Dračímu mistrovství lipenské pře-hrady pro amatérské sportovní a firemní posádky předcházel páteční juniorský závod škol na 200 m – 6. ročník soutěže Lipenský dráček. Z mladších žáků byli nejlepší Turbo Dragons, ZŠ Větřní 9.A a Ogaři, ve starší kategorii se o místa podělili Trhači, Hejna-army a Tsunami.

Sobota patřila dospělým v kategoriích ženy, mix a firmy. Čevak Eskymák se smíšenou posádkou, ale převahou mužů, absolvoval klání po desáté. A proč? Michaela Stachová to v sobotu před závodem řekla za všechny: „Protože nás to baví. A hlavně je to velké uvolnění a velká radost, když se ze čtyřiceti posádek umístíte celkově v první půlce. Mezi firmami budeme po páté obhajovat prvenství,“ uvedla před sobotními závody na 200 m Michaela Stachová s tím, že mají za sebou pět tréninkových střed. A to se jim vyplatilo, mezi firmami byli znovu nejlepší.

KYTARA NENÍ BUBEN

Z ženských posádek vzaly za pádla nejlépe českobudějovické CB Dragons NAŽRANÉ DRAČICE, Dravé saně z Vyššího Brodu a Vajgarské sirény z Jindřichova Hradce. V mixu INTOP TÝN z Týna nad Vltavou, kteří dosáhli již 4. vítězství, následují Spermie ze Šebánovic a CB Dragons Máš hlad?. Ve firmách byli nejrychlejší Čevak Eskymák, Plecháči – Sinop SMP, ENGEL.

V neděli čekal ty, kteří přežili velkolepou Live after party, tedy držáky, dopolední závod na jeden kilometr s obrátkou. Krastyho smečka ze Sedlčan měla místo bubeníka udávajícího rytmus pádlování kytaristu, který zvládl na kilometrové trati šest písní, a dojeli na dračím chvostu, poslední. Nejrychlejší byli CB Dragons Máš hlad?, Klub třeboňských kaprů a Vajgarská saň.