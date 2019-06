„Tedy za podmínek, které se v Rakousku vyskytují jen vzácně. V dolním Mühlviertlu ale perlorodka nachází perfektní prostředí,“ uvedl list. Podél Aistu, Naarnu a v Gießenbachu u Waldhausenu se stavy tohoto vzácného druhu udržely, a biologové usilují, aby tomu bylo i nadále. Pro letošek jsou spokojeni, říká vedoucí projektu Daniel Daill po zjištění z Kefermühlbachu v St. Thomasu. Přitom horká léta uplynulých dvou let mušlím nesvědčila, chtějí vodu do 23 stupňů.

Duben a květen jsou podle OÖN vhodné ke zjišťování stavu perlorodek v regionu. Při průzkumu experti berou jemným sítem vzorky dna a analyzují je pod mikroskopem. „Perlorodka tráví první fázi života coby larva jako parazit v žábrách potočních pstruhů. Brzy na jaře odpadne a zahrabe se v substrátu koryta toku až půl metru hluboko, kde stráví asi pět let. Pak vystoupí už jako hotová mušle na povrch,“ popisuje list.

Teď v červnu byly v Kefermühlbachu zřízeny dvě sedimentační plochy, které mají bránit v naplavování kalů při silných deštích. „Jemné sedimenty jsou pro perlorodky velmi nebezpečné, uzavírají dno a mušle se udusí,“ říká Daill. Tomu chtějí v Kefermühlbachu zabránit.

„Opatrování perlorodek říčních vyžaduje pořádnou dávku trpělivosti,“ uzavírají OÖN. „Pohlavní zralosti dosahují až zhruba ve dvaceti letech. Zato potom při dobré kvalitě vody mohou žít až 120 let…“ Barbara Derntlová, ředitelka přírodního parku Mühlviertel, zdůrazňuje, že perlorodka je jedním z jejich „erbovních“ zvířat. „Dobře ji tu pozorovat a chránit je naším velkým úkolem…“

V Rakousku pořádají k pozorování perlorodek pravidelná putování podél Naarnu. Nejbližší bude 23. června. Přihlášky na www.naturschauspiel.at.

Vicemistrem na harmoniku

Michael Sattler (22) z Waidhofenu se stal ve štýrském St. Peteru vicemistrem světa ve hře na knoflíkovou „štýrskou“ harmoniku, píší OÖN.Přehlídka měla rekordní účast 425 muzikantů z jedenácti zemí.

„Před soutěží cvičil prsty lámající oberkrainerskou muziku až šest hodin denně. Povinné skladby zvládl s bravurou a po jeho verzi pochodové klasiky Philipa Sousy ,Stars and Stripes Forever´ vstalo publikum jednotně ke standing ovation. Ze židlí je jinak nezdvihlo ani vystoupení mistra světa Anze Krevha ze Slovinska. O pořadí rozhodly nakonec desetiny bodu a Sattler skončil druhý. Porážku si ani na okamžik nepřipouštěl. ,Jsem šťastný, byl jsem jediným, kdo prolomil slovinskou hvězdnou sestavu,´ řekl synek sedláka z Gaflenze. Vlast oberkrainerské hudby měla mezi šesticí nejlepších pět zástupců!“

Sattler se knoflíkové harmonice „zaslíbil“. „Už jako šestiletý hrál první lidovky, které mu ukázala sousedka. Pak svou harmoniku zapomněl pod stromem a zvědavé krávy ji nejprve okukovaly a pak rozšlapaly. Maminka prosadila, že plačící kluk dostane novou. Jeho hudební talent pak rozkvetl pod vedením učitelů, jako byli Maria Spindelbergerová a Gottfried Kletzmayr…,“ uvedl linecký list. Při tom daleko překročil hranice alpských lidovek a brzy hrál „crossovery“, třeba z televizních seriálů jako Simopsonovi.

Patnáctého června od 19.20 bude Michael Sattler hrát v Ybbu na Dunaji při slavnostech slunovratu.

Díru obec nezaplatila

Manželé, kteří žalovali obec Hutthurm kvůli díře ve vozovce spojovací cesty, „ostrouhali“ u pasovského okresního soudu. Nájezd do jámy prý u jejich auta poškodil ráfek a zavěšení kola. Majitel chtěl od obce náhradu 1000 eur.

Soud ale řekl, že každý řidič musí zásadně sám dávat pozor na nebezpečí, a zmíněná silnice byla v tak špatném stavu, že se nerovnost na ní dala předpokládat. Protože šlo o vedlejší cestu, shledal soud půlleté kontroly stavebního dvora dostačující.

„Trpké pro žalobce je, že starosta Hermann Baumann s pojišťovnou své obce už domluvil, že nahradí polovinu škody – ne z přiznání viny, ale čistě jako vstřícné gesto. Teď stěžovatel má nejen škodu na vozidle, ale musí zaplatit i náklady řízení,“ uzavřela PNP.

Nejdelší most na světě?

„Dva diskutabilní visuté mosty by mohly být brzy postaveny ve Franckém lese,“ píše PNP. Výbor obcí v Hofu odsouhlasil stavby přes dvě údolí – podle předložených plánů má Höllental překlenout most o délce 1030 metrů, čímž má být podle okresního úřadu nejdelším na světě. Přes Lohbachtal má ležet most dlouhý 387 metrů. Dokončení staveb a otevření komunikací má být na přelomu let 2021-22.

Kola na zvonici…

Ze zvonice jednoho gymnázia v Mnichově sejmuli hasiči dvě jízdní kola, zaznamenala PNP. Bicykly půjčovny Obike visely mezi střechou a velkou figurou orla. Jak ředitelství hasičů sdělilo, bylo nebezpečí, že by v pondělí mohly spadnout do dvora školy a zranit děti o přestávce. „Jak se kola na střechu dostala, není jasné,“ glosoval list. Dodal, že celé měsíce poznamenávala nepojízdná kola poskytovatele v insolvenci ulice města – visela na stromech nebo ležela v parcích. Město se opakovaně pokoušelo firmu kontaktovat a požadovalo odklizení, většina opuštěných vraků ale zmizela až letos o masopustu.