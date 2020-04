Dvacátého března zůstal 23 tun těžký bagr při hrabacích pracích pro stavbu bytového domu a podzemních garáží v městské části Litzlberg am Attersee viset na vrchní desce kovové rakve, líčí archeolog hornorakouského Zemského muzea Stefan Traxler. V místě byly nalezeny i lidské kosti, prkna z rakví jednoho dospělého a dvou kojenců a zbytek protestantské modlitební knížky. Policie vyrozuměla památkový úřad a ten k průzkumu vyslal tým Arecheonova z Traunu.

Kovová rakev byla za čtyři staletí v zemi tak dobře konzervována, že jak ženské tělo, tak hedvábný oděv mrtvé a její hrobová výbava byly téměř nedotčeny, opakují OÖN. Nalezen byl kromě jiného také zlatý prsten s rytinou „Žít pro Krista“ a hrobová tabulka.

Vědci se pokoušejí zjistit, kdo byla tajemná žena. Nalezené hroby byly v bezprostřední blízkosti protestantské modlitebny, kterou nechal v roce 1615 zřídit Simon Engl z Wagrainu. Experti předpokládají, že očividně zámožná žena patřila do rodinného kruhu Englů. Jedním z posledních potomků rodu je Georg Spiegelfeld-Schneeburg, kterému kromě jiného patří zámek Tillysburg v St. Florianu. Archeolog Traxler prostudoval Spiegelfeldův rodinný kmen a obrazy předků na zámku. Při tom narazil na Annu Marii Händlinovou, brzy zesnulou první manželku Stephana z Wagrainu, synovce Simona Engla. Svatba byla v roce 1618. Také oděv ženy na obraze a její erb, kohout, by dobře odpovídaly ostatkům v rakvi. „Vsadil bych, že se jedná skutečně o Annu Marii Händlinovou,“ říká v deníku Traxler.

Jistotu mají přinést počítačové prozkoumání hrobové tabulky a srovnání DNA Georga Spiegelfelda a zesnulé z hrobky rodiny Englů. To by mohlo napovědět i to, kdo byl pohřben v dřevěné rakvi dospělého a dvou dětských. Výsledky rozboru by prý měly být známy do dvou týdnů.

Na snímcích jsou nalezená rakev a portrét Anny Marie Händlinové. Foto Deník/OÖN/Archeonova

Už si rezervují Oktoberfest

Ačkoliv jsou mnichovské veleslavnosti piva silně ohroženy, na internetu už jsou nabídky místenek v pivních stanech, píše PNP. Neprodávají je hospodští, ale překupníci – za stůl pro deset osob chtějí až 5000 eur, přestože vůbec není jasné, zda se akce uskuteční. Bavorský premiér Markus Söder se o tom chce v příštích dvou týdnech poradit s mnichovským starostou Dieterem Reiterem. Gastronomové se těmto nekalým obchodům už léta brání jen s minimálními výsledky – místenky sami rezervují jen stálým hostům a zdarma, nebo za minimální poplatek za zpracování. Objednatelé si pouze musejí koupit konzumační dobropis zhruba za 40 eur, což jsou asi dva tupláky piva a kuře, dodává list.

Brigáda učitelů?

Linecký starosta Klaus Luger (SPÖ) vyzval v pátek učitele, aby jeden až dva týdny prázdnin věnovali žákům základních škol, kterým kvůli učebnímu deficitu v důsledku koronavirových výpadků hrozí podmíněné vyloučení.

Navrhuje dva modely. V „letním kempu“ v srpnu by měli být dopoledne doučováni žáci vyšších tříd a až odpoledne by měli prázdninový program s pedagogy volného času. Pro žáky prvního stupně by měly být připraveny „doháněcí“ kurzy v družinách města. I tyto děti by po vzdělávacích hodinách měly zábavné letní programy. „Město hledá pedagogy, kteří by takto v létě zameškanou látku s dětmi dohnali,“ píší OÖN.

Ukrajinci k jahodám?

Horní Rakousy jsou zemí jahod, předesílají OÖN ke zprávě o nadcházející sklizni. V zemi je toto ovoce pěstováno na asi 300 hektarech a z každého může být sklizeno kolem 10 000 kilogramů. 80 procent jahod končí u domácích obchodníků s potravinami. Víc než polovina veškerých jahod vypěstovaných v Rakousku pro domácí trh tak pochází z této spolkové země, říká v listě Stefan Hamedinger, ředitel zemského svazu ovocnářů a zelinářů. Jenže letos je sklizeň ohrožena koronou a s ní spojeným zákazem příjezdů zahraničních sklizňových pomocníků. Patnáct velkých a tucty menších pěstitelů prý přesto doufají v přílet stovek brigádníků z Ukrajiny. A čas tlačí, jahody dozrávají…

Rozruch vzbudila událost z Tyrolska. Tamní pěstitelé nechali na vlastní náklady přiletět rumunské pomocníky, ale jeden byl při testování na virus pozitivní. Rozhořela se politická diskuse, ale Horní Rakousy prý za svým plánem pevně stojí. „Pro naše pěstitele jsou pomocníci z Ukrajiny klíčovou pracovní silou,“ uvedl Karl Grabmayr, viceprezident zemské Agrární komory. „Jsou to lidé, z nichž někteří přijíždějí každé léto i už dvacet, třicet let, jsou sehraným, zkušeným týmem. Nováčci by podnikům pomoci nemohli…“ S ukrajinskými úřady jsou pěstitelé domluveni, chybí ale souhlas rakouského ministerstva zdravotnictví. „Naším cílem je dostat ty lidi začátkem května do Rakouska,“ říká Hamedinger.

Souběžně se firmy snaží získat domácí pomocníky po celorakouské zprostředkovatelské platformě „Potravinářský pomocník“ a přes úřady práce. „Ze čtrnácti lidí hledajících práci, které nám poslali, přišel ale jen jeden,“ říká zemědělec, který nechce být jmenován. Zemský šéf úřadu Gerhard Straßer k tomu poznamenává, že před koronakrizí musel práci hledající místo přijmout, jinak by ztratil nárok na podporu v nezaměstnanosti. Pandémie to zvrátila. Uvedl ale také: „Obecně stojíme v zemědělství před problémem, že regionální potraviny jsou příliš levné a lidé v produkci nemohou být dostatečně zaplaceni…“

Korona v číslech

V Rakousku měli do soboty 14 632 nakažených, „aktivních“ 4014, o 417 méně než v pátek. Mrtvých bylo 443 (za den +12), uzdravených 10 214. V nemocnicích se léčilo 855 osob (za den -54), na intenzivkách z toho 208 (-19). V Horních Rakousích bylo 335 nemocných a 37 obětí, v Dolních Rakousích 821 (80). Německo: SRN celkem 137 439 nakažených a 4110 mrtvých, v Bavorsku 37 254 (1226, a uzdravených 20 880), v Dolním Bavorsku 3693 (za den +80) a 164 obětí (+7). Od českých hranic: Freyung 152 (8), Pasov město 117 (14), Regen 133 (2).

V Horních Rakousích zemřeli ze čtvrtka na pátek další tři lidé v souvislosti s koronavirem, napsal linecký Volksblatt. Dva byli z okresu Steyr-venkov, jeden z okresu Freistadt, všichni ve věku 83-89 let a s více těžkými chorobami. Ve 133 rakouských domovech pro seniory se 12 200 klienty a 11 700 zaměstnanci bylo aktuálně 38 ubytovaných a 67 opatrovatelů ve 28 zařízeních nakaženo.

Afghánský mladík vraždil

Rakouský Nejvyšší soud zamítl odvolání 18letého Afghánce proti trestu 13,5 roku vězení, který mu uložil v říjnu zemský soud ve Steyru za vraždu – v prosinci 2018 usmrtil nožem 16letou přítelkyni ve Steyru, která se s ním zřejmě hodlala rozejít. V jejím dětském pokoji jí vrazil nůž do zad. Po činu zůstal s mrtvou ještě hodiny a fotografoval se s ní. Pak tělo zakryl, zabarikádoval dveře do místnosti a utekl oknem. Až následující noc našla oběť její matka. Z činu podezřelý se přihlásil za několik dnů policii ve Vídni sám a tvrdil, že šlo o nehodu. U soudu ve Steyru neodpovídal. Výrok o vině je nyní v právní moci, výši trestu musí ještě zvážit Vrchní zemský soud, uvedl Volksblatt.

Jak do knihovny

Městská knihovna v Schärdingu je sice kvůli koronaviru uzavřena, ale tým jejích pracovníků rozjel dodávkový servis pro čtenáře, píší OÖN. Ti si mohou na www.kultur-schaerding.at/stadtbuecherei vybrat z katalogu fondů třeba mailem na stb-schaerding@bibliotheken.at si knihy objednat. Zaměstnanci městského úřadu pak vybrané tituly doručí „bezkontaktně“ ke vchodu do domu. "Poptávka je obrovská," libuje si starosta Franz Angerer.