerzity

Na místě je poblahopřát panu prezidentovi k vítězství a vyjádřit naději, že v dalších letech bude reprezentovat naši zemi co nejlépe jak na rovině svých vnitropolitických, tak zahraničních aktivit. A co se týká mého postoje k výkonu funkce prezidenta: Byl bych rád, kdyby byl v následujícím období kreativní přístup pana prezidenta k ústavě umírněnější než dosud, a aby se mu podařilo dosáhnout úspěchů i jinde než v zemích na východ od nás.

Josef Knot, místostarosta Písku a vicehejtman Jihočeského kraje

Nezbývá než pogratulovat Miloši Zemanovi, přestože mým kandidátem byl někdo jiný. Jediné, co mě může trochu těšit, je skutečnost, že mé rodné město Písek zvolilo prezidentem Jiřího Drahoše. Písečáci, díky! Vždy o krok napřed….:)

Jitka Velková, ředitelka městské muzeum a galerie Vodňany

Je to výsledek demokratického rozhodnutí a součástí demokracie je tolerance. Já jsem volila pana Drahoše, ale jsem schopná to tolerovat. Drahoš mohl reprezentovat českou veřejnost s větší slušností.

Jiřina Kostková, vedoucí Městské knihovny v Kaplici

Výsledek prezidentských voleb je pro mě překvapení - avšak nemilé. Večer nás bylo asi šest, co jsme sledovali, jak se vyvíjejí výsledky. Byli jsme skutečně zaskočeni - patřím k těm, co chtěli na Hradě změnu. Věřila jsem, že ve prospěch Jiřího Drahoše pomohla jeho návštěva jižních Čech. Vítala jsem také, že Jiří Drahoš ještě není tolik zasažen vrcholnou politikou. Sázela jsem na velká města, ale nepovedlo se.

Aleš Trdla, hudební producent

Výsledky prezidentských voleb se do jisté míry daly předpokládat. Poslední dny totiž ukázaly, mimo jiné bookmakeři sázkových kanceláří neustále měnily kurzy ve prospěch pozdějšího vítěze, že politická zkušenost, vyzrálost a erudice bude mít své plody. Přál bych si nyní, aby poražený tábor příznivců uměl říci spolu s panem Michalem Horáčkem, že demokratické volby respektuje a pokud vyhrál Miloš Zeman, pak že bude i jeho prezidentem. V tom se projevila velikost demokrata a za to si pana Horáčka velmi vážím.



Já jsem v prvním kole volil Mirka Topolánka a ve druhém Miloše Zemana, i když se s ním v mnohém neshodnu. Oba jmenovaní pro mě byli jedinými politiky mezi kandidáty s dostatečnou zkušeností pro prezidentský úřad. Pan profesor Drahoš pro mě neměl a debaty to potvrdily, jasnou politickou vizi a názor.

Vít Pávek, kastelán Státního zámku Třeboň

Tak trochu Pyrrhovo vítězství. Přesto mě mrzí, že se slušnost stala slabostí a zvítězila hrubost a lži. Očekával jsem s touto volbou důstojnou připomínku výročí roku 1918, avšak trochu to nahrává událostem o třicet let mladším.

Marie Hrdinová, místostarostka Mirovic

Výsledek byl velmi těsný, Miloš Zeman přesvědčil víc voličů. Obdivuji profesora Jiřího Drahoše, že pro veřejnost z téměř neznámého vědce, i když uznávaného, se propracoval k téměř padesátiprocentní podpoře voličů.



Máme zvoleného prezidenta a doufejme, že se podaří nastartovat ministerstva, aby bylo možné čerpat dotace. Bylo by třeba vyřešit období přetahované ohledně složení nové vlády, aby začalo vše fungovat.

Klára Kavanová Mušková, ředitelka Chelčického domova sv. Linharta

Na prezidentské standartě čteme nápis: Pravda vítězí. Je pro mne zklamáním, že prezidentem země, kde žiji, bude dalších pět let člověk, který interpretuje pravdu jako svou pravdu, která nepřesahuje zájmy konkrétních lidí a skupin a není zaměřená k dobru společnosti. Mám velké obavy z narůstajícího a přebujelého byrokratického systému a jeho bezbřehosti, kdy postrádám starost a práci o ty nejpotřebnější z naší společnosti. Doufala jsem ve zlepšení a rozvoj sociálních služeb v regionech ČR.

Martin Malý, starosta Prachatice

Výsledky voleb ukázaly, že větší část společnosti v osobě prezidenta si změnu nepřeje. Těsný výsledek pak, že společnost je rozdělená.



Marek Vochozka, rektor Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Výsledek byl podle mě očekávatelný. Velmi malý rozdíl v počtu hlasů mezi oběma kandidáty ukazuje na rozpolcenost naší společnosti. Líbí se mi, že prezident vnímal tento těsný rozdíl jako signál vůči své osobě a deklaroval, že bude méně arogantní. Jak to chápu já, vzal si za cíl trochu sjednotit českou společnost.