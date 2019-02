Toni Scholz, geodet z Vilshofenu a amatérský fotograf, vyhrál soutěž vypsanou Biershopem Bayern k sestavení oficiálního kalendáře. Z více než 200 zaslaných snímků zvolili organizátoři dvanáct a autory odměnili. „Volili jsme motivy, které spojují bavorskou mnohostrannost, pohostinnost a tradici," řekla Marlies Bernreutherová. Připravovaný pivní kalendář 2014 prý bude zrcadlit tento zcela obzvláštní životní pocit, napsala PNP. Vítězný snímek Toniho Scholze je z momentu, kdy skončilo oficiální fotografování loňské soutěže o královnu pšeničného piva v Aldersbachu a vítězka Silvia Hoffmannová se konečně mohla s gustem napít… „Fotografie ukazuje velmi pěkně, že pivo je víc než nápoj, že symbolizuje radost ze života, družnost a jedinečnost okamžiku," zaznělo při udělování cen.

Pivo je víc než nápoj! | Foto: Deník/repro PNP

Letos 73 mrtvých

Od začátku roku zahynulo v Rakousku při dopravních nehodách 350 lidí, méně než loni (404). Jen ve dvou spolkových zemích je letos obětí víc – v Tyrolsku a v Horních Rakousích. U našich jižních sousedů zemřelo na silnicích 73 lidí (loni 64), každý pátý byl mladší 23 let.

V Horních Rakousích bylo v tomto roce usmrceno už čtrnáct motocyklistů a mopedistů a osm chodců, z nichž každý druhý byl starší 78 let. „Náš dopravní systém je k seniorům příliš bezohledný," říká Bettina Urbanková z Dopravního klubu Rakouska. „Tempo v obcích je často příliš vysoké a starší lidé absolvují většinu denních cest pěšky. Proto by bylo třeba zavést více zklidňujících dopravních zón a zavést maximální rychlost v obcích 30 km/h, jako je tomu ve Štýrském Hradci, kde je padesátka jen výjimkou ve zcela bezpečných místech."

Černá pasažérka

V tomto týdnu došla do Bavorského lesa zásilka, velká bedna z Egypta obsahující elektropřístroje koncernu Rohde & Schwarz z Teisnachu - a černou kočku, napsal deník PNP. Byla v transportní bedně 21 dnů bez potravy a pití. „Pravděpodobně pila vlastní moč," předpokládá úřední veterinářka z Regenu Andrea Siemonová. Podle ohlodaného kartonu se zdá, že se kočka snažila pojídat papír. Pravděpodobně šlo o dobře živenou kočku domácí – vyhladovělá pouliční by to nepřežila, říká veterinářka. Černá pasažérka šla do útulku zvířat v Regenu, kde musí podstoupit tříměsíční karanténu možné vztekliny. Jak se do bedny na cestu přes 2600 kilometrů dlouhou dostala, není jasné.

Malá výška nevadí

Michael Sell ze Schwanhamu u Vilshofenu trpí od narození achondroplasií, genetickou poruchou růstu dlouhých kostí. V patnácti letech měří jen 116 centimetrů. Zapojil se ale s nadšením do práce místního oddílu mladých hasičů, kde je už tři roky. K transportu pump či držení a přenášení těžkých hadic při stříkání nemá sílu, ale nikdo prý zase nerozbalí hadice tak rychle jako on. Je důležitým pomocníkem třeba i proto, že podle nových pravidel soutěží mládeže musejí družstva prostrkávat hadice pod lavicemi – pro malého Michaela je to vítaná příležitost se prosadit. Netají se tím, že chce být za další tři roky opravdovým hasičem, a třeba jednou i velitelem, prozrazuje na něho PNP.

Přiznal se pro dceru

Zhruba dvě desetiletí po sérii vloupání se 38letý pachatel z Dornbirnu vrátil do Rakouska a oznámil se policii. V letech 1993 a 1994 spáchali s komplicem asi 40 vloupání se škodou celkem kolem 48 000 eur. Tehdy se již trestaný muž doznal a byl stíhán na volné noze. Ještě před zahájením hlavního líčení ale v roce 1995 utekl do Turecka. Vrátil se proto, že chtěl doprovodit svou těžce nemocnou dceru na operaci do Vídně. Stanul před soudem ve Feldkirchu, kde se v slzách omluvil tehdejším poškozeným. I vzhledem k dlouhé době, která od činů uběhla, mu soud uložil jednoroční podmínku.

Z brambor už nepálí

Od 1. října odpadnou téměř sto let vyplácené státní subvence pro výrobu tzv. agrárního nebo surového alkoholu v Německu. Podle spolkového svazu lihovarníků to bude definitivní konec pro asi 600 palíren z brambor a obilí v Německu, z toho 240 v Bavorsku, které prý bez dotací nemohou přežít. Podle svazu tak končí jedna z dlouhých bavorských tradic a kolem tisícovky sedláků se dostane do velkých hospodářských problémů. Pro své brambory k průmyslovému zpracování už nemají odběratele, píše PNP. Někteří ještě doufají, že se ceny zvýší, neboť z brambor a obilí je vyráběna asi desetina alkoholu v Německu, ale trh „válcují" levné importy i ze zámoří…