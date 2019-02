Třeboň – Brazilský světový šampionát ve fotbale skončil zhruba teprve před deseti dny a na světě je už aktuální kniha s názvem Brazilský deník. Napsal ji televizní komentátor Jaromír Bosák, jehož hlas diváci slyšeli při tradiční fotbalové práci za mikrofonem, ale také sledovali jeho reportáže z brazilských měst a pláží.

Právě tedy vyšly jeho deníkové záznamy, které se zdaleka netýkají jen fotbalu. „Každá kapitola se psala po dni. Bylo třeba vždy vytvořit pět až sedm stránek na kapitolu podle toho, co se ten den stalo," uvedl pro Deník Jaromír Bosák. Psaní bylo podle něj náročnější a moc se kvůli němu nevyspal.



To, co sestylizoval, obratem posílal svému kamarádovi a nakladateli Danovi Hrubému. „On je výborným knižním redaktorem. Texty mi editoval, protože tím, co sepíšete ve tři hodiny v noci a pak pošlete, si nemůžete být úplně jisti," usmál se nad nočními výkony Jaromír Bosák.



Ke klasickým místním tancům patří samba. Výmluvný komentátor se svěřil, že si na ni moc netroufal. „To Brazilci, ti mají sambu v krvi. Ti tančí, i když jdou jen tak do obchodu," řekl Jaromír Bosák.



Navzdory zážitkové knize komentátor přiznal, že si „každodenní" Brazílie zase tolik neužil. Komentátorské práce a práce na pravidelných reportážních vstupech do televizního vysílání měl totiž hodně.