Linec – K 18 měsícům vězení, z toho devíti nepodmíněně, odsoudil soud ve Vídni 49letou majitelku rotvajlera, který v září 2018 smrtelně pokousal 17měsíčního chlapečka.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/repro

Dítě utrpělo při jeho útoku těžká zranění hlavy a přes intenzivní ošetřování v nemocnici zemřelo. Majitelka psa o hmotnosti 47 kilogramů porušila při jeho večerním venčení několik předpisů. Nedbala povinnosti mít jej venku vždy s náhubkem, protože už v minulosti napadl člověka a kousl ho do krku, při osudné cestě jej neměla na krátkém vodítku a sama při tom měla 1,4 promile, píší OÖN. V ulici ve Vídni potkali s chlapcem, kterého vedli mezi sebou prarodiče a ve hře ho vyzvedávali do vzduchu. To zřejmě psa iritovalo, vytrhl se a zakousl se do hlavičky dítěte.