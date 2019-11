Ten jako majitel nádoby z doby kamenné uvedl, že Venuše, objevená v roce 1997 při vykopávkách v Aufhausenu u Eichendorfu, zmizela nejspíš už před lety, ale její ztráty si nikdo nevšiml, kromě jiného také proto, že měla četné kopie. Byla zjištěna až o tomto létě při plánovaném předání k nové prehistorické výstavě v Landau. Zprávu úřad vydal až poté, kdy policie zastavila stíhání neznámého pachatele. Podle okresního hejtmana lze trestný čin nejspíš vyloučit. „Šlo spíš o lajdáctví,“ řekl Heinrich Trapp. List pak dodává, že Venuše je pojištěna na 750 000 eur proti krádeži, ale pokud se pouze ztratila, okres nedostane nic. Ještě tvrději ale pociťuje nehmotnou škodu – soška byla „elementární identifikační postavou“ okresu…

Na snímku Manuela Birgmanna představují hejtman Trapp (vpravo) a archeolog Florian Eibl duplikát Venuše.

Evropský Bad Ischl!

Sousedé jásají – Solná komora s Bad Ischlem na čele ponese v roce 2024 titul Evropské hlavní město kultury, informují OÖN.

Vnitroalpský region s dvacítkou obcí v Horních Rakousích a ve Štýrsku se prosadil ve vnitrorakouské konkurenci proti St. Pöltenu a Dornbirnu. Titul putuje do Rakouska potřetí – 2003 jej držel Štýrský Hradec, 2009 Linec. Solnohradsko jej ponese tradičně s dalšími kandidáty, estonským Tarpu a jako třetím norským Bodo.

Smrk od hranic

- konkrétně z Mauthu - zdobí od úterních šesti hodin ráno mnichovské Mariánské náměstí, píše PNP. 20 metrů vysoký strom vztyčili mnichovští hasiči. Na místo jej doprovodila asi 20členná delegace Freyungu-Grafenau s hejtmanem Sebastianem Gruberem. „Posměšků kvůli předchozí nehodě – první darovaný vánoční strom se Freyungským v pátek zlomil při nakládání (Deník informoval) – se dárci při předávání nedočkali,“ uvedl list. Přes víkend donátoři spontánně vybrali jiný strom, a s tím v pondělí v poledne vyjeli do Mnichova. Oficiálně bude strom předán až 27. listopadu při zahájení mnichovského ježíškovského trhu.

Obžalován z 88 vražd…

U Okresního soudu v Mnichově začal v úterý pozoruhodný proces. 30letý muž z oblasti Würzburgu je obžalován pro pokus vraždy 88 žen a dívek, informuje PNP. Oslovoval ty, které hledaly přes internet vedlejší zaměstnání, vydával se za lékaře a tvrdil, že provádí vědecké studie k léčbě bolesti. Přes skype vedl poškozené k tomu, aby si samy přivodily život ohrožující elektrické šoky napětím 230 V. Přeřezávaly vodiče a přikládaly si je k nohám, lepily si elektrody na spánky, strkaly jehly do zásuvek… Obviněný jim za to nabízel někdy 200, jindy 450 eur. „V mnoha případech pomáhali děvčatům při údajných vědeckých pokusech rodiče,“ píše list. Nejmladší poškozené bylo třináct let. Záběry ze skypů obžalovaný natáčel, aby se mohl opakovaně dívat. Videozáznamů bylo zajištěno přes 200…

Soud k žádosti obhájce vyloučil na výpověď obžalovaného, svědků a nezletilých poškozených veřejnost. Předseda senátu rozhodnutí odůvodnil tím, že jde o sexuální život obžalovaného a jeho intimní přání. Obžaloba vychází z ukájení pohlavního chtíče jako znaku vraždění a hovoří o fetišistických komponentech jednání obviněného. Mělo ho sexuálně vzrušovat, když ženy pod elektrickými výboji trpěly bolestmi.

Policie zadokumentovala na 120 obětí z celého Německa, ale žalováno je jen 88 případů, protože v ostatních nebyla trestnost jednání prokazatelná. Hlavní líčení má trvat do ledna.

To byla svačinka!

Svět je zase o jeden rekord bohatší, uvedly OÖN. Na Michelském náměstí ve Vídni připravil Spolek Štýřanů ve Vídni v pondělí 250 metrů dlouhou tradiční „svačinku na prkénku“, tzv. Brettljause. Překonal tak dosavadní rekord 222 metrů. Na prkno bylo vyloženo 1100 štýrských „farmářských“ svačin ze 33 kilogramů uzeného, špeku, vuřtů a sýrů, 44 kilogramů bůčku a šunky, 22 kilogramů masové pomazánky, 11 kilogramů čerstvě nastrouhaného křenu, selský chleba, 1100 feferonek a koktajlových rajských, k pití bylo 200 láhví západoštýrského růžového, mladého nebo nejlepšího bílého z jihu země a 60 litrů šťáv a minerálek, popisuje list. „Ukázalo se, že Vídeň s více než sto tisíci Štýřankami a Štýřany není jen druhým největším štýrským městem v Rakousku, ale také, že my Štýrští přinášíme Vídni hodně špásu,“ řekl předseda spolku Andreas Zakostelsky.

Hledají kočičí „mazliče“

V útulku pro zvířata „Archa Wels“ teď především mladé a plaché kusy z celkového osazenstva asi 90 koček potřebují hodně kontaktů, aby si v zařízení zvykly a získaly k lidem důvěru. Přídavek k obvyklé porci hlazení a šimrání od personálu dostávají od dobrovolných „hladičů“, píší OÖN. „Aby tito pomocníci mohli trávit v domově společně čas se ,sametovými tlapkami´ pohodlně, předal Arše místní Spolek přátel útulku zvířat dvě lehátka místostarostce Silvii Huberové a vedoucí útulku Barbaře Ogrisové,“ uvedl list. Ujistil, že i zvláštní případy jako Marvin, černý „plyšový“ kocour na snímku, který po nehodě bojoval se zdravotními problémy a nemohl se mezi ostatními prosadit, profituje ze snahy a zkušeností dobrovolných „mazličů“ v útulku… Další zájemci, kteří by rádi s kočičkami domova trávili čas, se prý mají ohlásit na www.welsertierheim.at.

Kdo by pak chtěl zvířatům v domově přispět příspěvkem nebo dárkem (krmení, hračky, „škrabací“ strom apod.), může tak učinit 20. nebo 21. prosince od 13 do 17 hodin. Na návštěvníky čeká program s punčem, sušenkami, živou vánoční muzikou atd., končí zpráva OÖN.

Na snímku testují nová lehátka městská radní Margarete Josseck-Herdtová, místostarostka Silvia Huberová, předsedkyně spolku přátel Sabine Gattermaierová, vedoucí útulku Barbara Ogrisová a kocour Marvin…